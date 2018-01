IG Metall erneut zu Warnstreiks auf

Leipzig/Zwickau. Im Tarifkonflikt der deutschen Metall- und Elektroindustrie will die IG Metall ihre Warnstreiks in Sachsen am Dienstag fortsetzen.

Nach Angaben der Gewerkschaft in Leipzig sind die Beschäftigten der Maschinenbaubetriebe Kirow Ardelt, Schaudt Mikrosa und Heiter Blick zur Teilnahme aufgerufen. Man rechne insgesamt mit 100 bis 150 teilnehmenden Mitarbeitern, bestätigte ein Sprecher am Dienstagmorgen. In Leipzig sei am Werkstor von Kirow Ardelt außerdem eine zentrale Kundgebung geplant.

In Zwickau (Johnson Controls Sachsen-Batterien) soll laut Gewerkschaftsangaben ebenfalls zeitweise die Arbeit niedergelegt werden. Das bestätigte der Aktionsleiter vor Ort. Es sei mit rund 250 teilnehmenden Mitarbeitern zu rechnen. Am Montag hatten sich in Sachsen mehrere hunderte Beschäftigte an Warnstreiks der IG Metall beteiligt.

Die IG Metall fordert sechs Prozent mehr Geld und für alle 3,9 Millionen Beschäftigten die Option, ihre Arbeitszeit befristet auf 28 Wochenstunden absenken zu können. Schichtarbeiter, Eltern junger Kinder sowie pflegende Familienangehörige sollen zusätzlich einen Teillohnausgleich erhalten, wenn sie ihre Arbeitszeit reduzieren. Zudem will die IG Metall die Arbeitgeber verpflichten, über die Angleichung der Arbeitszeit in Ost und West zu verhandeln. (dpa)

zur Startseite