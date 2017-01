„Ich wünsche mir mehr Engagement fürs Festjahr“ Eisstadion und Familienfest, Bänke und Spaziergänge: Nieskys Oberbürgermeisterin Beate Hoffmann plant Großes.

Oberbürgermeisterin Beate Hoffmann hat dieses Jahr Großes vor: das Jubiläum der Stadt würdig zu feiern und das neue Niesyker Eisstadion einzuweihen. Bis zum Oktober soll es fertig sein, während das Stadtjubiläum bis in den Dezember hinein begangen wird. Foto: Andreas Schulze © andré schulze

Der Auftakt zum Jubiläumsjahr ist vollzogen. Ein Stern leuchtet über Niesky. Dieser strahlt auf den 275. Stadtgeburtstag aus. Über das Jahr sollen weitere Sterne aufgehen. Welche das sind und wie die Stadt ihr Jubiläum mit den Bürgern feiern wird, darüber sprach die SZ mit Oberbürgermeisterin Beate Hoffmann.

Frau Hoffmann, Ihr drittes Amtsjahr hat es in sich. Die Stadt feiert groß Geburtstag – und zwar das ganze Jahr. Bleibt Ihnen da noch Zeit für anderes?

Das Organisieren und Durchführen unseres Festjahres haben wir auf viele Schultern verteilt. Vereine, Einrichtungen und die Nieskyer unterstützen uns dabei, wofür wir ihnen sehr dankbar sind. Als Stadt allein können wir so ein Fest nicht stemmen, zumal die Verwaltungsaufgaben im Rathaus weiter zu erledigen sind.

Fährt oder läuft man durch Niesky, deutet bisher nichts darauf hin, dass die Stadt dieses Jahr ein Jubiläum feiert.

Was das Marketing betrifft, stehen wir erst am Anfang. Auf der Stadtseite im Internet haben wir das Programm veröffentlicht, das weiter fortgeschrieben wird. Im Januar wollen wir uns mit dem Händlerstammtisch über weitere Aktivitäten abstimmen. So soll das Programm in Form eines Faltblattes herausgegeben werden und Aufsteller an der B 115 die Leute nach Niesky locken. Auch in der Stadt machen wir verstärkt auf das Jubiläum aufmerksam.

Können Sie für das Ausschmücken der Stadt die Nieskyer begeistern?

Natürlich soll sich zu so einem Anlass die Stadt festlich zeigen. Aber dazu braucht es auch die Initiativen der Bürger und Gewerbetreibenden. Hier wünsche ich mir mehr Engagement. Schließlich lebt so ein Fest auch von dem, was die Bürger auf die Beine stellen und wie sie sich einbringen und sich ihren Gästen öffnen.

Aus der Erfahrung vorangegangener Feste, haben da die Nieskyer nicht noch Nachholbedarf?

Ja. Das zeigt sich bereits im Festkomitee. Wir haben zwar sehr engagierte Vertreter aus den Kirchen, Vereinen und aus Handel und Gewerbe dabei, aber die Beteiligung insgesamt hält sich in Grenzen. Drei Treffen haben wir bereits durchgeführt, das nächste ist diesen Monat zusammen mit dem Nieskyer Händlerstammtisch.

Der Neujahrsempfang am Freitag steht ebenfalls im Licht des Festjahres. In Ihrer Einladung dazu zitieren Sie den US-Amerikanischen Philosophen und Schriftsteller Ralph Waldo Emerson mit den Worten: „Nichts Großes ist je ohne Begeisterung geschaffen worden.“ Ist das ein Wink mit dem Zaunpfahl gegenüber Ihren Gästen?

So hart würde ich das nicht formulieren. Aber es stimmt: Wer Großes bewegen will, muss begeistert sein. Das meine ich nicht nur in Bezug auf unser Festjahr, sondern auch auf die Vorhaben der Stadt in diesem Jahr und darüber hinaus. Darauf werde ich in meiner Ansprache ausführlicher eingehen.

Auch auf den Neubau des Nieskyer Eisstadions?

Das Eisstadion ist nicht nur das größte Bauvorhaben in meiner bisherigen Amtszeit, sondern auch das der Stadt Niesky in den vergangenen Jahren. Unser Ziel bleibt es, die Neueröffnung im Oktober feierlich zu begehen. Darauf sind alle Anstrengungen der Bauleute und der Stadt gerichtet.

Ihnen geht es aber nicht nur um die großen Dinge für die Stadt, sondern auch um die kleineren. Dazu nutzen Sie den Neujahrsempfang und bitten um Spenden. Wofür?

Statt um finanzielle Unterstützung des Neujahrsempfanges, bitte ich aus Anlass des Stadtjubiläums um Spenden für Stadtmobiliar. Unter dem Motto: „Wir lieben Niesky“ soll eine Grünfläche mit Bänken und Spielgeräten ausgestattet werden. Das kann der Zinzendorfplatz, der Platz am Moryteich oder eine der Parkanlagen sein. Unser Ziel ist es, diesen gestalteten Platz zum Gründungstag von Niesky, am 8. August, mit den Spendern und allen Nieskyer Bürgern einzuweihen.

Das Festjahr geht einher mit zwei Großveranstaltungen: dem Sächsischen Familientag am 10. Juni und dem Nieskyer Herbstfest am zweiten Wochenende im September. Wie weit sind die Vorbereitungen vorangeschritten?

Der Familientag ist eine Veranstaltung des Landes Sachsen, in die auch Vereine und Einrichtungen unserer Stadt und des Landkreises involviert sind. Wir als Stadt sind der Gastgeber und müssen für die entsprechende Infrastruktur sorgen. Das fängt bei den Parkplätzen an und geht bis zur Strom- und Wasserversorgung für die Stände. Am Programm für das Herbstfest arbeiten wir noch. Dabei wollen wir auf die guten Erfahrungen vom vorjährigen Fest aufbauen, auch was das Programm betrifft.

275 Jahre Niesky – was wird von dem Jubiläumsjahr bleiben?

Ich hoffe und wünsche mir, dass wir einige der Veranstaltungen in den Folgejahren fortsetzen können, wie beispielsweise die Nieskyer Spaziergänge oder die Theateraufführungen. Zudem wird es einen Fotokalender mit Aufnahmen des alten und neuen Niesky geben. Dieser wird den Käufer durch das Jahr 2018 begleiten.

zur Startseite