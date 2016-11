„Ich will ins Obdachlosen-Heim“ Manfred R. soll am Mittwoch zwangsgeräumt werden – dabei hat er nicht mal Mietschulden. Ein Fall mit Überraschungen.

Manfred R. war ein Heimplatz in Belgern bei Riesa sicher. Er möchte aber lieber ins Obdachlosenheim nach Meißen. Der 64-Jährige kann seine Lebenssituation nicht überblicken und hat deshalb einen gesetzlich eingesetzten Betreuer – nur ins Heim einweisen kann der ihn auch nicht. © Anne Hübschmann

Der Betreuer ist mit den Nerven am Ende. Wolfgang Heidemann hat in den letzten Monaten alles versucht, um Manfred R. aus Großenhain einen Platz im Pflegeheim oder betreuten Wohnen zu besorgen. Und er hat es schafft. Erst wollte ihn Peter Dreßler von der Waldaer Schlossmühle nehmen. Doch da sagte Manfred R. kurzerhand selbst telefonisch ab.

Ein Platz im betreuten Wohnen im Großenhainer Möbelspeicher war dem Sozialamt des Landkreises dann zu teuer für einen Mann, der von einer Minirente und sozialer Aufstockung lebt. Für einen möglichen Gerichtsstreit darüber, ob das Amt den Platz nun hätte zahlen müssen oder nicht blieb aber keine Zeit, denn der Termin der Zwangsräumung rückte mit dem 23. November immer näher.

Nun hatte der Betreuer aus Riesa einen Platz endlich in einem neuen Pflegeheim in Belgern organisiert, mit bester Ausstattung und Betreuung – auch dort rief Manfred R. trotz allen Beredens am Sonntag auf eigene Faust an und sagte: „Ich komme nicht.“ Zwar hatte der Betreuer hinter den Kulissen mit dem Heimleiter wenigstens eine Bedenk-Frist bis Montagmittag ausgehandelt. Doch gegen seinen Willen einweisen, kann er den 64-Jährigen am Ende nicht.

Wegsperren geht nicht

Eine Konsequenz aus dem Psychiatriegesetz der DDR, das nie wieder Missbrauch Tür und Tor öffnen sollte. Wegsperren geht nicht, auch wenn der Betreffende sein Leben eigentlich nicht mehr meistern kann und Entscheidungen wie in diesem Fall wohl schwerlich überblickt. Entmündigt ist Manfred R. nicht. Gestern nun hatte er die letzte Chance, sich die Sache noch einmal zu überlegen. Denn der Rentner ist nicht in der Lage, seinen Haushalt in irgendeiner Weise selbst zu versorgen und dazu gesundheitlich schwer angeschlagen.

Er hat schwere Diabetes, muss mehrmals am Tag gespritzt werden, kann inzwischen schlecht laufen und hatte bereits einen Schlaganfall. Die Wohnung ist verwahrlost. Der Pflegedienst kümmert sich um die medizinische Betreuung und den Einkauf. Mehr nicht. Wolfgang Heidemann unternahm deshalb auch einen letzten Versuch, seinem schwierigsten Fall den Sinn einer Pflege klarzumachen. Unter ebenso großen Mühen hatte er zuletzt mit dem medizinischen Dienst wenigstens die Zuerkennung der ersten Pflegestufe erreicht. Schließlich braucht er das Geld, um einen Pflegeplatz zu finden. Und schon das ist schwer genug.

Am Ende bleibt es bei all den Mühen. Manfred R. blockt. „Nein, ich will ins Obdachlosenheim nach Meißen“, sagt er immer wieder. Dort könnte er gehen und kommen, wie er wolle. Nein, in ein Heim wolle er nicht. Dass ein Obdachlosenheim auch ein „Heim“ ist und ihm dort niemand helfen kann, diesen Einwand von Wolfgang Heidemann akzeptiert Manfred R. nicht. Dabei hatte der gehofft, den Umzug unter Dach und Fach zu haben, als er zusichern konnte, dass Manfred R. seine Modellflieger mit ins Pflegeheim nehmen könne. Betreuer Heidemann ist enttäuscht.

Dennoch verspricht er: „Ich hole ihn dort heraus.“ Aus der Obdachlosigkeit ein ungleich schwererer Schritt als aus einem Mietverhältnis. „Er muss da jetzt erst einmal selbst sehen, was das bedeutet“, sagt er kopfschüttelnd. Ähnlich hatte das auch schon die Wohnungsgenossenschaft gesehen. Der gehört der Block an der Semmelweis-Straße.

Manfred R. hat weder Mietschulden, noch lärmt er herum oder trinkt. Er ist sogar juristisch „Genossenschafter“ – nur er hatte seine Wohnung in einem seiner vielen Alleingänge gekündigt, und die Genossenschaft hatte die Gelegenheit ergriffen und die Kündigung nicht zurückgegeben. Ein paar große Kisten mit Modellfliegern sind gepackt, die kleinen mit Medizin und ein paar Sachen. Viel gibt es nicht aufzuheben. Heute Mittag kommt das Taxi nach Meißen ins Obdachlosenheim.

