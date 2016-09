Identität des Toten noch ungeklärt Am Donnerstag erfasste ein Eurocity einen Mann bei Königstein. Die Polizei sucht nun nach Hinweisen zur getöteten Person.

Der Eurocity, der am Donnerstag einen Mann kurz vorm Bahnhof Königstein erfasste. Die Identität des Toten ist noch nicht geklärt. © Marko Förster

Wer ist der Mann, der am Donnerstag auf den Bahngleisen starb? Am Vormittag erfasste ein Eurocity eine Person kurz vorm Bahnhof Königstein. Der Zugverkehr zwischen Dresden und Prag lag für mehrere Stunden still, Fahrgäste mussten auf Busse umsteigen. Auch der S-Bahn-Verkehr war eingeschränkt.

Nun sucht die Polizeidirektion Dresden nach Hinweisen zur getöteten Person. Augenscheinlich ist der Mann zwischen 50 und 60 Jahre alt und ging wahrscheinlich in suizidaler Absicht auf die Gleise. Die Polizei fragt nun, wer vermisst seit dem Donnerstagvormittag einen Mann in diesem Alter? (szo)

Hinweise an die Polizeidirektion Dresden, Telefon: 0351 4832233

