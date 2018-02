Ideen und Unterstützer für das Dorffest gesucht

Drei der vier Kandidaten waren bei der Einkaufsveranstaltung in Spohla dabei und stießen mit Ortsvorsteher Jens Leschnik (r.) an: Tom Kotschmar, Steffen Jakob und Andreas Nakonz (von links). Foto: Christian Schenker/WB

Das Jahr ist noch jung, aber hinter den Spohlaern liegen schon zwei traditionelle Veranstaltungen: Beim Zampern waren die Frauen mit warmer Bockwurst und Pfannkuchen unterwegs. Die Spendenbereitschaft war noch höher als im Vorjahr. „Vielen Dank den Bürgern von Spohla“, sagt Ortsvorsteher Jens Leschnik, der zum Fastnachtsbiertrinken am Freitag nach Aschermittwoch einen Rück- und Ausblick auf das Geschehen im Dorf gab. Rund 60 Männer waren da. Lutz Wuschick stellte den Saal des Gasthauses „Zu den Linden“ zur Verfügung. Vier Männer haben sich in die Dorfgemeinschaft eingekauft: Andreas Nakonz, Tom Kotschmar, Steffen Jakob und Rajko Michel. Laut Statut verpflichten sie sich, unter anderem Sitten und Bräuche im Dorf zu pflegen, sich am gemeinschaftlichen Leben zu beteiligen und die Nachbarschaft in guten wie in schlechten Zeiten zu pflegen.

394 Einwohner leben im zweitgrößten Wittichenauer Ortsteil. Höhepunkt im Dorfleben im vergangenen Jahr war zweifellos die umfassende Sanierung der 1901 gebauten Friedhofskapelle. Im September wurde Einweihung gefeiert. Drei Viertel der Baukosten in Höhe von etwa 350 000 Euro konnten über Fördermittel beglichen werden, ein Drittel trug die Stadt. Vor allem um die Förderung wurde lange gerungen. „Viele haben im Vorfeld geholfen, um das Projekt anzuschieben“, erinnert Jens Leschnik an die jahrelangen Bemühungen. Offene Wünsche zur Einweihungsfeier konnten mittlerweile realisiert werden: Durch eine funkuhrbetriebene Steuerung läuten die Glocken jetzt jeden Abend um 18 Uhr. Und dank einer Spendensammlung bekam das Bild „Verlöschtes Leben“ des Spohlaer Künstlers Karl-Heinz Hochstädt einen ständigen Platz in der Kapelle.

Zu den Wünschen für 2018 zählt für Jens Leschnik die Organisation eines Dorffestes. Es ist schon eine Weile her, dass in Spohla in dieser Form gefeiert worden ist. „Das wäre eine gute Gelegenheit, um das Dorf zusammenzubringen“, sagt der Ortsvorsteher. Vorstellbar wäre nach den Sommerferien an einem Samstag im August ein Sportfest, Kinder-Programm, abendlicher Tanz und am Sonntag danach ein Frühschoppen. Wer Ideen hat oder Unterstützung anbieten kann, ist bei der nächsten öffentlichen Ortschaftsratssitzung am 27. März ab 18 Uhr in der Gaststätte gern gesehen. Die Sitzungen sind für alle Spohlaer grundsätzlich auch Gelegenheit, Fragen anzusprechen, wirbt Jens Leschnik. Nach hoher Beteiligung im August und Oktober war das Interesse im Dezember und Januar deutlich geringer.

Aktuell bekommen die Spohlaer die Folgen der Bauarbeiten an der Ortsdurchfahrt in Dörgenhausen zu spüren. Wegen der Vollsperrung dort wird das Nachbardorf als Umleitungsstrecke genutzt. Deshalb stehen jetzt auch Tempo-30-Schilder – ein Wunsch, den Einwohner auch schon vor den Bauarbeiten hatten. In Spohla selbst hofft man, dass in diesem Jahr Ausbesserungen an Stichstraßen erledigt werden können. Sie haben Risse bekommen.

Zunächst steht aber die nächste größere Veranstaltung bevor: Nachdem die Männer zum Fastnachtsbiertrinken in der Gaststätte „Zu den Linden“ zusammengekommen sind, werden dort am 11. März viele Frauen erwartet. Die traditionelle Frauentagsfeier beginnt um 15 Uhr. Und mindestens ein Mann wird auch dabei sein: „Es wird ein durchaus bekannter Sänger auftreten“, verrät Jens Leschnik.

