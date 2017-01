Identität für die Stadt Jetzt wurde die Skulptur für den neuen Bilz-Platz gezeigt. Auch andere Bauvorhaben sollen den Charakter Radebeuls erhalten.

Die Edelstahlnymphe soll ab Juni auf dem Bilz-Platz stehen. © SZ/Nina Schirmer

Elegant reckt die Frauengestalt ihre Arme in die Höhe, von denen sie gleich mehrere hat. Die Nymphe, die ab Juni auf dem Eduard-Bilz-Platz stehen soll, wurde nun zum ersten Mal der Öffentlichkeit präsentiert. Gestaltet wurde die Edelstahlplastik von dem Berliner Künstler Roland Fährmann. Er hat sie der Figur auf einer Werbetafel aus dem Jahr 1907 für das Bilz’sche Licht-Luft-Bad nachempfunden.

Am 9. März ist Baubeginn auf dem Bilz-Platz, sagte Jens Baumann beim Neujahrsempfang des Vereins für Denkmalpflege und neues Bauen. Für die Nymphe haben die Anwohner 13 000 Euro gesammelt. Außerdem wird ein Trinkbrunnen auf dem Platz aufgestellt werden. Im Herbst soll alles fertig sein, so der Vereinsvorsitzende.

Rund 240 000 Euro sind für die Sanierung des Bismarckturmes und dem Einbau einer Treppe zusammengekommen. Über 1 000 Spender konnte der Verein finden. Am Bismarckturm sollen die Bauarbeiten am 1. April starten. In einem zweiten Schritt müsse eine ordentliche Befahrung realisiert werden, so Baumann.

Manchmal gebe es Bedenken, ob Radebeul sein Gesicht verliert, sagte der Vereinsvorsitzende beim Neujahrsempfang. Gebäude auf der grünen Wiese könnten auch überall stehen. Umso wichtiger sei es dem Verein, zu fragen, was Radebeul ausmacht und Leitideen für Bauvorhaben zu finden. Baumann gab außerdem zu bedenken, dass in der Stadt neue Infrastruktur gebraucht wird, wenn noch mehr Leute zuziehen. (SZ/nis)

