„Ich werde Weißwasser nicht vergessen" Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) kennt die Finanzsorgen der Stadt. Helfen sei jedoch nicht einfach. Auch bei der B178n nicht.

Michael Kretschmer ist seit Dezember Sachsens Ministerpräsident. Am Donnerstag ist er beim Forum Lausitz in Weißwasser. © Hendrik Schmidt/dpa

Weißwasser. Die Stadt Weißwasser hat im Mai 2017 einen Antrag auf Bedarfszuweisung beim sächsischen Finanzministerium gestellt. Aus Sicht der Stadtverwaltung sei man aufgrund der Gewerbesteuerrückzahlung von über zehn Millionen Euro aus den vergangenen 15 Jahren unverschuldet in eine finanzielle Schieflage geraten. Sämtliche Rücklagen seien nun aufgebraucht. Derzeit wird deshalb über ein Haushaltsstrukturkonzept diskutiert, was Steuer- und Gebührenerhöhungen für die Bürger und mögliche Schließungen von Kultureinrichtungen beinhaltet.

„Der Einbruch der Gewerbesteuern ist für die Gestaltung in der Stadt ein schwerer Schlag“, gibt Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) zu. Allerdings könne der Freistaat nicht eine Stadt bevorteilen, sondern müsse ausgewogen und solidarisch Gelder über das Finanzausgleichsgesetz (FAG) verteilen. Über das FAG stehe man den Kommunen „fair zur Seite“. Bedarfszuweisungen seien Hilfen zur Selbsthilfe und werden von den sächsischen Kommunen insgesamt solidarisch finanziert. „Nicht zuletzt deshalb sind für die Gewährung einer Bedarfszuweisung besondere Maßstäbe heranzuziehen, die gesetzlich normiert sind“, heißt es aus Dresden. Man könne also nicht das Gesetz brechen, so Kretschmer, „um zu helfen“.

Weißwasser habe nach Rücksprache mit den Fachbereichen in Dresden bei der Finanzkraft immer über dem Durchschnitt vergleichbarer Städte in Sachsen gelegen. 2017 allerdings lag die Stadt darunter. Das Schlüsselzuweisungssystem im Freistaat gleiche dies, wenn auch zeitversetzt, zu 75 Prozent aus. Im Vergleich werde also eine Gemeinde, die Gewerbesteuer zurückzahlen muss, nicht schlechter gestellt als eine Gemeinde, die diese Einnahme niemals hatte. „Der Freistaat Sachsen hat Weißwasser unterstützt und die Stadt holt nun bei der Finanzkraft auch wieder deutlich auf“, sagt Regierungssprecherin Lea Mock. Dem Ministerpräsidenten sei der Schulterschluss mit den Kommunen wichtig, heißt es weiter aus Dresden. Das drücke sich auch durch das neue Investitionsprogramm aus, von dem Weißwasser in den kommenden drei Jahren 210 000 Euro bekommen soll.

Auf die TAGEBLATT-Frage, wie Weißwasser sich nun verhalten soll – (a) Investitionen zurückstellen und eine Rückgabe von Fördermitteln vornehmen, weil die Eigenmittel fehlen, (b) die Bürger mit Gebühren und Steuererhöhungen belasten, die weit über dem sächsischen Durchschnitt liegen, (c) kulturelle Einrichtungen schließen und freiwillige Leistungen kürzen –, heißt es aus Dresden: „In Anerkennung der kommunalen Selbstverwaltung beurteilt die Staatsregierung grundsätzlich nicht, welche Erfordernisse oder Optionen hierfür im Einzelnen bestehen.“

Der Freistaat unterstütze die Kommunen, so auch Weißwasser, mit zahlreichen Förderprogrammen. Davon könne Weißwasser ebenfalls profitieren, so die Regierungssprecherin. Nicht zuletzt habe man in Dresden erkannt, dass zahlreiche Kommunen wie etwa Boxberg, Schleife oder Bad Muskau beim Breitbandausbau arge Probleme haben, die nötigen Eigenmittel für den Ausbau digitaler Infrastruktur aufzubringen. Der Freistaat übernehme nun die Finanzierung der Eigenmittel für den Breitbandausbau.

In Sachen Verlängerung der B 178n von der A 4 über Weißwasser nach Cottbus zur A15 will Michael Kretschmer „nichts versprechen, was man nicht halten kann“. Seit mehreren Monaten fordern hiesige Bürgermeister und Landtagsabgeordnete den Bau dieser Strecke, um in Sachen Infrastruktur für den anstehenden Strukturwandel besser gerüstet zu sein. Die Gesetzgebung allerdings sehe vor, so der Ministerpräsident auf TAGEBLATT-Nachfrage, dass die Verkehrszahlen entsprechend groß sein müssten, um bauen zu können. Ferner setze der Bund – Kretschmer hatte das Thema Verkehr für die CDU bei den Koalitionsgesprächen mit verhandelt – eher auf den Ausbau bestehender Strecken. „Sie können sicher sein, ich werde Weißwasser nicht vergessen“, verspricht Kretschmer.

Überdies habe man aus sächsischer Sicht viel bei der neuen Berliner Regierung und deren Koalitionsvertrag herausgeholt. 1,5 Milliarden Euro etwa für den Strukturwandel. „Für die Lausitz brauchen wir neue Ideen – gerade über Forschung und Bildung“, sagt Kretschmer zum Schluss.

