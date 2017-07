Ideensuche für mehr Gäste Die Stadt Sebnitz will die Kommunikation mit Vermietern und Bürgern verbessern. Dafür gibt’s jetzt extra Sprechstunden.

Sebnitz wünscht sich mehr Gäste. © Archiv: Steffen Unger

Wer seine Vorschläge und Ideen in Sachen Tourismus und Vermarktung der Region bei Urlaubern schon immer mal bei den dafür Verantwortlichen loswerden wollte, der bekommt in Sebnitz und seinen Ortsteilen jetzt die Gelegenheit dazu. Die Abteilung Tourismus und Stadtmarketing der Stadt Sebnitz hat jetzt die Termine für eine Tourismussprechstunde bekannt gegeben. Die erstmals angesetzten Veranstaltungen werden Anfang August nacheinander in den Panoramadörfern und in Sebnitz selbst stattfinden. Alle interessierten Bürger sind dazu eingeladen.

Der Hintergrund ist im Tourismusfahrplan 2025 nachzulesen, dessen Entwurf derzeit öffentlich ausliegt. Als erstes Ziel für die nachhaltige Entwicklung des Fremdenverkehrs in den kommenden Jahren wird dort eine Verbesserung der Kommunikationswege genannt. „Eine offene und transparente Kommunikation, welche von allen Seiten Anerkennung findet, muss aber zwingend ‚aus der Bevölkerungsmitte heraus‘ geboren werden und sollte keiner Willkür unterliegen“, heißt es in dem von Tourismuschef Julian Ipsen formulierten Strategiepapier. Neben bereits etablierten kleineren Beratungsrunden mit Vermietern und Ortsvorstehern kommen jetzt die für alle Einwohner offenen Tourismussprechstunden hinzu.

Dabei geht es nicht nur um die vorrangig von Gästen besuchten Einrichtungen wie Kunstblumen-Schaumanufaktur oder die Kahnfahrt auf der Oberen Schleuse, sondern auch um städtische Betriebe wie das Kräutervitalbad oder das Sport- und Freizeitzentrum Solivital, die sich zuerst an Einheimische richten. Denn: Nur wer selbst zufrieden mit seiner Umgebung und dem kulturellen Angebot ist, werde es auch weiterempfehlen, wie es im Tourismusfahrplan heißt.

Die Termine der Tourismussprechstunden:

1. August, 18 Uhr Hinterhermsdorf, Haus des Gastes;

2. August, 18 Uhr Saupsdorf, Gemeindezentrum;

3. August, 18 Uhr, Altendorf, Tourist-Information;

7. August, 18 Uhr, Sebnitz, Bahnhof.

