„Ich will das Gemeinschaftsgefühl stärken“ Verena Hergenröder möchte Bürgermeisterin in Ebersbach-Neugersdorf bleiben. Sie setzt dabei auf viele Mitstreiter.

Verena Hergenröder ist Bürgermeisterin in Ebersbach-Neugersdorf. Bei der Wahl am 4. März tritt die parteilose Amtsinhaberin erneut an. Noch einmal möchte sie eine Wahlperiode in der Spreequellstadt federführend mitgestalten. © Matthias Weber

Am 4. März wird in Ebersbach-Neugersdorf ein Bürgermeister gewählt. Die Wahlzeit der Amtsinhaberin läuft nach sieben Jahren ab. Zwei Kandidaten bewerben sich um das Amt: der Ebersbacher Martin Gommlich (parteilos) und Amtsinhaberin Verena Hergenröder (parteilos). Heute stellt die SZ die Rathauschefin vor.

Frau Hergenröder, was verbindet Sie mit Ebersbach-Neugersdorf?

Ich bin hier geboren und aufgewachsen. Nach dem Studium habe ich eine Familie gegründet, die Kinder sind hier groß geworden. Seit 1990 arbeite ich in leitender Tätigkeit bei der Stadt Neugersdorf. Anfangs waren es schwierige Zeiten, aber man konnte viel bewegen. Dabei habe ich viele aktive Menschen kennengelernt. Es macht Freude zu wissen, dass es viele gibt, die Interesse daran haben, dass sich die Stadt entwickelt.

Warum wollen Sie Bürgermeisterin bleiben?

Als Ebersbach und Neugersdorf fusionierten, haben wir uns Ziele gesetzt, darunter Stadtumbau, Investitionen und freiwillige Aufgaben wie Bibliotheken, Freibäder und Heimatmuseum. Die Umsetzung der Vorhaben ist ein intensiver Prozess, der wesentlich von der finanziellen Leistungsfähigkeit der Stadt abhängt. Während meiner Amtszeit sind Konzepte und Fachplanungen entstanden. Aber noch nicht alles konnte umgesetzt werden. Ich würde hier gerne noch einige Vorhaben aktiv begleiten, darunter die Sanierung des Altgebäudes der Fichteschule, den Bau des Feuerwehrdepots, die Erarbeitung eines Konzepts für den Schlechteberg wie auch die Entscheidung zur Nachnutzung der Humboldtbaude. Auch die Inbetriebnahme der Bibliothek mit neuem konzeptionellem Ansatz liegt mir sehr am Herzen und spornt mich an. Deshalb kandidiere ich.

Wer gibt Ihnen den Rückhalt für die erneute Kandidatur?

Die Akteure in der Stadt – Vereine, Unternehmer, Einwohner. Wenn ich sehe, auf wie viel Zuspruch zum Beispiel Rückkehrertag, Bürgerstammtisch und Tag der Unternehmen stoßen, freut mich das. Auch das zeigt, dass sich viel verändert hat und angenommen wird. Es macht Freude, mit meinen Mitarbeitern und Mitstreitern etwas zu bewegen.

Was würden Sie im Falle eines Wahlsieges zuerst tun?

Mich freuen über die Wertschätzung, die mir die Wähler entgegenbringen. Und dann ginge es unmittelbar an die weiteren Vorhaben. Es steht die Haushaltsklausur für 2019/20 an, die Kandidatensuche für die Kommunalwahl 2019 ist auch ein wichtiger Punkt. Wie bisher möchte ich auch künftig partei- und vereinigungsübergreifend tätig sein.

Was sind die wichtigsten Ziele, die Sie erreichen möchten?

