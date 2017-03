Ich will, dass die EU wieder wesentlich wird Karel Schwarzenberg, Ex-Außenminister Tschechiens, hält die Unfähigkeit zu Reformen für die größte EU-Schwäche.

Foto: dpa PA/CTK/Michal Krumphanzl (honorarpflichtig) Leader of TOP 09 Karel Schwarzenberg is seen during a second day of early parliamentary elections in party?s centrum in Prague, Czech Republic, October 26, 2013. (CTK Photo/Michal Krumphanzl) [ Rechtehinweis: (c) dpa ] © dpa PA/CTK/Michal Krumphanzl

Karel Schwarzenberg, böhmisch-fränkischer Adelsspross, war lange Jahre Außenminister Tschechiens und ist jetzt Chef des Außenpolitischen Ausschusses im Prager Parlament. Auf seinem Jagdschlösschen Drevic spricht der 79-Jährige über die EU, die Ziele der Osteuropäer und die Rolle Deutschlands.

Die EU hat kürzlich an den 60. Jahrestag der Römischen Verträge erinnert, die die Grundlage für die heutige Union bilden. Ein Grund zum Feiern?

Aber sicher! Die Entwicklung seither ist eigentlich unfassbar, ein gigantischer Erfolg. Wir haben etwas geschaffen, das jegliche feindliche Auseinandersetzung der Mitgliedsländer untereinander verhindert hat. Wir haben ungeheuren Wohlstand geschaffen, sehr hohe soziale Standards. Darauf kann man wirklich stolz sein. Wir sollten uns aber klarmachen, dass diese EU keine fertige Sache, sondern immer noch in Entwicklung begriffen ist. Wie in der katholischen Kirche gilt auch hier: semper reformanda. Da sind wir noch lange nicht am Ende.

Haben Sie keine Angst um die EU bei den derzeitigen Fliehkräften?

Meine größte Angst rührt nicht von den äußeren Feinden der EU her – weder von Putin noch Trump oder anderen –, sondern von der Unfähigkeit zu Reformen. Das alte Österreich ist nach dem Ersten Weltkrieg auch nicht an den Alliierten oder an Masaryk und anderen zugrunde gegangen, sondern an der Reformunfähigkeit in den letzten Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts. Wenn wir in der EU nicht die Reformen durchführen, die wir brauchen, müssen wir uns über Probleme nicht wundern. Wir zitieren immer das Subsidiaritätsprinzip, aber wir setzen es nicht durch. Wieso darf köstliche Marillenmarmelade aus der Wachau nicht mehr Marmelade genannt werden, weshalb leckerer Schafskäse aus der Fatra mit polnischen oder slowakischen Produzenten nicht mehr Schafskäse? Das ist alles so lächerlich, was da in Brüssel entschieden wird. Wir müssen bestimmte Dinge gemeinsam machen, wie etwa die Sicherheits- und Außenpolitik. Aber die arme Frau Federica Mogherini (EU-Außenbeauftragte – d. A.) kann einem nur leid tun. Sie hat so wichtige Dinge zu erledigen, aber keinerlei Kompetenzen.

EU-Kommissionspräsident Juncker erhofft sich vom Brexit einen Solidarisierungseffekt der anderen?

Sein Wort in Gottes innersten Gehörgang! Der Brexit ist ein großer Verlust für Europa, eine Niederlage und ein Versagen der EU, ein schwerer Schlag aber auch für Großbritannien. Doch ich habe nicht den Eindruck, dass irgendjemand in Brüssel eine Konsequenz daraus gezogen hätte. Die sind dort weiter davon überzeugt, dass sie die Besten sind. Wir müssen aufhören, uns mit unwesentlichen Dingen in Brüssel zu befassen. Ich will, dass die EU wieder wesentlich wird.

Möglicherweise stirbt die EU ja vorher, nach einem Sieg von Marine Le Pen in Frankreich?

So schnell kommt das Ende nicht. Aber es würde unendlich schwieriger werden. Ich glaube, auch Madame Le Pen wird – wie der Herr Trump – Augen machen, wenn ihre Leute mit konkreten Zahlen über den Zustand Frankreichs in den Élysée-Palast kommen. Dann wird sie eine Eingebung des Heiligen Geistes bekommen und alles ganz anders machen. Ich habe etwas gegen Demagogen in der Politik. Sie sind nicht fähig, ihr Wort zu halten – manchmal Gott sei Dank – und machen so die ganze Politik endgültig unglaubwürdig. Und der Ruf der Politiker ist eh schon nicht besonders gut.

Muss man nach dem Ärger um die Wiederwahl von Donald Tusk jetzt auch noch Probleme mit Polen befürchten?

Ja, die Sache mit Tusk war etwas töricht. Ich verstehe aber ehrlich gesagt nicht den generell harten Umgang namentlich der deutschen Presse mit Polen. Mir ist manches dort derzeit auch nicht sympathisch, it is not my cup of tea. Aber: Wenn ich in ein und derselben deutschen Zeitung lese, dass es bei der Auseinandersetzung um Tusk um das Überleben des Rechtsstaats in Polen gehe und in einem anderen Artikel zwei Tage vorher wird dafür plädiert, die Sanktionen gegen Putin abzuschaffen und mit Russland einen intensiven Dialog zu führen, dann frage ich, wo hier der Maßstab geblieben ist. Gibt es in Polen politische Gefangene? Gibt es Straflager wie in Russland? Die jetzige Warschauer Führung ist rasant gegen das Verfassungsgericht vorgegangen, stimmt. Aber es wird nie gesagt, dass die bürgerliche Vorgängerregierung eine Woche vor ihrem Abtritt noch rasch drei ihrer Leute in diesem Gericht untergebracht hat. Nein, man sollte mit Polen viel nüchterner umgehen.

