Idee mit Haken

Wahrscheinlich bekommt Jörg Dittrich bei diesem Thema mittlerweile erhöhten Blutdruck. Wann rückt endlich mal wieder jemand aus dem eigenen Nachwuchs in den Profikader des deutschen Volleyballmeisters? Doch der Königsweg, für den sich der Dresdner SC viele Jahre rühmte, funktioniert schon länger nicht mehr. „Dass wir besser werden müssen in der Nachwuchsarbeit, ist unbestritten – und steht auf unserer Agenda“, betont der Abteilungschef.

Am Sonnabend dürfte das Thema wieder in allen Facetten jongliert werden, wenn ab 17.30 Uhr Bundesliga-Aufsteiger Erfurt in der Margon-Arena antritt – mit gleich vier ehemaligen Dresdner Talenten: Selma Hetmann (21), Lisa Stock (22), Michaela Wessely (21) und Luise Wolf (19). Das Quartett wurde ausgebildet beim VC Olympia Dresden, der in seinem Namen den Zusatz „Die DSC-Talente“ trägt. Doch die spielen eben in Erfurt, Münster, Suhl und Vilsbiburg. Im aktuellen Kader des Champions-League-Starters stehen mit Mareen Apitz und Katharina Schwabe nur zwei Akteurinnen, die diese Ausbildungsschleife – allerdings schon vor einigen Jahren – in Dresden durchliefen.

Es ist eben nicht einfach, direkt aus dem Nachwuchs den Sprung in ein Spitzenteam wie dem DSC, dass dazu auch noch international gefordert ist, zu schaffen. Deshalb wär es sinnvoll, mit einem weniger ambitionierten Klub zu kooperieren, um Talente dank Spielpraxis schneller ans Erstliga-Niveau heranzuführen und im Optimalfall nach zwei oder drei Jahren einen gestandenen Profi zurückzubekommen.

Dieses Ansinnen hat es tatsächlich gegeben. Allerdings bislang von anderen Vereinen, die sich davon eine Win-win-Situation versprechen. „Suhl und Erfurt haben konkret nach einer Kooperation bei uns angefragt“, sagt Dittrich im Gespräch mit der SZ. „Die beiden Vereine wollten gerne Spielerinnen von uns ausleihen mit der Prämisse, dass sie dort Spielpraxis bekommen und dann wieder zurückkommen, wenn sie in unser Leistungsgefüge passen.“

Erfurts ehemaliger Trainer und jetziger Geschäftsführer Heiko Herzberg bestätigt den Kontakt, hatte sich aber mehr davon versprochen: „Ja, es ging von mir aus. Wir haben vor längerer Zeit telefoniert, da habe ich ein grobes Konzept vorgestellt. Doch zu einem Treffen kam es nicht. Vonseiten des DSC liegt die Sache auf Eis“, erklärt Herzberg auf Nachfrage. Grundsätzlich halte er eine Kooperation nach wie vor für eine sinnvolle Sache, von der alle profitieren, in erster Linie die Mädels. „Die VCO-Talente können nicht den Ansprüchen des DSC genügen, einige sind natürlich dadurch auch gefrustet. Wir können sie bei uns in einem guten Umfeld weiterentwickeln, sie an das Niveau der ersten Liga heranführen.“

Die Deutsche Volleyball-Bundesliga (DVL), die sich um den Spielbetrieb kümmert, hätte jedenfalls gegen solch ein Konstrukt nichts einzuwenden. „Die Vereine dürften in so einer Kooperation machen, was sie wollen. Im Grunde greifen wir damit nicht in das Lizenzrecht der Vereine, sondern der Spielerin ein“, bestätigt DVL-Manager Daniel Sattler. Den beiden Partnern bliebe es also überlassen, welcher Verein den Vertrag für die infrage kommenden Spielerinnen finanziell unterfüttert.

Wer soll das bezahlen?

Was simpel klingt, ist jedoch in der Realität schwer umzusetzen. „Wir sind freundschaftlich mit diesen Klubs verbunden. Die Frage ist, ob das wirklich schriftlich festgehalten wird oder ob man per Handschlag etwas miteinander versucht. Für eine feste Kooperation müssten wir Spielerinnen binden – und das scheitert an zwei Problemen“, erklärt Dittrich. „Zum einen können wir juristisch keine Verträge mit Minderjährigen abschließen und die dann irgendwohin ausleihen. Zum anderen kostet das Geld, wenn die Betreffenden über 18 Jahre alt sind“, verdeutlicht der Volleyballchef.

Geld, das der DSC lieber anderweitig in seine Talentschmiede investiert. „Wir haben sechs Trainer im leistungssportlichen Nachwuchs, so viele wie kein anderer Frauen-Erstligist, und die müssen alle bezahlt werden. Sollen wir einen Trainer entlassen, nur damit wir es uns leisten können, eine Spielerin zu verleihen?“, fragt Dittrich provokant. Knapp 200 000 Euro des Jahresetats von 1,65 Millionen der DSC-Volleyballerinnen fließen in den Nachwuchs-Bundesstützpunkt. „Wir sind derzeit leider finanziell nicht in der Lage, mehr zu tun.“

Viele, meint Dittrich, unterschätzten die Last, die sein Verein zu tragen habe. „Da kommt jetzt auch niemand auf uns zu und bedankt sich dafür, dass in Erfurt deutsche Talente spielen, in deren Ausbildung wir in Dresden investiert haben.“ Der Klub erhält einmalig eine Ausbildungskostenerstattung, wie es im Amtsdeutsch heißt. „Für eine Spielerin, die vom Bundesstützpunkt zu uns in die erste Liga wechselt, zahlen wir 5 500 Euro. Das ist für uns viel Geld“, so Erfurts Geschäftsführer Herzberg.

Bei einer Kooperation sollte es um mehr als das Finanzielle gehen. Vielleicht gibt es zwischen den Erfurtern und den Dresdnern doch noch ein Gespräch. Am Samstag wäre die nächste Gelegenheit.

