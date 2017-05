Ideen fürs Belvedere gefragt Lange hat’s gedauert. Endlich sind die Treppen an der Bergstraße komplett instand gesetzt. Nun sucht die Stadt nach Nutzern.

Im April sind an der Treppenanlage an der Bergstraße Leisnig die Geländer montiert worden. Ab Juni kann die kurze Verbindung endlich genutzt werden. © Dietmar Thomas

Der Ausblick ist herrlich. Warum soll man den nicht in aller Ruhe bei einem kühlen Getränk genießen können? Die Rede ist von der Treppenanlage am ehemaligen Hotel Belvedere in Leisnig. In den vergangenen Monaten wurden die Anlage und deren Oberbau saniert und statisch gesichert. Die Arbeiten an der Stützmauer wurden nötig, nachdem Teile eingestürzt, Verschiebungen und Risse aufgetreten waren.

Thomas Schröder, Leiter des Bau- und Ordnungsamtes, ist froh, dass diese nun fast abgeschlossen ist. „Bis Ende Mai sollen noch kleinere Restarbeiten erfolgen“, so Schröder. Anfang Juni könne die Freigabe erfolgen. Der Bauamtschef kann sich vorstellen, dass die Anlage nicht nur als Verbindungsweg dient. „Beim Abriss der ehemaligen Hotels wurde die Gewölbekelleranlage gesichert, weil sie erhaltenswert war. Darüber wurde ein Parkplatz gebaut“, so Schröder. Diese ehemalige Kelleranlage stehe nun leer, könne aber wieder nutzbar gemacht werden. „Es wäre schade, wenn das Objekt ungenutzt bliebe. Wir sind auf Ideensuche“, so Schröder. Vielleicht finde sich ja ein Interessent, der etwas daraus machen kann. Schon beim Verschluss der Keller war über eine Wiederöffnung – idealerweise in Verbindung mit Gastronomie – sinniert worden.

Die Treppe soll als öffentlicher Verbindungsweg zwischen Bergstraße und Parkplatz Belvedere nutzbar sein. Dazu ist die obere Stützwand komplett hergerichtet worden und hat eine neue Abdeckung erhalten. An der Treppenanlage hat der Bereich zwischen der ersten und zweiten Ebene eine neue Gründung bekommen. Direkt vor dem Gebäude wurden Betonsteinplatten verlegt. Zusätzlich haben die Bauarbeiter die Entwässerung des Areals korrigiert. Das Wasser wird nun in einer neugebauten Rinne in Richtung Bergstraße und dort ins Kanalnetz abgeleitet. Zuletzt wurde im April das letzte Stück des Geländes angebaut. Insgesamt 300 000 Euro sind für die Sanierung aufgewendet worden.

