Ideen zu Schloss Seifersdorf Der Förderverein lädt für Freitag zur Diskussion über die künftige Nutzung ein.

Schloss Seifersdorf. © Thorsten Eckert

Der Förderverein Seifersdorfer Schloss lädt zu einer Ideenkonferenz ein. Sie findet am Freitag um 19 Uhr im Schloss statt. Der Verein möchte gern mit Vereinsmitgliedern, Seifersdorfern und anderen Interessenten über die Zukunft des Schlosses und seine Nutzung diskutieren. Einige Ideen liegen nach Angaben des Vereins bereits vor. Sie sollen konkretisiert werden und dann mit dem Eigentümer, der Gemeinde Wachau, besprochen werden. „Als Verein mit ehrenamtlichen Mitstreitern sind unsere Möglichkeiten begrenzt. Gemeinsam möchten wir ausloten, was wir uns selbst vornehmen können, wo wir Kooperationspartner externe Unterstützung benötigen und wie wir die regionale Einbindung verbessern können“, heißt es in einer Mitteilung des Fördervereins.

Momentan wird das Schloss vom Verein unter anderem für Vorträge, Filmabende oder den traditionellen Adventsmarkt genutzt. Außerdem finden zahlreiche Veranstaltungen wie Hochzeiten und Geburtstagsfeiern statt. (SZ)

