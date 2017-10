IG Metall will mehr Geld und Freizeit Die Arbeitgeber verweisen auf die bereits gute Bezahlung von vier Euro über dem Mindestlohn.

Sechs Prozent mehr Lohn und eine Wahloption für Arbeitszeitmodelle – mit dieser Forderung geht die Industriegewerkschaft (IG) Metall auch in Sachsen in die Tarifrunde. „Wir wollen deutliche Einkommensverbesserungen und mehr Verfügungsmöglichkeiten über die Zeit“, sagte Olivier Höbel, Bezirksleiter für Sachsen-Berlin-Brandenburg am Dienstag nach dem Beschluss der Tarifkommission.

In Zeiten nie gekannter Flexibilität in digitaler Arbeitswelt sei es „Zeit, dass Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mehr Selbstbestimmung über ihre Arbeitszeit gewinnen“, so Höbel. Für Schichtarbeiter und jene, die Angehörige pflegten oder Kinder betreuten, solle es einen Teil-Entgeltausgleich geben, wenn sie die Arbeitszeit reduzierten. Er erwarte von den Arbeitgebern auch eine Verhandlungsverpflichtung für einen Prozess zur Angleichung von Entgelt, Arbeitszeit und -bedingungen. Die Ost-West-Unterscheidung in der Metall- und Elektroindustrie (M+E) müsse 27 Jahre nach der Einheit in überschaubarem Zeitraum überwunden werden.

Jörg Brückner, Präsident des Arbeitgeberverbands Sachsenmetall, verweist darauf, dass 2016 in der Branche selbst Helfer im Schnitt 12,90 Euro brutto – fast vier Euro über dem Mindestlohn – verdient hätten. Bei Facharbeitern, gut die Hälfte der 181 800 Festangestellten, habe der mittlere Lohn bei 15,70 Euro gelegen. Hinzu kämen Sonderzahlungen von rund einem Monatsgehalt jährlich. So hätten M+E-Facharbeiter am Jahresende im Schnitt rund das Doppelte des Mindestlohns in der Tasche, so Brückner. Gute Lohnentwicklung und höchste Mitarbeiterzahl seit 1992 unterstrichen die Attraktivität der Branche.

Sie zählt in Sachsen rund 1 700 Firmen. Maschinenbau, Elektrotechnik, Elektronik, Metallverarbeitung, Gießereien, Fahrzeugbau stehen für gut 60 Prozent des Industrieumsatzes. Wegen der geringen Mitgliederzahl in Verband und Gewerkschaft erhalten weit weniger als die Hälfte der Beschäftigten Tariflohn. Die Verhandlungen beginnen am 17. November in Radebeul.

