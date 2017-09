„Ich will keine Quoten für Elektro-Autos“ Lothar Brandau, FDP-Direktkandidat für den Bundestag, über Quoten, liberale Ideen und ein starkes Europa.

Herr Brandau, Ihr FDP-Chef Christian Lindner hat große Lust, mit Angela Merkel zu regieren. Sie sehen die Kanzlerin eher kritisch. Sind Sie denn für Schwarz-Gelb?

Es gibt derzeit keine Alternative zu Merkel. Sie wird Kanzlerin bleiben. Martin Schulz’ Höhenflug ging schnell vorbei. Die FDP kennt die Koalition mit der CDU. Zwischen 2009 und 2013 haben wir uns aber zu sehr in eine Richtung drängen lassen und konnten unsere Ansätze nicht durchsetzen.

Gab es die denn noch? Oder war es nicht eher so, dass die FDP schon damals inhaltlich entkernt war?

Es stimmt, wir waren thematisch verengt, auf Steuersenkungen und Bürokratieabbau. Das ist jetzt anders. Mit fast 15 Prozent hatten wir 2009 ein super Ergebnis. Aber ich war sehr enttäuscht, dass wir in der Regierung so wenig eigene Akzente setzen konnten. Ich war damals dafür, dass wir die Koalition platzen lassen. Sollten wir jetzt in die Regierung kommen, erwarte ich, dass wir unsere Inhalte durchsetzen.

Dann reden wir über Inhalte. Die FDP hat sich in ihrem Wahlprogramm sehr breit aufgestellt. Was sind für Sie die drei wichtigsten Punkte?

Ganz vorne steht bei mir Europa. Wir müssen weiter zusammenwachsen. Die Vielfalt Europas ist wichtig, weil sie Lebensqualität bedeutet.

Die AfD würde sagen: Können Sie haben, dafür braucht man aber keine EU.

Doch, die brauche ich. Wir haben offene Grenzen und eine gemeinsame Währung. Das hält zusammen.

Sind Sie für gemeinsame Außen-, Finanz- und Verteidigungsminister?

Nein, wir sind ein Staatenbündnis. Ich bin nicht für die Vereinigten Staaten von Europa. Für eine gemeinsame Außenpolitik bin ich schon. Wir brauchen ein Sicherheitskonzept und eine gemeinsame Strategie gegen den weltweiten Terrorismus. Europa muss ein Garant für Frieden sein.

Was ist Ihnen sonst noch wichtig?

Steuersenkungen. Wir müssen die kalte Progression in den Griff bekommen. Sonst gibt es mit der FDP keine Regierung. Die Abgabenlast für Arbeitgeber und Angestellte ist teilweise erdrückend, vor allem bei der Kranken- und der Rentenversicherung. Die Kassen laufen über, warum gibt man den Versicherten nicht etwas Geld zurück? Der Soli-Zuschlag muss abgeschafft und der Steuerfreibetrag auf 12 000 Euro angehoben werden. Das sehe ich wie die Linken und die SPD. Das ist besonders für unseren Landkreis wichtig, weil hier eher niedrige Löhne gezahlt werden. Wenn man das alles umsetzt, hat eine Familie schnell 100 Euro mehr in der Tasche – jeden Monat.

Und die innere Sicherheit?

Die ist mir sehr wichtig. Ich setze auf einen starken Rechtsstaat, in dem Polizei, Staatsanwaltschaft und Gerichte gut zusammenarbeiten. Wir brauchen keine immer neuen Vorschriften und Gesetze, sondern Vergehen müssen geahndet werden – und seien sie noch so gering. Rechtsfreie Räume darf es nicht geben.

Was bieten Sie den Rentnern an?

Zu den Renten habe ich eine ganz eigene Meinung. Ich bin selbst bald Rentner. Gern bin ich bereit, auf einen Teil meiner Rente zu verzichten, damit die nächste Generation auch noch so gut leben kann wie wir heute. Das ist unpopulär, schon klar.

Und politisch nicht mehrheitsfähig.

Ja, aber dennoch muss ich es ansprechen.

Ich möchte noch mal zu Christian Lindner fragen, dem Chef und Strahlemann der FDP. Wie finden Sie ihn?

