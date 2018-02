Ideen-Sammlung für das Hoffest

Bröthen/Michalken. Aus dem Stegreif kann zwar keiner sagen, das wievielte Hoffest in diesem Jahr in Bröthen/Michalken stattfinden wird. Und obwohl es schon einige waren, ist die Vorbereitung darauf keineswegs ein Routine-Job für den Ortschaftsrat. Das erste Treffen mit interessierten Vereinen und Hof-Besitzern hat inzwischen stattgefunden, wie Jens Wackermann im Kreise der Ortschaftsräte berichtete. Mit 15 Teilnehmern war dieses Treffen bemerkenswert gut besucht. Das Wichtigste ist immer, dass sich genug Eigentümer finden, die den Besuchern selbst etwas auf dem Hof bieten oder Vereinen die Möglichkeit geben, das auf ihrem Hof zu tun. Aktuell gibt es schon fünf feste Zusagen. Weitere Gespräche stehen noch aus. Jens Wackermann und den Rest des Ortschaftsrates würde es jedenfalls nicht stören, wenn sogar mehr als zehn Höfe, so viele waren es beim letzten Mal, mitmachen würden. „Unser Ziel sind 15 Höfe“, gibt sich Ortsvorsteher Lothar Kujasch optimistisch.

Auch erste Konturen des Programms wurden schon besprochen. Zur Einstimmung soll am Freitag, dem 21. September, ein Doppelkopf- und ein Rommé-Turnier um den Pokal des Ortsvorstehers stattfinden. Der eigentliche Hoffesttag ist der 22. September. Neben den Aktivitäten auf den Höfen könnten Dreschflegel-Vorführungen und Traktor-Rennen zum Rahmenprogramm gehören. Erstmals wird in Brö-then/Michalken zum Hoffest Eintritt erhoben. Zwei Euro soll die Karte kosten. Die ist zugleich ein Los für die Tombola. Die Preise werden am Abend per Live-Verlosung verteilt. Ist der Besitzer einer gezogenen Losnummer nicht da, wird so lange weitergelost, bis ein Gewinner gefunden ist, skizziert Jens Wackermann das Procedere. Bei den Preisen soll es sich übrigens um vorwiegend landwirtschaftliche Produkte handeln. Es braucht aber keiner Sorge haben, dass ihm ein lebender Schafsbock an der Leine in die Hand gedrückt wird.

Zum offiziellen Hoffest-Abschluss findet am 22. September der traditionelle „Tanz auf dem Misthaufen“ auf Metaschks Hof statt. Wie auch von den Dorffestspielen in Bröthen/Michalken gewohnt, folgt am Sonntag ein Scheunengottesdienst, ehe der Frühschoppen beginnt. Höfe sind an diesem Tag keine mehr geöffnet. (rgr)

zur Startseite