Unterschätzt Deutschland, der Westen insgesamt, eine gewisse Empfindlichkeit der Mittelosteuropäer?

Ich denke eher, dass man dort die Historie zu wenig kennt oder schlichtweg ignoriert. Man muss sich immer mal wieder vor Augen führen, dass Polen eine gänzlich andere Geschichte als viele andere Länder hat. Die Freiheit gibt es dort auch noch nicht so lange – wie in allen unseren mittelosteuropäischen Ländern. Das schafft eine andere politische Kultur als dort, wo es Demokratie dank der Amerikaner und ihrem Schutz seit Ende des Krieges gibt. Das ist ein himmelweiter Unterschied. Aber eingebildet, wie die Westeuropäer sind, sagen sie: „Die im Osten reichen nicht an unsere Standards.“ Und damit verurteilen sie alles bei uns in Bausch und Bogen.

Es gibt in der Tat Rufe nach einer „Abrechnung mit dem Osten“. Der österreichische Bundeskanzler Christian Kern fordert eine „Kürzung der Subventionen, wenn die Osteuropäer keine Flüchtlinge aufnehmen“.

Die Verdächtigungen gegenüber der Visegrád-Gruppe sind geradezu lächerlich. Kein Mensch regt sich über die Benelux-Länder auf, niemand stört sich an einer Kooperation der Skandinavier. Visegrád hat nicht mal ein ständiges Büro, hat keinen einzigen Angestellten. Das Sekretariat wandert immer mit dem wechselnden Vorsitz. Und wir werden verdächtigt, die großen Zerstörer Europas zu sein. So wirklich lächerlich sich das anhört, es kann auch ernste Folgen haben. Was Kern angeht, er vergisst, dass die Zahlungen Teil eines komplexen Vertragswerks sind. Wir haben unsere Märkte geöffnet und sie haben versprochen, zu zahlen. Das heute infrage zu stellen, wäre eine etwas dubiose Moral.

Macht Ihnen die deutsche Führungsrolle Sorgen?

Nein. Aber ich wäre glücklicher, wenn Deutschland manchmal mehr Verständnis aufbrächte. Dafür, dass bestimmte Entwicklungen Zeit brauchen, auch einen Wechsel der handelnden Generationen. Wir hier befinden uns halt vergleichbar erst etwa im Jahre 1970 des damaligen Westens. Das muss man im Westen wissen und nicht immer gleich so aufgebracht auf manche Dinge reagieren. In 100 Jahren hat sich das erledigt, heute aber noch nicht.

Einige tschechische Kommentatoren fordern aber von Prag, sich nicht zu fest an Visegrád zu binden, weil man sonst vom Westen in einem Topf mit Kaczynski und Orbán geworfen werde.

Das predigen ein paar wenige Journalisten. Ich denke, sie unterliegen einem Irrtum und lassen sich zu sehr vom Westen beeinflussen. Ich weiß, dass einige Politiker in Deutschland und woanders Visegrád am liebsten schon morgen beseitigen würden. Nein, die Visegrád-Staaten haben gemeinsame Probleme, auch gemeinsame Schwächen und es ist völlig natürlich, dass sie sich gegenseitig konsultieren und unterstützen. Dahinter eine Verschwörung oder antieuropäischen Geist zu sehen, ist reiner Blödsinn. Mehr Gelassenheit, bitte. Der Westen hat vor 50 Jahren ähnliche Probleme gehabt wie wir heute. Er hat es nur vergessen.

Auch Tschechien muss sich jetzt entscheiden, welchen Platz es in der EU einnehmen will. Wohin führt der Weg, ins Kerneuropa oder an die Peripherie?

Wir wären wahnsinnig, wenn wir einen Kurs Richtung Randgruppe steuern würden. Wir sind geografisch ein Herzland Europas und wirtschaftlich und politisch sehr eng verbunden mit unseren westlichen Nachbarn. Meine Partei TOP 09 ist für die Einführung des Euro. Wir sind wirtschaftlich relativ gut beieinander. Es wäre an der Zeit, dass wir den Euro-Antrag stellen. Derlei zu sagen, kurz vor den Wahlen, wäre für die Regierung zwar höchst unpopulär. Hoffentlich aber hat sie die Courage nach der Wahl. Wir sollten generell dicht am Entscheidungszentrum Europas sein. Nur ein Trottel lässt sich selbst aus dem Verhandlungsraum ausschließen. Kritiker meinen, wir hätten da wenig zu sagen. Natürlich werden wir nicht das Gewicht Frankreichs oder Deutschlands haben. Aber wenn wir vor der Tür stehen, werden wir noch weniger zu sagen haben.

Das Gespräch führte Hans-Jörg Schmidt, Prag

zur Startseite