„Ich wünsche mir endlich eine warme Boxhalle“ Für zwei MSV-Faustkämpfer gab es jetzt eine besondere Ehrung im Rathaus. Doch Roland Marks klagt weiter über die schlechten Bedingungen beim Training.

Der Bautzener Finanzbürgermeister Dr. Robert Böhmer (rechts) nahm kürzlich die Ehrung der MSV-Boxer im Rathaus vor. Links Trainer Roland Marks mit seinen beiden erfolgreichen Schützlingen Angelo (2.v.l.) und Julian Campo, der sich den Deutschen Meistertitel holte. Angelo gewann die Silbermedaille. © Steffen Unger

Boxen. Hut ab, das muss man erst einmal schaffen. Julian Campo und sein Bruder Angelo sind 2017 Deutscher Meister und Vizemeister geworden. Beide Nachwuchsboxer starten für den MSV Bautzen 04. Und beide haben in diesem Jahr unter wirklich schlechten Bedingungen trainiert. Schon Anfang Juni berichtete die SZ über die Trainingssituation der Faustkämpfer. Der Stand damals in der von der FSV Budissa Bautzen angemieteten Trainingsstätte gleich in der Nähe vom Stadion Müllerwiese: Das Gebäude war eine Bruchbude ohne Strom, Wasser und Heizung. Aber Trainer Roland Marks und seine Boxer lassen sich nicht so leicht unterkriegen. Weder im Ring noch im normalen Leben. Doch was ist seitdem passiert? Die SZ fragte den engagierten Box-Coach nach der aktuellen Lage – zwei Wochen, nachdem die Campo-Brüder von Dr. Robert Böhmer, dem Bürgermeister für Finanzen, Bildung und Soziales der Stadt Bautzen, für ihre großen Erfolge in der laufenden Saison im Rathaus geehrt wurden.

Was hat sich in den letzten Monaten getan in Ihrer von Budissa Bautzen angemieteten Trainingsstätte?

Wir haben in Eigeninitiative die Stromversorgung in der Halle erledigt, den Hallenfußboden eingebaut, Sanitäranlagen installiert, Duschplätze gefliest, sämtliche Räume gemalert und die Halle durch das Aufbrechen einer vorhandenen Wand zu einer super Trainingsstätte gemacht. Vor einer Woche wurde im Budissa-Gebäude endlich der Wasserhauptanschluss gesetzt, sodass wir unsere Halle in Eigenleistung mit der notwendigen 75 Meter langen Zuleitung für Wasser verlegen konnten. Seit dem letzten Wochenende sollte das endlich auch fließen. Aber es fehlt noch der Zähler. Die Beantragung der Inbetriebnahme ist eigentlich Sache von Budissa. Die müssten einen Handwerker beauftragen, der die Anmeldung bei der EWB vollzieht.

Sind dann die Möglichkeiten für ein ordentliches Training im Winter alle gegeben? Oder fehlt noch etwas?

Es fehlt außer fließend Wasser noch die Heizung für Warmwasser und die Heizung selbst, um ordentlich zu trainieren.

Gab es bei der Ehrung durch die Stadt die Möglichkeit, noch einmal auf mögliche Probleme hinzuweisen beziehungsweise gab es von der Stadt irgendwelche neue Zusagen oder Informationen, wie es mit dem Boxsport in Bautzen weitergehen kann?

Bei der Ehrung wurden keine Zusagen und Informationen von der Stadt gegeben. Auf mein kurzes Nachfragen wurde nur auf einen Termin mit dem Präsidium des MSV Bautzen hingewiesen.

Wie und wo konnten Sie mit Ihren Boxern denn eigentlich in den letzten Monaten trainieren?

Wir trainierten mit unseren Boxern in der neuen Halle zwischen Bauarbeiten, ohne Toiletten und ohne Waschgelegenheiten. Wir standen ja voll im Wettkampfgeschehen. Es gab große Turniere in Delitzsch beim Rosenpokal mit dreimal Gold für den MSV. Und auch die Zittauer Boxnacht brachte zwei Goldmedaillen für uns.

Haben die schwierigen Bedingungen Spuren hinterlassen?

