„Ich wünsche mir eine positive Grundstimmung in Stolpen“ Zur Vorbereitung des 800. Jubiläums 2018 geht die Stadt neue Wege. Zu den Mitstreitern gehört auch ein junger Werbeprofi.

Jonathan Adler ist Medieninformatiker. Er verhilft mit Werbung in sozialen Netzwerken seiner Heimatstadt zu Bekanntheit. © Foto: privat

Zum großen Fest anlässlich 800 Jahre Stolpen will die Stadt im kommenden Jahr Tausende Gäste in die Burgstadt holen. Jonathan Adler, ein junger Stolpener, sorgt dafür, dass in den sozialen Netzwerken und im weltweiten Netz über die Stadt gesprochen wird. Für Stolpen ist beides eine neue Art der Werbung. Der 21-Jährige hat gerade seinen Bachelor of Science im Bereich Medieninformatik erfolgreich abgeschlossen. Er arbeitet in einer Dresdner Kommunikationsagentur und ist dort Kreativ-Konzepter im digitalen Bereich. Die SZ hat mit ihm über seine Motive gesprochen, sich für Stolpen zu engagieren.

Warum wollen Sie dazu beitragen, dass Stolpen bekannter wird?

Ich bin in Stolpen aufgewachsen und lebe hier. Deswegen habe ich einen starken Bezug zu meiner Heimatstadt. Gleichzeitig finde ich es schade, dass immer mehr Geschäfte am Markt schließen und die Stadt viel Potenzial in Sachen Öffentlichkeitsarbeit verschenkt. Hier möchte ich helfen.

Woher nehmen Sie die Ideen, zum Beispiel für die Gestaltung der Facebookseite Stolpen 800?

Bei großen Projekten ist es immer schwierig, den Arbeitsumfang vorher genau abzuschätzen. Zielsetzungen sind schwer definierbar, da immer neue Wünsche vonseiten der Stadt, aber auch von engagierten Bürgern hinzukommen. Für redaktionelle Inhalte arbeite ich bei diesem Projekt eng mit der Stolpener Tourismuschefin Annett Immel zusammen. Aber auch aus den Projektgruppen zum Stadtfest kommen redaktionelle Beiträge.

Wie ist aus Ihrer Sicht die Resonanz auf Ihre Idee, Stolpen 800 weltweit im Netz zu bewerben?

Die Resonanz im Web ist groß und durchweg positiv. Im Vorhinein habe ich mir Gedanken gemacht, welche Zielgruppen wo angesprochen werden können. Dabei fiel auf, dass wir Jugendliche und junge Erwachsene nur selten auf Facebook erreichen. Deswegen haben wir nach anderen Plattformen Ausschau gehalten und mit Instagram und Snapchat Kanäle gefunden, um vor allem junge Leute anzusprechen und über das Jubiläum zu informieren.

Wie wird Ihr Engagement in Stolpen wahrgenommen?

Oft werde ich auf Stolpen 800 persönlich angesprochen und komme so mit Leuten ins Gespräch, mit denen ich vorher noch keinen Kontakt hatte. Aber auch über die sozialen Netzwerke erhalte ich immer öfter Feedback. Durch die Bank weg wird der Markenauftritt Stolpen 800 als sehr gelungen empfunden, was mich natürlich freut. Gerade deswegen verwundert es mich, warum viele Leute in Stolpen unzufrieden zu sein scheinen. Die Bundestagswahl sehe ich daher als stark negatives Feedback.

Was wünschen Sie sich für das Festjahr 2018 für Stolpen?

Für 2018 wünsche ich mir, dass sich die Vorfreude auf das Jubiläum, die ich durchweg verspüre, in eine positive Grundstimmung in Stolpen und im Landkreis wandelt. Das ist die Basis für ein gelungenes und friedliches Fest.

Das Gespräch führte Anja Weber.

