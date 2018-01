„Ich ziehe die Notbremse“ Wenn sie keinen Nachfolger findet, schließt Ute Stiele ihr Bastelgeschäft. Auch andere Läden in Bautzens Innenstadt sind bedroht.

Bautzen. Einige würden wohl Wirrwarr dazu sagen. Dort ein Regal mit buntem Papier, dort ein Stapel mit Spielzeug und zwischendrin Kuscheltiere. Ute Stiele lacht, wenn sie darauf angesprochen wird. „Das sieht nur so durcheinander aus. Bei uns hat alles System“, sagt sie dann. Die Ladenchefin weiß genau, wo sie welche Waren aufgebaut hat. Wenn die Kunden Hilfe brauchen, ist sie schnell zu Stelle. Seit 13 Jahren ist das Geschäft „Kreativling“ an der Wendischen Straße ihr gelebter Traum. Eigentlich wollte sie mit dem Laden alt werden. Doch es kam anders.

Wer ihr zuhört, wie sie ein bisschen hektisch von der Eröffnung erzählt, von den ersten Jahren und den vielen schönen Stunden mit den Kunden, der merkt, wie sehr ihr das Geschäft am Herzen liegt. Und doch hat Ute Stiele jetzt mit dem Räumungsverkauf begonnen. Spätestens Ende Februar will sie die Türen des Geschäftes für immer abschließen. „Ich habe auch nach einem Nachfolger gesucht, aber bisher hatte ich damit keinen Erfolg“, sagt sie.

Wieder schließt in Bautzen ein Laden, wieder schließt er deshalb, weil es keinen Nachfolger gibt. Auch Rosemarie Römer hatte im letzten Jahr nach jemanden gesucht, der ihr Geschäft für Töpferwaren weiterführen will. Gern hätte die 64-Jährige denjenigen eingearbeitet, ihm geholfen. Doch es kam niemand. Inzwischen sind die Regale dort leergeräumt. Ein Vorgang, der sich in Bautzen noch wiederholen könnte. Wie die Industrie- und Handelskammer in Dresden mitteilt, sind von 317 Ladeninhabern in Bautzen 68 älter als 60 Jahre, 29 sogar älter als 65. „Im Verhältnis zur Gesamtzahl sind das schon recht hohe Anteile“, erklärt IHK-Sprecher Lars Fiehler.

Das Thema Nachfolge sei sehr komplex, erzählt er. Interessierte würden bei einem Geschäft vor allem darauf achten, wie nachgefragt die Produkte sind und ob der Laden betriebswirtschaftlich solide dasteht. Stimmen die Rahmenbedingungen nicht richtig, seien gerade bei der guten Arbeitsmarktsituation nur wenige bereit, den Schritt in die Selbstständigkeit zu wagen. Die Handelskammer rät allen Ladenbesitzern deshalb, sich schon fünf Jahre im Vorfeld um einen geeigneten Nachfolger zu bemühen. „Auch wenn es abgedroschen klingt, gute Vorbereitung ist tatsächlich der Schlüssel zum Erfolg“, sagt Lars Fiehler.

Eine Frage des Geldes

Erfolgreich einen Nachfolger finden, das ist der größte Wunsch von Ute Stiele. Nicht aus Altersgründen verlässt sie den Laden. Die Bautzenerin will sich beruflich einer neuen Herausforderung stellen. Mit einem Aushang hat sie bisher nach Interessenten für den Laden gesucht. Es haben sich auch schon welche gemeldet, jedoch ohne verbindliche Zusage. Ute Stiele sucht nach jemanden, der nicht unbedingt vom Bastelgeschäft leben muss – ein Rentner vielleicht. Die Ladenbesitzerin möchte nichts schönreden. Offen und ehrlich erzählt sie von den Beweggründen ihres Berufewechsels. Es geht nicht darum, dass sie keine Lust auf das Geschäft hat. Vielmehr ist es eine Frage des Geldes. Bevor Ute Stiele nach Bautzen kam, hat sie in Rostock gelebt. Dort gab es ein tolles Bastelgeschäft. Dann zog sie nach Bautzen und stellte fest, dass ihr ein solcher Laden in der neuen Heimat fehlt. Sie lernte viel, erkundigte sich bei den Geschäftsinhabern in Rostock und eröffnete 2004 schließlich ihren eigenen Bastelladen an der Wendischen Straße.

Anfangs lief es richtig gut. 2008 war der Umsatz so hoch wie nie. Ute Stiele blickte optimistisch in die Zukunft. Doch es sollte nicht so gut weitergehen. „Seit fünf Jahren kämpfe ich“, sagt sie. Wenn Bautzen zur Einkaufsnacht lädt, ist ihr Geschäft voll. Auch schauen viele Touristen bei ihr vorbei. Doch das reicht finanziell nicht. Seit einem Jahr hat Ute Stiele noch einen Zweitjob, stresst hin und her, um alles unter einen Hut zu bringen. Nun sei es für sie an der Zeit, die Notbremse zu ziehen.

65 Briefe hat Ute Stiele an Bautzener Kitas und Schulen geschickt, weil sie sich von den Lehrern und Erziehern verabschieden will, die oft vorbeigeschaut haben. Immer wieder sagen ihr jetzt Kunden, wie traurig sie über ihre Entscheidung sind. Stiele weiß, dass auch andere Händler zu kämpfen haben. „Wenn die Leute wollen, dass die Geschäfte erhalten bleiben, dürfen sie nicht mehr so viel im Internet kaufen“, sagt sie und eilt zurück zur Kasse.

