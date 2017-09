„Ich werde sterben, weil ich dunkelhäutig bin“ Der Football-Profi Michael Bennett erhebt schwere Rassismus-Vorwürfe – die Polizei hält dagegen.

Die Rassismus-Debatte in den USA hat längst auch den Sport erfasst. Nicht nur der Footballer Michael Bennett fühlt sich diskriminiert. © dpa

Der dunkelhäutige Footballer Michael Bennett von den Seattle Seahawks hat die Proteste in den USA gegen Rassismus weiter befeuert. In einem offenen Brief auf Twitter hat der Defensivspieler aus der US-Profiliga NFL erklärt, wie er am Rande des Boxkampfes zwischen Floyd Mayweather und Conor McGregor am 26. August Opfer von Polizeibrutalität wurde. Und Bennett kündigte an, auch die Möglichkeiten einer Klage aufgrund der Verletzung seiner Bürgerrechte auszuloten.

In dem Statement mit der Überschrift „Gleichheit“ beschrieb der 31-Jährige, wie er nach dem Kampf die Halle in Las Vegas verließ, als er und Hunderte Menschen „etwas hörten, was nach Schüssen klang“ und wegrannten. Daraufhin sei er von Polizisten gestoppt und auf den Boden gedrückt worden. Als ihm Handschellen angelegt wurden, habe ein Polizist eine Waffe an seinen Kopf gerichtet. „Er warnte mich, das wenn ich mich bewege, er ’meinen Schädel wegblasen‘ würde“, schrieb Bennett.

Zur falschen Zeit am falschen Ort?

„Die übermäßige Gewalt des Polizisten war unerträglich. Ich fühlte mich hilflos, als ich mit angelegten Handschellen auf dem Boden lag und der Bedrohung entgegenblickte, getötet zu werden“, beschrieb der Footballer: „Alles, woran ich denken konnte, war: ’Ich werde sterben, weil ich dunkelhäutig bin und meine Hautfarbe auf irgendeine Weise eine Gefahr ist.‘“ Als auf dem Revier die Identität des Profi-Footballers festgestellt wurde, sei Bennett sofort freigelassen worden, allerdings „ohne legitime Begründung für das misshandelnde Verhalten des Polizisten“.

Auf einer Pressekonferenz wies Vize-Sheriff Kevin McMahill vom Polizeidezernat in Las Vegas die Anschuldigungen zurück. „Ich kann Ihnen sagen, dass ich keine Beweise dafür sehe, dass die Hautfarbe bei diesem Vorfall irgendeine Rolle gespielt hat“, sagte er und bestätigte, dass eine interne Untersuchung im Gange sei. Obwohl Polizeibeamte in Las Vegas verpflichtet sind, Kameras am Körper zu tragen, war die des Polizisten, der Bennett konfrontierte, nicht eingeschaltet.

Auch die Polizeigewerkschaft in Las Vegas hat den Vorwurf der rassistisch motivierten Polizeigewalt zurückgewiesen.

Steve Grammas, Präsident der Las Vegas Police Protective Association, erklärte, dass die Polizisten Bennett „nicht deswegen festhielten, weil er als schwarzer Mann zur falschen Zeit am falschen Ort war“.

Nicht erst seit den blutigen Ausschreitungen von Rechtsextremen am 12. August in Charlottesville ist Rassismus in den USA ein Dauerthema. Aus Protest gegen Rassendiskriminierung und Polizeigewalt hatte Quarterback Colin Kaepernick bereits im vergangenen Jahr beim Abspielen der Nationalhymne vor Spielen einen „Sitzstreik“ durchgeführt. Die Bilder gingen um die Welt. Mehrere Profis, darunter auch Bennett, waren diesem Beispiel gefolgt.

Auch Kaepernick meldete sich direkt nach der Veröffentlichung von Bennetts Brief auf Twitter zur Wort. „Dieser Übergriff auf meinen Bruder Michael Bennett ist widerlich und ungerecht. Ich stehe an der Seite von Michael, und ich stehe an der Seite der Menschen“, schrieb der derzeit vereinslose Profi. Auf den erlösenden Anruf eines möglichen neuen Arbeitgebers wartet der Quarterback bislang vergeblich.

Kaepernick ist arbeitslos, fast ein Ausgestoßener. Viele glauben: Weil der 29-Jährige spektakulär gegen Rassismus und Polizeigewalt gegen Afro-Amerikaner protestierte. „Ich hoffe echt, dass er noch eine Chance bekommt“, sagte Kasim Edebali von den Denver Broncos, derzeit der einzig verbliebene Deutsche in der NFL: „Ich habe mit ihm am College gespielt. Er hat ein gutes Herz und kümmert sich um andere.“

2014 unterschrieb Kaepernick noch einen Vertrag über rund 126 Millionen US-Dollar bei den San Francisco 49ers, doch jetzt ist er nach seinem Protest plötzlich nicht mehr gut genug für die Liga. „Ich stehe nicht auf, um Stolz auf eine Flagge für ein Land zu zeigen, das schwarze und farbige Menschen unterdrückt, für mich ist das wichtiger als Football“, sagt Kaepernick.

Für manche ist er ein Held, ein Sportler, der für seine Werte einsteht. Für viele Amerikaner ist er aber ein Vaterlandsverräter, der sich respektlos verhält. (sid, mit dpa)

