„Ich will einfach gewinnen“ Sturz am Freitag, Sturz am Samstag, Rang zwölf am Sonntag - das Wochenende in Cortina d’Ampezzo lief alles andere als gut. Doch Lindsey Vonn ist schon mit ganz anderen Rückschlägen fertig geworden.

Strahlende Siegerin: In dieser Rolle gefällt sich Lindsey Vonn am besten. © dpa

Als Lindsey Vonn im Abfahrtstraining von Cortina d’Ampezzo in den Zaun rauscht, verstummt die Musik. Einige Momente liegt die erfolgreichste Skirennfahrerin in der Geschichte des Weltcups fast regungslos da, den ohnehin beschädigten Arm leicht angewinkelt. Ein erneuter Bruch wäre fatal. Seit einem Sturz im Herbst spürt die schillerndste Persönlichkeit im Alpin-Zirkus ihre Hand nur eingeschränkt. Vor der Videowand im Ziel steht Vater Alan Kildow. Was fühlt er, wenn er seine Tochter so stürzen sieht? Der Rechtsanwalt holt tief Luft, setzt an zu einer Antwort, wartet, überlegt und sagt dann: „Ich hasse es, wenn sie solche Fehler macht.“

Vonn, ehemals Kildow, ist 32 Jahre alt und hat in ihrer Karriere alles gewonnen. Das hatte einen Preis. Als sie elf Jahre alt ist, entscheidet der Vater, dass die Familie mit den fünf Kindern von Minnesota nach Colorado zieht, damit sie in Vail trainieren kann. Vonn fühlt sich schuldig, weil ihre Geschwister für sie die Freunde zurücklassen müssen. Das Verhältnis zum Vater wird später wegen der Beziehung mit Ex-Mann Thomas Vonn immer schwieriger. Jahrelang hat sie keinen Kontakt zu dem Mann, der in ihr früh ein Versprechen sah.

Inzwischen ist sie viermalige Gesamtweltcupsiegerin, hat bei Olympia 2010 Gold in der Abfahrt geholt, war zweimal Weltmeisterin. Keine Frau hat mehr Weltcup-Rennen gewonnen: 77. Die emotionalen Schulden bei ihrer Familie hat sie mit Olympia-Gold bezahlt, sagt sie. Doch für sich selbst ist die Amerikanerin noch nicht fertig.

„Der Rekord von Stenmark ist das Wichtigste. Das ist der eine Rekord, den ich will“, sagt sie in einem Interview der Deutschen Presse-Agentur und meint die 86 Weltcup-Siege, die der Schwede Ingemar Stenmark in den 70er und 80er Jahren gesammelt hat. „Klar, ich will noch eine Chance, um Gold bei Olympia zu holen. Aber wenn ich irgendwann aufhöre, zurückschaue und mich frage: Was war mir am wichtigsten? Dann ist es dieser Rekord, sollte ich das schaffen.“

Die Ex-Freundin von Tiger Woods, inzwischen mit dem Football-Coach Kenan Smith liiert, hat Depressionen. 2007 und zweimal 2013 erleidet sie Kreuzbandrisse und muss auf Olympia in Sotschi verzichten. Im Februar 2016 zwingen sie dann drei Frakturen im Schienbeinkopf zu einem vorzeitigen Saison-Ende und zur Aufgabe aller Hoffnungen auf die fünfte große Kristallkugel ihrer Karriere. Vonn ist wieder fit, als sie im November beim Abfahrtstraining in Copper Mountain stürzt, sich den rechten Oberarm bricht und zudem schwere Verletzungen an den Nerven zuzieht. Ein Glas in die Hand nehmen geht erst nach Wochen.

Am 15. Januar gibt sie in Altenmarkt-Zauchensee ihr Comeback. Eine Woche später gewinnt sie die Abfahrt von Garmisch-Partenkirchen. Zum Stenmark-Rekord fehlen noch neun Siege. „Es muss viel passieren, um mich auf dem Weg dorthin aufzuhalten“, sagt sie nun, eine Woche vor Beginn der Weltmeisterschaften in St. Moritz. Auch die Rückschläge von Cortina d’Ampezzo mit Rang zwölf im Super-G als bestes Resultat ändern nichts an ihrem Plan. In der Schweiz sind zwei Medaillen ihr Ziel. Zwei goldene natürlich.

Vonn ist längst nicht mehr die verbissene Einzelkämpferin früherer Jahre. Weniger hart zu sich selbst ist sie deswegen allerdings noch lange nicht. „Ich will einfach gewinnen. Man muss eine gewisse Einstellung haben beim Training und Disziplin, wenn man die Beste sein möchte. Das akzeptiere ich“, sagt sie.

Denn, das habe sie einen Sommer lang ihr damaliger polnischer Trainer gelehrt: „Es ist nur hart, wenn du glaubst, dass es hart ist. Er hat mir beigebracht, wie ich mich bis ans Limit pushe. Man kann eine Menge überstehen, solange man nicht glaubt, dass es eine große Sache ist.“ (dpa)