Ich will weiter aktiv und kritisch unsere Befindlichkeiten und Erwartungen benennen, damit wir im ländlichen Raum nicht weiter abgehängt werden. Die Zusammenarbeit mit der örtlichen und regionalen Wirtschaft ist mir weiterhin sehr wichtig. Es muss gelingen, den Fachkräftebedarf der Unternehmen wie auch den Nachwuchs für die Gewerbetreibenden zu sichern – aus der Region und auch mit Hilfe von Menschen, die vor Jahren weggegangen sind und die wir zurückholen möchten. Für die Wirtschaft will ich planbare steuerliche Belastungen sicherstellen. Für ein lebens- und liebenswertes Ebersbach-Neugersdorf ist es wichtig, die Rahmenbedingungen dafür zu schaffen. Das heißt gute Kinderbetreuung, moderne Bildungsangebote, facettenreiche Freizeitmöglichkeiten, bedarfsorientierte Beratungs- und Betreuungsangebote, Wohnungs- und Baulandangebote entsprechend der Bedürfnisse. Ich will weiter das Gemeinschaftsgefühl stärken durch Zuhören, Austauschen, Abwägen und Einbeziehen. Die qualitativ anspruchsvolle Verwaltungsarbeit möchte ich durch Aus- und Fortbildung sicherstellen. Und ich lege großen Wert auf die weitere Zusammenarbeit mit den kommunalen Unternehmen wie EWU und SWO sowie mit weiteren Firmen in unserer Stadt.

Wie wollen Sie das erreichen?

Die finanzielle Leistungskraft der Stadt ist die Grundlage, um unsere Ziele zu erreichen. Die Verwaltung prüft und benennt den Haushaltsrahmen. In diesem können wir dann Schwerpunkte setzen und Fördermöglichkeiten aufspüren, die zu unseren Vorhaben passen, nicht umgekehrt. Natürlich will ich dafür vorhandene Vernetzungen und meine Kontakte nutzen.

Was müsste sich in Ebersbach-Neugersdorf unbedingt verändern?

Es wäre gut, wenn die Einwohner der Stadt bewusster aufnehmen, was in der Stadt geleistet wird. Ich wünsche mir, dass die Bereitschaft, neue Wege zu gehen, wächst und dies aktiv unterstützt wird. Es ist besser, etwas zu tun, als zu verharren. Ich wünsche mir, dass sich der Umgang mit unser aller Eigentum in der Stadt verändert. Geschaffenes sollte mehr wertgeschätzt und nicht zerstört werden. Auch das Wegschauen ist nicht gut. In unserer Stadt ist es erforderlich, jüngere Menschen anzusprechen, einzubinden und an die Übernahme von Verantwortung heranzuführen. Hierfür gibt es gute Beispiele in den Vereinen. Dies muss auch für die Kommunalpolitik machbar sein.

Auf welche Unterstützung bauen Sie dabei?

Es ist jeder Einwohner der Stadt gefragt, sich einzubringen, Möglichkeiten hierfür gibt es viele. Städtische Aktivitäten, Vereine, Kirchgemeinden, alle benötigen Unterstützung. Wie bisher sollten wir uns dazu austauschen und konkrete Vorhaben inhaltlich abstimmen. Ein Beispiel ist die Initiative der Gruppe TKE im Oberland im vergangenen Jahr mit dem Ziel, Ordnung wiederherzustellen. Darauf baue ich. Für die Politik ist es wichtig, den Städten und Gemeinden mehr zuzutrauen. Wir haben bewiesen, dass wir mit Geld verantwortungsbewusst umgehen können. Der Investitionszuschuss von 70 000 Euro, den wir jetzt vom Freistaat erhalten, ist ein sehr guter Ansatz und ein Zeichen, dass man das wohl erkannt hat. Jetzt müssen noch die Fördermittelbindungen und -regularien vereinfacht werden.

Wie stehen Sie zu links- und rechtsextremistischen Bestrebungen, die es auch in der Region gibt?

Das verurteile ich. Aber ich möchte auch erfahren, warum der Einzelne oder eine Gruppe extremistisch denkt und handelt, um zu wissen, was wir hier vor Ort tun können. Extremismus, in welcher Form auch immer, ist nicht förderlich für die Entwicklung von Stadt und Region. Er lähmt, weil auch Angst aufkommt. Und Angst ist kein guter Begleiter auf einem Weg für die aktive Gestaltung unseres gemeindlichen Lebens.

Was wünschen Sie sich für die Zukunft?

Zuerst wünsche ich mir eine gute Wahlbeteiligung. Mit der Abstimmung kann jeder zeigen, wie wichtig ihm die Stadtentwicklung ist. Für den Gewählten ist es wichtig, dass viele Bürger ihm den Auftrag erteilen, Bürgermeister zu sein. Der Mut zur Kandidatur sollte mit hoher Wahlbeteiligung belohnt werden. Denn es gehört wirklich Mut dazu, einer Stadt vorzustehen, egal, ob neu im Amt oder amtserfahren.

