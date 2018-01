Ideenwettbewerb startet Der Dresdner Heidebogen ruft zum Projektwettbewerb „Vereine für Generationen“ auf.

Susanne Dannenberg ist Regionalmanagerin beim Dresdner Heidebogen in Radeburg. Der Verein ruft zum Ideen- und Projektwettbewerb im ländlichen Raum auf. © Klaus-Dieter Brühl

Königsbrück. Das Regionalmanagement des Vereins Dresdner Heidebogen sucht Ideen, die das Vereinsleben in den Gemeinden der Region weiter entwickeln und dem Gemeinwohl zugutekommen. Darüber informiert Regionalmanagerin Susanne Dannenberg. Teilnehmen könnten demnach alle Vereine mit Sitz im Dresdner Heidebogen, die soziale und gesellschaftliche Teilhabe jedes Einwohners, egal welchen Alters, ermöglichen, die soziale Infrastruktur der Kommune bereichern, vernetzende Wirkung besitzen und auf Beständigkeit angelegt sind.

Es können Projektideen eingereicht werden, die sowohl die Vereinsarbeit stärken als auch den Mehrgenerationenaspekt berücksichtigen. Die Projekte dürfen noch nicht realisiert sein, sollten aber innerhalb eines Jahres umgesetzt werden. Die Wettbewerbsunterlagen sind bis zum Einsendeschluss am 31. März beim Dresdner Heidebogen einzureichen.

Die Bewertung erfolge von einer unabhängigen Jury nach mehreren Kriterien: Das Projekt steht in Übereinstimmung mit den Zielen der sogenannten Leader- Entwicklungsstrategie, die auf Förderfähigkeit abhebt. Das Projekt darf noch nicht begonnen sein, es ist zielorientiert, besitzt nachhaltige Wirkung und ist geeignet, Menschen aus dem Sozialraum wieder für eine Teilhabe am Vereins- und Gemeindeleben zu aktivieren. Gewünscht sind insbesondere eine Vernetzung in der Kommune oder mit Vereinen und ein Mehrgenerationenansatz. Für die Antragstellung sind die Formulare zu nutzen, die im Internetauftritt des Dresdner Heidebogen zur Verfügung stehen. Sie können diese aber auch per E-Mail oder Post über nachfolgenden Kontakt anfordern. Die teilnehmenden Vereine stimmen mit ihrem Antrag der öffentlichkeitswirksamen Verbreitung des Wettbewerbs und seiner gesamten Inhalte in Wort, Bild oder Video zu.

Die Auswahl der zehn besten Ideen durch die Jury erfolgt am 14. Mai. Der Erstplatzierte erhält 5 000 Euro, der Zweitplatzierte 3 000 Euro und der Drittplatzierte 2 000 Euro. Die Vereine auf den Plätzen 4 bis 10 erhalten immer noch jeweils 1 000 Euro. „Wir ermutigen ausdrücklich auch kleinere Vereine, sich am Projektwettbewerb zu beteiligen“, so Susanne Dannenberg. In der Wettbewerbsphase stehe das Regionalmanagement zur kostenfreien Beratung bereit. Die Gewinner werden zudem bei der Umsetzung ihrer Ideen vom Regionalmanagement begleitet. (SZ)

www.heidebogen.eu

