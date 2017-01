Ideen für Horka Bald geht der Dorfumbauplan in die nächste Runde. Im Ort sollen sich mehr junge Familien ansiedeln.

Das ehemalige Schloss in Horka ist heute das Gemeindeamt und steht mitten im Park. Die Anlage im Zentrum kommt im Dorfumbauplan zur Sprache. © Steffen Gerhardt

Horka kümmert sich um seine Zukunft. Deshalb hat die Gemeinde das Planungsbüro Richter und Kaup damit beauftragt, eine Strategie zu erarbeiten. Auch die Einwohner sind hier gefragt – und beteiligen sich zahlreich. Zu zwei Dorfbegehungen und einer Versammlung im alten Jahr ist jeweils eine zweistellige Zahl von Bürgern zusammengekommen. Planerin Julia Nawroth präsentiert im Gemeindeamt die Ergebnisse der Spaziergänge, die zum großen Teil von den Bürgern stammen. „Sie sind uns vor Ort aufgefallen“, sagt Horkas Bürgermeister Christian Nitschke auf Nachfrage.

Bei der Zukunftswerkstatt ist es richtig zur Sache gegangen. Projekte konnten in jede Richtung gedacht werden. Eine Finanzierung gibt es bisher natürlich noch für keines der Vorhaben, aber der Dorfumbauplan ist Voraussetzung dafür, an öffentliche Fördermittel zu kommen. Als wichtiger Punkt zeichnet sich die Dorfmitte ab. Das gesamte Terrain um die Feuerwehr, die Grundschule und das Gemeindeamt machen einen großen Anteil des Lebens im Ort aus.

Dazu gehört im weiteren Sinne auch der Standort des Unternehmens Soziales Arbeitsprojekt Ostsachsen (Sapos) aus Görlitz. Die Gebäude und das Grundstück sind Eigentum der Gemeinde Horka. Wie die leerstehenden Teile weiter genutzt werden können, beschäftigt Planer Ansgar Kaup ebenso wie Bürgermeister Christian Nitschke. Da gerade die Montagehalle auf dem Gelände saniert werden muss, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Wenn das Areal in gewerblicher Nutzung bleiben soll, könnten Bauhof und/oder die Freiwillige Feuerwehr hier Räume nutzen. Oder die Flächen in der Ortsmitte könnten als Bauland für Einfamilienhäuser junge Familien anziehen.

Vorhaben in den Ortsteilen zurück 1 von 3 weiter Biehain: Der alte Gutshof als markantes historisches Gebäude soll erhalten bleiben – aber seine Nutzung scheint schwierig. Außerdem muss die Gemeinde die Straßenbeleuchtung überarbeiten. Mückenhain: Beim Dorfhaus warten kleine Projekte. Abhängig von der Kooperation mit der Feuerwehr Särichen wird auch das Gerätehaus wichtig. Privatpersonen können ihre eigenen Projekte über das Büro Richter und Kaup mit Leader-Förderung umsetzen.

Denn, damit rechnet nicht nur Christian Nitschke, das wachsende Gewerbegebiet in Kodersdorf braucht viele neue Mitarbeiter. Nicht alle können in der Nachbargemeinde wohnen, deshalb haben schon erste Interessenten in Horka angefragt. Ob sich das Gebiet um Sapos für sie eignet, ist noch zu prüfen. Ähnlich wie für den Dorfumbauplan in Kodersdorf will Christian Nitschke aber auch für Horka gerne ein Verzeichnis der Flächen erstellen lassen, die sich für Eigenheime eignen – ganz gleich, ob sie der Gemeinde oder Privatleuten gehören. Die Eigentümer werden dann gefragt, ob sie prinzipiell an einem Verkauf interessiert sind.

Ein weiterer Dorn im Auge Horkas ist der Containerstandplatz, bei dem die Horkaer Papier und Pappe, Wertstoffe und Metallschrott loswerden können. Hier gab es im Herbst immer wieder Ärger, weil die Container falsch genutzt und Abfälle auf dem Boden um die Behälter abgeladen wurden. Hier hat Ansgar Kaup zwei Vorschläge, die helfen können. Aufwendig wäre es, den gesamten Platz an einen anderen Ort zu verlegen. Der könnte dann allerdings von vornherein so gestaltet werden, dass er besser einsehbar ist und die Abfallfrevler wenig Ruhe hätten, ihren Schrott falsch abzulegen. Die andere Variante wäre, den vorhandenen Platz neu zu ordnen.

Auch am Gemeindeamt mit seinem umliegenden Park gibt es einige kleine Baustellen. Bei der Zukunftswerkstatt haben sich Zweifelnde dagegen ausgesprochen, den Park herauszuputzen. „Was nützt der schönste Park, wenn ihn niemand nutzt“, ist der Tenor gewesen. Christian Nitschke ist hier anderer Meinung: „Zwar spielt der Park beim Dorfumbau nur eine kleine Rolle“, sagt er auf Nachfrage. „Den Kindereinrichtungen soll es aber möglich bleiben, ihre Nestel zu Ostern hier zu suchen.“ Er hat kleinere Maßnahmen wie eine weitere Bank im Auge. Und setzt auf Verjüngungskuren wie den Breitbandausbau, damit auch junge Generationen nachwachsen.

Die Ergebnisse der Zukunftswerkstatt stellt das Büro Richter und Kaup in den nächsten Wochen vor. Ein Termin steht noch nicht fest.

