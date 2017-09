„Ich will die Reichen stärker zur Kasse bitten“ Klaus Wolframm, SPD-Direktkandidat für den Bundestag, über reiche Leute, arme Kinder und den Diesel-Betrug.

Klaus Wolframm, 58, ist seit 1997 Mitglied der SPD. Der Schornsteinfegermeister ist Mitglied im Kreistag des Landkreises Sächsische Schweiz-Osterzgebirge und Vorsitzender der SPD-Fraktion im Freitaler Stadtrat. Als Nächstes lesen Sie das Interview mit dem Kandidaten der Linken, André Hahn.

Herr Wolframm, Sie treten zum dritten Mal als SPD-Direktkandidat an. Wieso?

Meine Partei hat mich mit 100 Prozent gewählt, und ich habe noch mal zugesagt. Ich bin seit Jahren Stadtrat in Freital und Mitglied im Kreistag. Ich habe viel Erfahrung im Landkreis und kenne die Probleme der Leute. Ich bin durchsetzungsstark. Denen, die zur Wahl gehen, will ich ein gutes demokratisches Angebot machen.

Mit welchen Themen?

Am meisten treibt mich die soziale Gerechtigkeit um. Ich will eine Umverteilung von oben nach unten. Die Reichen und Superreichen sollen sich noch viel stärker für das Gemeinwohl in diesem Land einsetzen. Wir brauchen mehr Geld für Straßen, Brücken, Schulen und Kitas. Wir brauchen mehr Richter, Polizisten und Lehrer.

Bildung ist Aufgabe der Bundesländer.

Ich weiß, deshalb will ich das Kooperationsverbot zwischen Bund und Ländern bei den Lehrern aufbrechen. Wir brauchen eine Bildungsoffensive. Die Leute müssen endlich lernen, selbstständig zu denken.

Was meinen Sie damit genau?

Beispiel Sachsen: Zehn Prozent der Kinder gehen ohne Abschluss von der Schule. Die fallen durchs Sieb und um die müssen wir uns kümmern. Wir müssen uns auch um Kinder kümmern, die in prekären Situationen geboren werden. Jedes Jahr nimmt unser Landkreis mehr Kinder in Obhut und hat mehr Sozialausgaben für Kinder. Wenn Eltern mit der Erziehung ihrer Kinder überfordert sind, müssen wir präventiv ran. Wenn wir das nicht tun, haben die Kinder schlechte Karten auf dem Arbeitsmarkt.

Bildung fängt in der Kita an. Sachsen hat den schlechtesten Personalschlüssel bundesweit. Welchen Schlüssel wünschen Sie sich?

Ein Erzieher für fünf Kinder in Krippen und einer für sechs in Kindergärten. Zum 1. September haben wir in Sachsen den Schlüssel wieder etwas gesenkt, aber das kostet alles eine Menge Geld.

Der Bund hatte 2016 einen Rekordhaushaltsüberschuss von 6,2 Milliarden Euro. Noch ist die SPD in der Regierung. Warum wird nicht mehr investiert?

Das Geld reicht erstens nicht aus und zweitens regieren wir nicht allein. Aber mit der CDU finden Sie keine Mehrheit für mehr Gerechtigkeit. Das ist das Problem.

Was würde die SPD anders machen?

Ich will die Reichen stärker zur Kasse zu bitten. Der Spitzensteuersatz soll erhöht werden. Wer mehr als 250 000 Euro im Jahr verdient, soll davon 53 Prozent versteuern. Wer weniger verdient, wird entlastet.

Wieso genau bei 250 000 Euro?

Es gibt Studien, die sagen: Mehr braucht man nicht zum Glücklichsein, alles andere ist Luxus. Wir müssen uns als Gesellschaft überlegen, wie wir zusammenleben wollen und dazu gehört auch eine gerechtere Verteilung im Land. Ich bin dafür, dass wir vor allem die Familien unterstützen.

Wie könnte das aussehen?

Wenn Kitas, Schulen, der Hort, das Mittagessen, die Schülerbeförderung, das Studium kostenfrei wären, würden die Eltern das sofort im Portemonnaie merken. Da reden wir im Landkreis von rund 200 Euro pro Kind im Monat. Im Kreistag befassen wir uns mit den Elternbeiträgen für die Schülerbeförderung. Das ist totaler Schwachsinn. In Deutschland gibt es die Schulpflicht, natürlich müssen die Kinder vom Dorf irgendwie zur Schule kommen. Es ist doch unfair, das auf dem Rücken der Eltern auszutragen, oder?

