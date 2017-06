Ideen für neues Wohngebiet an der Kötitzer Straße Die Stadt hat nach Konzepten für ein lebendiges Quartier auf dem ehemaligen Sportplatz gesucht.

Alle drei Jahre wird in Radebeul der Moritz-Ziller-Preis für Stadtgestaltung verliehen. In diesem Jahr wurde nach besonderen Ideen für ein neues Wohngebiet an der Kötitzer Straße gesucht. Die Aufgabe: die Erarbeitung einer städtebaulichen, freiraumplanerischen und architektonischen Konzeption für ein lebendiges Quartier und attraktiven Wohnangeboten. Auch die Freiflächen sollen eine breite Zielgruppe ansprechen.

Am 23. Juni um 19 Uhr wird im Rahmen einer Festveranstaltung im Radebeuler Kultur-Bahnhof der Sieger des Wettbewerbs gekürt. Beteiligen konnten sich junge Stadtplaner bis 35 Jahre. Ziel des Wettbewerbs ist es, ihnen Anreiz und Gelegenheit zu geben, zur Lösung von Problemen des Städtebaus und der Landschaftsplanung beizutragen.

Zur Preisverleihung hält Martin zur Nedden einen Vortrag zum Thema „Strategien zur Schaffung von preisgünstigem Wohnraum“. Zur Nedden ist wissenschaftlicher Direktor und Geschäftsführer des Deutschen Instituts für Urbanistik.

