Ideen für Bahnhofsvorplatz gesucht Die Stadt will das Grundstück neu gestalten. Dabei sollen auch die Wünsche der Meißner berücksichtigt werden.

Der Bahnhofsvorplatz in Meißen soll neu gestaltet werden. Bürger können Vorschläge einreichen. © Claudia Hübschmann

Noch bis 31. August können die Meißner Bürger ihre Vorschläge für die Gestaltung des Bahnhofsvorplatzes einreichen. Das teilt die Stadtverwaltung mit. Aushängeschild, Eingangsportal, Ankunftsort und Treffpunkt – ein Bahnhofsvorplatz kann viele Funktionen für eine Stadt haben. Der Platz vor dem Bahnhofsgebäude in Meißen Cölln wirkt dagegen bislang wenig einladend auf ankommende Meißner und Gäste. Das soll sich in Zukunft ändern. Nachdem sich das Grundstück bisher nicht im Eigentum der Stadt befand, gibt es jetzt neue Gestaltungsfreiheit für das Areal.

Hoffnung machen sich mit der Neugestaltung auch die Taxiunternehmen. So lange der Bahnhofsvorplatz der Deutschen Bahn gehörte, zahlte zum Beispiel die Funktaxi Meißen GmbH pro Jahr für acht feste Plätze jährlich eine Miete in Höhe von 1 140 Euro an die Bahn. (SZ)

Jetzt sind auch die Meißner Bürger gefragt. Sie können ihre Anregungen, Wünsche und Vorschläge für den Platz per Post unter der Adresse Baudezernat Meißen, Leipziger Straße 10, 01662 Meißen oder per Mail unter baudezernat@stadt-meissen.de einreichen.