Neben dem Spitzensteuersatz fordern Sie auch eine Vermögensabgabe.

Genau. Zehn Prozent der Bevölkerung gehört über die Hälfte des Vermögens. Das ist für mich unverständlich. Wenn jeder ab einer Million Euro Barvermögen fünf Prozent pro Jahr abgibt, kommt eine riesige Summe zusammen. Damit kann der Bund Schulden tilgen und zig Milliarden in die Infrastruktur investieren. Es kann doch nicht sein, dass Einnahmen aus Vermögen geringer besteuert werden als Einnahmen aus Arbeit. Es gibt Kinder mit reichen Eltern, die haben ab ihrer Geburt ausgesorgt. Das ist ungerecht. Deshalb wollen wir mehr Chancengleichheit.

Sie sagen, das hängt auch mit dem Einkommen zusammen. Was ist denn für Sie eine vernünftige Bezahlung?

Eine Krankenschwester muss mindestens 3 500 Euro brutto verdienen. Die SPD hat viel für den Mindestlohn getan. Wenn man aber ab jetzt 40 Jahre lang nur den Mindestlohn bekommt, hat man als Rentner nur die Grundsicherung raus. Das ist Altersarmut. Also müssen wir entweder die Leute menschenwürdig bezahlen. Oder wir ändern das Rentensystem.

Was würden Sie bei der Rente ändern?

Ich sehe das anders als meine Partei und setze mich für das Schweizer Modell ein. Ich möchte, dass alle einzahlen. Keine Ausnahmen mehr für Beamte, Politiker, Selbstständige. Dann gibt es eine Mindest- und eine Maximalrente. Die Mindestrente sollte bei 1 500 Euro monatlich liegen, die Maximalrente bei 3 500 Euro. Und alle, die mehr haben wollen, müssen privat vorsorgen.

Nach drei Jahren Fluchtbewegung: Wie bewerten Sie die Asylthematik heute?

Es gibt zwei Seiten der Medaille: Wir haben viele Geflüchtete, die hier gut ankommen, die sich integrieren, lernen und arbeiten wollen. Viele Menschen engagieren sich in unserer Region ehrenamtlich, damit das funktioniert. Ich möchte aber nicht, dass Asyl missbraucht wird. Viele Flüchtlinge haben Asylanträge gestellt, einige haben keinen Anspruch darauf. Deren Anträge müssen schnell bearbeitet und abgelehnt werden.

Sind Sie für ein Einwanderungsgesetz?

Ja. Wir können so den Bedarf nach qualifiziertem Personal steuern. Aber wenn die Kitas kostenfrei wären, die Kinder in guten Schulen gut unterrichtet werden, bekämen die Menschen hier sicherlich wieder mehr Kinder. Junge Familien brauchen Sicherheit. Alles, was der sozialen Sicherheit dient, also Strom, Wasser, Telefon, Internet – das müsste alles staatlich geregelt sein.

Sie sind für ein Grundeinkommen, gratis Kitas, mehr Arbeitnehmerrechte. In der SPD gelten Sie als links. Wo unterscheiden Sie sich von der Linkspartei?

Beim Militär. Deutschland muss – auch militärisch – ein starkes Land bleiben, damit wir uns verteidigen können. Ich bin für die Nato und die Geheimdienste.

Kommen wir zum Diesel: Sind SPD und Autobauer zu sehr verbandelt?

Nein. Dass VW eine Software entwickelt, die erkennt, wenn ein Auto auf dem Prüfstand steht, ist Betrug. So etwas gab es vorher nicht. Jeder, der so ein Auto gekauft hat, muss entweder entschädigt werden oder es zum Kaufpreis zurückgeben können. Das ist doch logisch.

Befürworten Sie wie SPD-Chef Martin Schulz eine Quote für Elektro-Autos?

Statt einer Quote interessiert mich die Umweltbilanz eines Autos von der Herstellung bis zum Schrottplatz. Bisher sind gerade die Batterien für E-Autos sehr umweltschädlich in der Herstellung und in der Entsorgung. Dann ist immer noch die Frage, woher der Strom genau kommt. Deswegen will ich darüber nachdenken, wie wir die bestehenden Antriebe verbessern können.

Bei der Landtagswahl 2014 lag die SPD nur knapp vor der AfD. Ist die AfD wirklich eine Alternative für dieses Land?

In der AfD sind jetzt viele Leute, die in anderen Parteien nichts geworden sind.

Das Gespräch führte Franz Werfel.

