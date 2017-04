IG Metall macht Druck auf Bombardier Die Gewerkschaft fordert Tarifgespräche. Die Ziele für den Görlitzer Standort sind klar.

Schon am 4. März bei der Kundgebung für den Görlitzer Waggonbau auf dem Marienplatz zeigten IG-Metall-Mitglieder, dass ohne sie der größte industrielle Arbeitgeber in Görlitz keine Zukunft hat. © nikolaischmidt.de

Einen Tag nach dem Besuch von Sachsens Ministerpräsident Stanislaw Tillich im Görlitzer Bombardier-Werk erhöht die Belegschaft den Druck auf den kanadischen Konzern, den Görlitzer Standort zu erhalten. Wie die IG Metall am Donnerstag informierte, haben die Mitglieder der Gewerkschaft in Ostsachsen einstimmig beschlossen, einen Tarifvertrag zur Standortsicherung zu fordern. Den Beschluss übergab der IG-Metall-Chef Ostsachsens, Jan Otto, gestern auf einer Betriebsversammlung in Görlitz dem Deutschlandchef von Bombardier, Michael Fohrer. Die Aufnahme von Tarifverhandlungen mit der IG Metall zur Standortsicherung unterscheide sich nach Gewerkschaftsangaben nicht von anderen Tarifverhandlungen. Werden sie verweigert oder scheitern, befinden die Mitglieder auch über mögliche und an dieser Stelle unbefristete Streiks. „Das Management hat es in der Hand“, erklärte Jan Otto.

Die Gewerkschaft geht mit folgenden Zielen in die Tarifgespräche:

Erhalt aller Arbeitsplätze

Erhalt und Ausbau aller Kompetenzen und der Fertigungstiefe

Maßnahmen zur Zukunftssicherung.

Ein Tarifvertrag, mindestens aber Tarifgespräche sind bereits seit Längerem Ziel der Arbeitnehmerseite. Denn nur dann kann die Gewerkschaft – im Falle des Scheiterns – zum Arbeitskampf aufrufen. Bislang ist das nicht möglich. Nur mit kurzzeitigen Warnstreiks können die Mitarbeiter von Bombardier momentan auf die Absicht des Eigentümers reagieren, das Görlitzer Werk stark zu verkleinern. Deshalb sagt nun René Straube, Betriebsratsvorsitzender in Görlitz: „Es ist an der Zeit, dass die Gespräche auch in einer belastbaren Form verschriftlicht werden, und was wäre dafür besser geeignet als ein Tarifvertrag.“ Jan Otto von der IG Metall ist derselben Meinung: „Die Aufnahme von Tarifverhandlungen mit der IG Metall ist dringend geboten“.

Die Belegschaftsvertreter reagieren damit auf die Unsicherheit rund um den Görlitzer Waggonbau. Nach Angaben der IG Metall habe Bombardiers Deutschland-Chef Fohrer auch gestern keine klaren Aussagen zur zukünftigen Strategie, zu Personalzahlen und zur allgemeinen Situation von Bombardier getroffen. „Stattdessen geistern immer wieder nichtbestätigte Abbauzahlen durch die Medien“, sagt Otto. „Und der aktuelle Deutschland-Chef Michael Fohrer tut nichts dafür, die Unsicherheit der Beschäftigten zu beenden.“ Im Moment sind noch 1 900 Mitarbeiter in Görlitz tätig, darunter 1 300 Festangestellte. Ein Abbau auf 400 Mitarbeiter wurde zuletzt nicht mehr ausgeschlossen, dafür soll das Werk in Bautzen ausgebaut werden. Genaueres soll im Juni bekannt werden.