Anfangs war ich sehr skeptisch. Aber er hat Ruhe in die Partei gebracht. Wir haben viele Mitglieder verloren, die nicht zur liberalen Idee gestanden haben.

Hatte die alte FDP nicht selbst ihre liberalen Ideale verraten, etwa mit Steuererleichterungen für Hoteliers?

Kann sein. Jedenfalls hat Christian Lindner einen Plan entwickelt, der gezielt umgesetzt wurde. Das ist voll aufgegangen und Querschläge sind unterblieben.

Sprechen wir über Sie. Warum sind Sie der Richtige für den Bundestag?

Ich bin kein Parteisoldat, habe viel Zeit und bin in meinem Handeln frei von jedem Zwang. Auch finanziell.

Im SZ-Wahlforum habe ich Sie als Mann mit Prinzipien erlebt, der aber auch verhandlungsbereit ist. Gibt es für Sie rote Linien, die nicht verhandelbar sind?

Die gibt es immer, je nach Themenlage.

Obergrenze beim Asyl?

Nein, das geht schon rechtlich gar nicht. Das Grundgesetz ist für mich bindend.

Familiennachzug für Flüchtlinge? Befürworter argumentieren mit der Menschenwürde und dass Familien leichter zu integrieren seien als Einzelpersonen.

Schwieriges Thema. Ich bin eher dagegen. Das muss vorher wissen, wer sich auf die Flucht begibt.

Was wären Ihre wichtigsten Anliegen im Bundestag?

Geld für schnelles Internet muss da sein. Der Bund sollte den Breitband-Ausbau für alle finanzieren. Die Kommunen sehen die Bedeutung nicht oder sind dazu finanziell nicht in der Lage. Außenpolitisch müssen wir die Achse zu Frankreich stärken. Trotz Brexit dürfen wir die Briten nicht hängen lassen. Wir brauchen stabile Beziehungen zu Russland. Innenpolitisch müssen wir die Diesel-

Debatte rasch versachlichen.

Wie meinen Sie das?

Ich will keine Quoten. Das soll der Markt regeln. Ich will keinen Kanzler Schulz, der mir vorschreibt, ob ich ein Elektroauto fahren soll oder nicht.

Wollen Sie nicht, dass mehr in Elektro-Mobilität investiert wird? Eine Million Elektro-Autos auf deutschen Straßen bis 2020 – das hat Schwarz-Gelb 2012 ins Programm für Elektro-Mobilität geschrieben.

Das ist ein wünschenswerter Richtwert. Aber das muss die Industrie selber lösen. Denn der Druck von ausländischen Firmen, etwa aus Japan und China, nimmt zu.

Wenn Sie Quoten nicht mögen: Lehnen Sie dann auch die Frauenquote von 30 Prozent in Dax-Vorständen ab, die die Große Koalition beschlossen hat?

Ja. Denn die Quote sorgt nicht dafür, dass die Fähigsten die wichtigen Posten kriegen.

Populär ist derzeit die Forderung nach kostenfreien Kitas. Im SZ-Wahlcheck haben Sie sich dagegen ausgesprochen. Sie wollten falsche Anreize vermeiden.

Ich bin immer dafür, dass man für eine Leistung bezahlt. Wie hoch der Elternbeitrag pro Kind ist, muss man dann sehen. Aber: Wenn sich der Staat kostenfreie Kitas leisten kann, kann er das gern anbieten.

Wie wollen Sie jungen Leuten helfen?

Sie ermutigen, dass sie eine Familie gründen. Kindererziehung ist ganz wichtig für unsere Gesellschaft. Dafür brauchen wir flexible Arbeitsplätze, denn oft müssen beide Eltern arbeiten. Nach Familienzeiten müssen sie schnell wieder in den Job zurückkehren können.

Was halten Sie von der SPD-Idee eines Rückkehrrechtes von Teil- in Vollzeit?

Wenig. Denn immer wenn ein Betrieb das nicht leisten kann, wird es schwierig. Unter Umständen schadet so eine Vorschrift der ganzen Firma, der ganzen Belegschaft.

Sie sind für private Krankenkassen. Sind Sie selbst privat versichert?

Ja. Ich sehe keine großen Unterschiede zwischen den Kassenleistungen. Zwar komme ich schon mal schneller dran, aber das erwarte ich auch, wenn ich den doppelten Beitrag zahle.

