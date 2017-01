Idee für altes Gemeindeamt gesucht Der Dorfladen Edeka, ein Archiv und zwei Wohnungen haben Platz in dem großen Gebäude. Raum wäre noch für mehr.

Das alte Gemeindeamt in Laußnitz macht von außen keinen schlechten Eindruck. Doch das Dach muss saniert werden. © René Plaul

Ein ganz normaler Tag in Laußnitz. Es herrscht Leben rund um das Gemeindeamt an der Schulstraße 10. Ein paar Leute machen im Edeka ihre Besorgungen, die Hausärztin hat Sprechstunde und auch die Physiotherapie ist geöffnet.

Es ist einiges los in der Dorfmitte. Die Gemeinde Laußnitz hat in dem Ensemble vieles untergebracht, was die Laußnitzer so brauchen. Trotzdem hat sie einen Wunsch. Sie will eine Lösung für die mittlere Etage des alten Gemeindeamtes finden. Die Zimmer mit den bürotypischen Lamellengardinen stehen schon lange weitgehend leer. Die Gemeindeverwaltung nutzte bis zu ihrem Umzug in den Anbau des Gemeindeamts die Räume. Nun hat Laußnitz mit Ausnahme des Zimmers mit dem Bauarchiv keine Verwendung mehr dafür.

Nachdenken über neues Konzept

Das ist eigentlich ungewöhnlich. Denn die anderen Flächen sind vermietet. Der Edeka nutzt das Untergeschoss des alten Gemeindeamtes, das Dachgeschoss beherbergt zwei belegte Wohnungen und der Anbau ist mit Arztpraxis, Physiotherapie und Gemeindeamt auch gut ausgelastet.

Laußnitz hat in den vergangenen Jahren immer wieder versucht, einen Mieter für die freien Flächen zu finden. „Es waren auch einige da und haben sich die Räume angeguckt“, sagt Bürgermeister Joachim Driesnack. Gemietet hat sie allerdings keiner von ihnen. Die Gemeinde denkt deshalb nun schon seit einer Weile über neue Konzepte für das Ensemble nach.

Ein großes Ziel ist der Einbau eines Fahrstuhls. Darüber hinaus gibt es verschiedene Ideen, wie das Gemeindeamt und auch der Anbau künftig genutzt werden könnten. Die wurden nun auch dem Gemeinderat von Laußnitz vorgelegt. Erschwerend kommt hinzu, dass das Dach des alten Gemeindeamtes unbedingt erneuert werden müsste. Das bringt die Gemeindevertreter in eine gewisse Zeitnot, weil es mit einem Konzept für das Haus vermutlich noch mehr Fördermittel geben könnte. Diesen Hinweis bekam die Gemeinde aus der Königsbrücker Stadtverwaltung, die die Verwaltungsaufgaben für Laußnitz übernimmt.

Drei Varianten vorgestellt

Ein Architekturbüro hat dem Laußnitzer Gemeinderat nun drei verschiedene Varianten vorgelegt. Doch keine der Konzepte überzeugte die Gemeindevertreter auf den ersten Blick. Dazu kommt, dass alle Ideen einen langen Planungsvorlauf benötigen und die nötige Dachsanierung nicht mehr auf einen Abschluss der Konzept-Planung warten kann.

Die Gemeindevertreter haben sich deshalb darauf geeinigt, das Dach möglicherweise auch ohne Konzept zeitnah zu sanieren. Die Holzkonstruktion muss ebenfalls erneuert werden. Es gibt zwar noch keinen Beschluss dazu, die Gemeinderäte und der Bürgermeister sind sich jedoch weitgehend einig. „Wir müssen in diesem Jahr Geld in den Haushalt einstellen, um das Dach dicht zu machen“, sagt Joachim Driesnack. Die Ideen für das alte Gemeindeamt können parallel weiterentwickelt werden.

Die Gemeinderäte regten an, auf jeden Fall noch zu prüfen, die zweite Etage zu Wohnungen umzubauen. „Wohnungen werden in Laußnitz gesucht“, haben die Gemeinderäte die Erfahrung gemacht. Es gibt bereits Ideen für Förderprogramme, die bei diesem Thema greifen könnten. Die Konzeptsuche für die Laußnitzer Dorfmitte geht weiter.

