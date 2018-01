Idee für gemeinsames Kulturhaus Heidenau und Pirna sollten sich dafür zusammentun, sagt ein Pirnaer Stadtrat. Er hat auch schon einen Vorschlag, wo.

Mit der „Tanne“ auf der Bergstraße hat Pirna sein Kulturhaus verloren. © Archivfoto: Daniel Förster

Pirna/Heidenau. In der Debatte um eine zentrale Kulturstätte in Pirna hat die Stadtratsfraktion „Pirnaer Bürgerinitiativen“ einen ganz neuen Vorschlag ins Spiel gebracht: Weil in beiden Kommunen eine solche Stätte fehlt, könnten doch Pirna und Heidenau künftig gemeinsam ein Kulturhaus entwickeln.

PB-Stadtrat Walter Matzke beauftragte im Namen seiner Fraktion Pirnas Oberbürgermeister Klaus-Peter Hanke (parteilos), dahingehend seinen Heidenauer Amtskollegen Jürgen Opitz (CDU) zu kontaktieren. Beide sollen ausloten, ob ein solches Vorhaben eine Chance hat. Sogar ein Grundstück haben die Antragsteller schon im Blick: Aus einem Gespräch mit Opitz, so Matzke, habe sich ergeben, dass Heidenau das Grundstück Am Niederhof 2 nahe dem Eisenbahn-Haltepunkt Großsedlitz verkaufen will. Das Areal erscheint den Pirnaer Bürgerinitiativen ideal für eine Kulturstätte: Es handle sich um kein Wohngebiet, da könne es auch mal lauter werden. Zudem seien ein S-Bahn-Haltepunkt sowie Parkplätze in unmittelbarer Nähe vorhanden. Der Stadtrat wird in einer der nächsten Sitzungen über den Antrag entscheiden. (SZ/mö)

