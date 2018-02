Ideen für Theaterplatz gesucht Das neu gestaltete Areal steht im Mittelpunkt des kommenden Stadtmarketing-Stammtisches.

Gemeinsam mit Händlern, Anwohnern, Vertretern von ansässigen Kultur- und Freizeiteinrichtungen sowie weiteren Interessierten, sollen beim Stadtmarketing-Stammtisch Ideen zur Zukunft des Theaterplatzes gesammelt werden. © Claudia Hübschmann

Meißen. Am kommenden Mittwoch laden Stadtmarketingchef Christian Friedel und Wirtschaftsförderer Martin Schuster um 18.30 Uhr in das Restaurant „Goldener Ring“ am Theaterplatz ein. Beim Stadtmarketing-Stammtisch wird der neugestaltete Platz in den Fokus rücken, kündigt Friedel an.

Gemeinsam mit Händlern, Anwohnern, Vertretern von ansässigen Kultur- und Freizeiteinrichtungen sowie weiteren Interessierten, sollen dabei Ideen zur Zukunft des Theaterplatzes gesammelt werden. Man wolle den Fragen nachgehen, wie sich der Platz stärker in das Innenstadtleben integrieren lässt und sich die Passantenfrequenz und Aufenthaltsdauer erhöhen könnten.

Der 2018 im achtwöchigen Rhythmus stattfindende Stadtmarketing-Stammtisch bietet die Gelegenheit, um sich in ungezwungener Atmosphäre zu treffen und ohne Einschränkungen auszutauschen. Obwohl die Besucher jedes aus ihrer Sicht wichtige Thema im Bereich Stadtmarketing und Stadtentwicklung ansprechen können, steht jeder Termin zusätzlich unter einen bestimmten Schwerpunkt. (SZ)

