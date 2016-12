„Ich wollte sie leiden lassen“ Ein Freitaler rief seine Mutter an und drohte, sie zu foltern und zu töten. Vor Gericht erzählt er Schlimmes aus seiner Kindheit.

Die Vorfälle aus seiner Kindheit würden ihn verfolgen, sagte der Angeklagte. Bis heute habe er mit den Schäden zu kämpfen, die seine Mutter bei ihm angerichtet habe, erklärte er gestern am Amtsgericht in Dippoldiswalde. Dort musste sich der 27-jährige Freitaler, ein Deutscher, wegen Bedrohung verantworten. Laut Staatsanwaltschaft soll der junge Mann im Zeitraum von März 2014 bis Juli 2015 die Frau, die ihn zur Welt gebracht hatte, mehrfach angerufen und massiv bedroht haben.

Weiter wird ihm vorgeworfen, zweimal über die Notrufnummer die Polizei kontaktiert zu haben. Unter anderem soll er da geäußert haben: „Ich fahre jetzt zu meiner Mutter und bringe sie um. Mal sehen, wer schneller da ist“. Auch einen Brief hatte er an sie geschrieben, in dem stand, dass er sie entführen, foltern und töten wolle.

Zunächst äußerte sich nur der Verteidiger. Er erklärte, dass die Vorwürfe gegen seinen Mandaten, so wie sie in der Anklage stehen, zutreffend seien. Daraufhin begründete der Angeklagte sein Handeln. „Seit ich denken kann, hat mich meine sogenannte Mutter misshandelt“, erklärte er dem Gericht. Sie habe ihn geschlagen, gezwungen, sein eigenes Erbrochenes zu essen, auch habe sie ihn sexuell missbraucht. Das hatte er später angezeigt. Doch die Ermittlungen wurden eingestellt, weil die der Mutter vorgeworfenen Taten zum Zeitpunkt der Anzeige mehr als fünf Jahre zurücklagen und somit verjährt waren. „Sie hat mich gequält und ist nie zur Rechenschaft gezogen worden. Dafür habe ich sie leiden lassen wollen“, sagte er.

Dass in seiner Kindheit Ungeheuerliches vorgefallen sein muss, belegen zahlreiche Arztbriefe. Über 15 Mal musste der Angeklagte in den vergangenen zwei Jahren stationär wegen psychischer Auffälligkeiten behandelt werden. Mehrere Kliniken hatten festgestellt, dass die Erkrankungen des Mannes wahrscheinlich auf seine Kindheitserlebnisse zurückzuführen sind. Eine Traumatherapie wurde angeraten. Seit April vergangenen Jahres unterstützt ihn ein Betreuer bei der Bewältigung des Alltags und bei Behördengängen. Diese seien für seinen Schützling, der seit sechs Jahren nicht erwerbsfähig ist, besonders aufwühlend. Er könne aber Verbesserungen im Verhalten seines Klienten feststellen, erklärte der Betreuer. Das sei darauf zurückzuführen, dass der Angeklagte inzwischen akzeptiert habe, dass er krank ist.

Der Gutachter, der Aussagen zur Schuldfähigkeit treffen sollte, attestierte dem Angeklagten eine Persönlichkeitsstörung, mit der eine große gefühlsmäßige Instabilität, aber auch mangelnde Impulskontrolle einhergehen. Auslöser dafür, meinte der Gutachter, könnten in der Tat traumatische Kindheitserlebnisse sein. Schizophrenie und eine posttraumatische Belastungsstörung habe er aber nicht feststellen können, sagte der forensische Psychiater. Er ging davon aus, dass bei dem Beschuldigten aufgrund seiner Krankheit keine Beeinträchtigung des Steuerungsvermögens vorliegt, er also nicht vermindert schuldfähig sei. Der Verteidiger sah das anders. Zwar sei sein Mandant nicht komplett schuldunfähig, räumte Carsten Brunzel ein. Dennoch sei es nicht ausgeschlossen, dass dessen Erkrankung Einfluss auf sein Handeln hatte.

Das hielt auch Richterin Daniela Höllrich-Wirth für möglich. Bei der Urteilsfindung berücksichtigte sie die langjährigen familiären Konflikte, denen der Angeklagte ausgesetzt war. Sie verurteilte ihn zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr und zwei Monaten, die zur Bewährung ausgesetzt wurde. Sein Geständnis hatte sich nicht nur strafmildernd ausgewirkt, es hatte dem jungen Mann auch die Konfrontation mit seiner Mutter erspart. Sie brauchte, wie die meisten Zeugen, deswegen nicht vor Gericht aussagen. Was genau aber in der Kindheit des Angeklagten vorgefallen war, wird sich kaum mehr klären lassen.