Bei der Abteilung Boxen ist mehr und mehr zu spüren, dass eine leicht getrübte Stimmung herrscht. Die Sportler kamen mehr und mehr an ihre Grenzen. Die Arbeitseinsätze schlauchten und man kann es ihnen nicht verübeln. Schließlich wollen die meisten unserer 30 bis 40 Abteilungsmitglieder sich im Verein fit halten – und das bei Beitragszahlung in einer fertigen Boxhalle. Auch unsere Leistungsboxer mussten immer wieder motiviert werden.

Was haben Sie in den nächsten Monaten sportlich geplant und was bezüglich der Trainingsmöglichkeiten?

Wir haben noch große Turniere bis zum Jahresende. Erst letztes Wochenende sind wir in Roßwein beim 18. Eispokal gestartet. Angelo Campo in der Gewichtsklasse bis 56 kg bei den Junioren und der zehnjährige Paul Gärtner in der Schülerklasse 43 kg. Beide erreichten das Finale und holten Gold und den Pokal. Gärtner schlug Daniel Fink vom SV Einheit Mutzschen und hat von seinen bisherigen drei Kämpfen alle gewonnen. Angelo Campo brillierte gegen Florian Laske vom BC Görzig Fuhneland von der ersten Runde an mit schnellen Aktionen und geschultem Auge. Unser Deutscher Vizemeister hat dabei gezeigt, warum er zu den Besten Deutschlands gehört!

Und was kommt nun noch alles?

Es folgt noch das Nikolausboxen in Döbeln und andere Turniere. Angelo Campo wurde in der Gewichtsklasse bis 56 kg vom Landesverband Sachsen für die Internationalen Deutschen Meisterschaften der U 18 vom 21. bis 26. November in Köln nominiert. Am Montag ist er bis zum nächsten Sonnabend auf Einladung des Landesverbandes ins Trainingslager an die Sportschule Rabenberg gefahren. Nach Köln fahre ich dann zusammen mit Angelo.

Rabenberg klingt gut. Da kann man sich sicher gut vorbereiten. Doch was ist nun die Planung in Bautzen?

Unsere Trainingsstätte soll bis Dezember endlich fertig werden. Wir benötigen noch Boxutensilien. Boxsäcke fehlen auch. Und wir wollen einen Boxring aufstellen, damit unsere Jungs endlich optimal trainieren können. Aber die Kosten für alles sind von unserer Abteilung kaum zu stemmen.

Welche Ziele haben sich Ihre Sportler für das Jahr 2018 gesteckt?

Unsere Sportler wollen 2018 genauso durchstarten wie in diesem Jahr. Wir werden um neun Landesmeistertitel im Nachwuchs bei Jungen und Mädchen sowie Frauen und Männern kämpfen. Dazu um mindestens zwei Deutsche Meistertitel, um Siege beim Ostseepokal und um internationale Titel. Julian Campo kann es durchaus bis zur Europameisterschafts-Teilnahme schaffen.

Wie unterstützt Ihr Verein die Abteilung Boxen?

Der MSV Bautzen tut alles, um es den Boxern möglich zu machen, dass sie weiterhin solche herausragenden Leistungen erreichen. Finanzielle Zuwendungen in Sachen Boxhalle sind zugesichert worden.

Was wünschen Sie sich selbst für die nächste Zeit und das kommende Jahr?

Ich wünsche mir, dass wir das Projekt Boxhalle endlich zum Abschluss bringen und die offizielle Eröffnung feiern können. Dass ich mich in erster Linie wieder um meine Tätigkeit als Trainer kümmern kann. Und nicht von einer Institution zur anderen rennen muss und dort reden, streiten, argumentieren, erklären und um Hilfe betteln. Dass die Leute zu ihren Äußerungen stehen und die versprochenen Hilfen realisieren. Schließlich geht es hier um eine Abteilung, die im Nachwuchsbereich zu den besten Deutschlands gehört. Dann möchte ich, dass meine Boxer weiterhin so engagiert und fleißig trainieren und ihre Ziele erreichen. Und das unsere Abteilung weiterhin so starken Zusammenhalt zeigt und in sportlicher Hinsicht weiter so erfolgreich ist. Außerdem möchte ich in Köln mit Angelo die Internationale Deutsche Meisterschaft gewinnen. Außerdem sollten in Bautzen endlich einmal die Deutschen Meister beim Boxen auch gesehen werden können. Und dann wünsche ich mir endlich Wärme in unserer Boxhalle!

Interview: Christian Kluge

