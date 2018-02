IG Metall fordert Verzicht auf Schließung Die Ankündigungen von Siemens-Chef Joe Kaeser reichen den Görlitzer Vertretern der Arbeitnehmer nicht aus.

Ein Foto von der Kundgebung am 29. November 2017 in Görlitz. © Pawel Sosnowski/pawelsosnowski.c

Görlitz. Mit Zurückhaltung haben IG Metall und Siemens-Betriebsrat in Görlitz auf den Vorschlag von Siemens-Chef Joe Kaeser reagiert, das Werk in einem Industriekonzept Oberlausitz aufgehen zu lassen. „Wenn das mehr als schöne Worte sein sollen, brauchen wir jetzt etwas Belastbares in der Hand“, erklärt Ostsachsens-IG-Metall-Chef Jan Otto. „Die Schließung muss vom Tisch.“ Nach wie vor ist unklar, wie die Vorstellungen Kaesers im Detail aussehen. Nach Medienberichten könnte er sich vorstellen, das Werk zunächst unter dem Siemens-Dach zu halten und während einer Übergangszeit auch zu finanzieren. In dieser Zeit könnte ein Industrienetzwerk der Elekrtomobilität entstehen, für das dann im Siemens-Werk Speichertechnologien wie Batterien hergestellt werden.

Ronny Zieschank, stellvertretender Betriebsratsvorsitzender des Dampfturbinenwerks, sagt zu den Worten Kaesers: „Wir lehnen jegliche Vermischung der Themen ab.“ Die Industriedampfturbine, wie sie in Görlitz hergestellt wird, habe Zukunft, die Siemensianer seien bereit, das Produkt weiter zu entwickeln und zu vermarkten. „Eine Herauslösung aus dem Siemens-Verbund ist keine Option.“ Die IG Metall ist aber durchaus bereit, mit Siemens über ein Konzept für die Region nachzudenken.

