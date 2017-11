Ideen für Standorte der Tempotafel Die beiden neu angeschafften Schilder sollen vorerst nicht in Volkersdorf aufgestellt werden, weil dort gebaut wird. Das gefällt nicht jedem.

Die Tempotafel in Volkersdorf soll auch während der Bauarbeiten aufgehängt werden. © Arvid Müller

Volkersdorf. Die Aussage aus dem Radeburger Ordnungsamt, dass die beiden neu angeschafften Tempotafeln vorerst nicht in Volkersdorf eingesetzt werden sollen, weil dort gebaut wird, hatte in diesem Ortsteil für Unmut gesorgt. Denn nach den täglichen Beobachtungen der Volkersdorfer nutzen die nur für den Anliegerverkehr gedachte Umleitung auch viele Auswärtige. Darum, so die Forderung der Anwohner, soll auch jetzt während der Bauarbeiten eine Tafel im Ort aufgehängt werden und nicht erst nach deren Abschluss. Die Arbeiten sollen in mehreren Abschnitten bis 2019 dauern.

Stadträte aus verschiedenen Fraktionen und Ortsteilen, bei denen die SZ in der vergangenen Woche angerufen hatte, äußerten Verständnis für diese Position. Schließlich hatte der Stadtrat zu Jahresbeginn den Kauf der beiden Tafeln beschlossen, weil ein Antrag der Volkersdorfer auf Tempo 30 in der gesamten Ortsdurchfahrt für alle Fahrzeuge vom Landratsamt abgelehnt worden war. Und auch Bürgermeisterin Michaela Ritter (parteilos) hat signalisiert, verwaltungsintern noch einmal über das Anbringen der Tafeln zu sprechen.

Drei Standortvorschläge für die Tafel haben die Volkersdorfer bereits. Für aus Richtung Dresden kommende Autos an der Kita oder an der Bushaltestelle nach der Baustellenampel. In der Gegenrichtung gegenüber der Hausnummer 48. (SZ/gör)

