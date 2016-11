Ideen der Bürger gefragt In sechs Workshops wird über die Zukunft des ländlichen Raums diskutiert. Auch in Cunewalde.

Wie lässt sich in Zukunft sicherstellen, dass die nächsten Läden von den kleinen Dörfern nicht allzu weit entfernt sind, dass Busse weiterhin fahren und Ärzte vor Ort sind? Die Kreise Görlitz und Bautzen sind eine von bundesweit 18 Modellregionen, in denen diese Fragen beantwortet werden sollen. Dazu finden jetzt Bürger-Gesprächsrunden statt, die erste am heutigen Donnerstag in Cunewalde. Bis Monatsende folgen weitere unter anderem in Rietschen, Burgneudorf und Großnaundorf. Zu den insgesamt sechs Workshops sind Einwohner, Vertreter aus verschiedenen kommunalen, sozialen oder privaten Institutionen sowie aus Unternehmen eingeladen.

Die Region Ostsachsen wurde in das Bundesprojekt aufgenommen, weil sie besonders von Abwanderung und Überalterung betroffen ist. Nun soll darüber diskutiert werden, wie sich die Landkreise dieser Herausforderung stellen können. Dabei sind auch Ideen und Vorschläge der Menschen vor Ort gefragt. (szo)

Workshop am 3. November, 18 Uhr in der „Blauen Kugel“ in Cunewalde, www.mover-bz-gr.de

