Ideen für ein altes Handwerk Mitten in Görlitz fertigt die kleine Firma „Dilians“ Taschen aus Blaudruck an. Am Sonnabend ist Tag der offenen Tür.

Alena Macmillan hat mit ihren Produkten aus Blaudruckstoff eine eigene Firma gegründet. Im Rahmen der Europäischen Tage des Kunsthandwerks lädt sie in ihre Werkstatt in der Jauernicker Straße 3 in Görlitz ein. © Nikolai Schmidt/nikolaischmidt.de

Görlitz. Beutel, Brillenetuis, Laptoptaschen, Tablethüllen – alles aus Blaudruck. Blaudruck? Ist das nicht der dunkle Stoff mit den vielen Mustern, aus dem seit dem 17. Jahrhundert Tischtücher genäht werden? „Ja, und ich bin glücklich, diese Tradition für mich und meine Ideen entdeckt zu haben“, sagt Alena Macmillan. Die gebürtige Tschechin näht Kleider, Röcke, Shirts und vieles andere aus Blaudruckstoff, konzentriert sich aber zunehmend auf Herstellung und Verkauf von Taschen und Accessoires aus diesem Material. Am Sonnabend, wenn die Europäischen Tage des Kunsthandwerks begonnen haben, öffnet Alena Macmillan ihre Werkstatt auf der Jauernicker Straße 3 in Görlitz. Genau wie 70 andere Handwerker in Ostsachsen, zum Beispiel auch die Porzellanmalerin Heidi Klinger am Freitag in der Peterstraße, zeigt sie Interessierten, was sie mit ihren eigenen Händen herstellt und anbietet.

„Ich wollte immer Modedesignerin werden“, erzählt die 62-Jährige, „schon als Kind habe ich gern genäht, und es war mir zu allen Zeiten wichtig, etwas Besonderes zu tragen, der Masse etwas entgegenzusetzen.“ Der Traum der Modedesignerin ruhte in ihr die vergangenen Jahrzehnte über, doch jetzt kann Alena Macmillan ihn leben. 1981, mit Mitte zwanzig, war sie von Prag nach München geflohen. Dort zog sie ihre Tochter und ihren Sohn groß und arbeitete wegen der fehlenden Kinderbetreuungsmöglichkeiten vor allem in Aushilfsjobs. Bis vor zehn Jahren betrieb sie in der Münchener Bahnhofsbuchhandlung ein Modepresse-Geschäft. In dessen Schaufenster stellte sie Mode junger Designerinnen aus und war so zumindest teilweise mit ihrem Traum verbunden.

„Jetzt könnte ich dieses Schaufenster wieder gut gebrauchen“, sagt Alena Macmillan vor ihren ausgebreiteten Werken in ihrer Görlitzer Südstadtwohnung. Hierhin ist sie 2013 mit ihrem britischen Ehemann gezogen, weil Görlitz sie an das Prag ihrer Jugend erinnert und weil ihre Partnerfirmen von hier aus gut erreichbar sind. Den festen Stoff für ihre Taschen kauft Alena Macmillan in der Neukircher Leinenweberei Hoffmann. In den Blaudruckereien in Pulsnitz und Coswig wählt sie aus zahlreichen Mustern aus, was ihr für ihr jeweiliges Produkt vorschwebt, und lässt den Stoff damit bedrucken. „Ich finde es faszinierend, dass der Blaudruckstoff heute noch genau wie vor Jahrhunderten hergestellt wird und dieses Handwerk nicht durch Maschinen ersetzt werden kann.“ Sie zeigt eine kleine Handtasche, auf der das Blumenmuster ein klein wenig verrutscht ist. „Manche Kunden lieben genau das“, sagt Alena Macmillan, „weil man sieht, dass es Handarbeit ist.“

In einer Taschenmanufaktur im tschechischen Hradek Kralove lässt sie diese Taschen aus Stoff und Leder anfertigen und ihr selbst kreiertes Label „Dilians“ einprägen. Denn auch wenn Alena Macmillan gern und viel selbst näht, für manche Arbeitsgänge braucht sie Unterstützung. Zum Beispiel die ihres Mannes Ian Macmillan, den sie im Scherz ihren „Webmaster“ nennt, weil er ihr bei dem Aufbau von Internetseite, Blog und Onlineshop hilft.

Vor allem aber braucht eine Unternehmung wie die von Alena Macmillan Zeit, in der sich die Dinge entwickeln können, etwas Geld und Durchhaltevermögen. Ihre erste Idee, etwas Selbstproduziertes zu verkaufen, hatte sie schon vor einigen Jahren. Sie wollte versuchen, den Markt der Souvenirs, die Touristen in Prag kaufen, mit selbstkreierten T-Shirts etwas aufzuwerten.

„Aber das hat nicht geklappt“, sagt sie. „Gegen die Billigartikel kommt man nicht an.“ Dann kam sie auf den Blaudruck. Hier dauerte es eine Weile, bis sie ihren Weg gefunden hatte. Ihre Firma brauchte einen Namen. Den zu finden war gar nicht so einfach, weil viele Namen geschützt sind, auch wenn sie nicht verwendet werden. „Dilians“ entstand aus einem Spitznamen für „Macmillan“.

Auch ihre Produkte zu verkaufen, ist immer wieder eine Herausforderung für Alena Macmillan. Kosten die Produkte so viel, wie sie kosten müssten, wenn man alle Arbeitsstunden zusammenrechnet, werden sie von vielen als zu teuer empfunden. Bieten die Macmillans sie billiger an, sind sie für die Leute nicht mehr akzeptabel, die bereit sind, Geld für Handarbeit auszugeben. Deshalb fahren sie am liebsten auf besondere Kunsthandwerkermärkte wie den Leinenmarkt in Rammenau und sind froh, jetzt einen Onlineshop zu haben. Und vielleicht erfährt am Sonnabend mancher von der Firma „Dilians“, der sie bisher noch nicht kannte.

Offene Werkstatt am Sonnabend, 1. April, von 10:00 bis 18:00 Uhr: Dilians, Jauernicker Straße 3

zur Startseite