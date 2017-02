„Ich werde Sie im Auge behalten“ Stadtrat Stefan Schwager schickt eine umstrittene E-Mail an einen Feuerwehrmann. Ist er damit zu weit gegangen?

zurück Bild 1 von 2 weiter Der Stein des Anstoßes: ein Beitrag auf der Seite von SZ Riesa im sozialen Netzwerk Facebook. © Screenshot: SZ Riesa Der Stein des Anstoßes: ein Beitrag auf der Seite von SZ Riesa im sozialen Netzwerk Facebook.

Stefan Schwager, Stadtrat und Sternwartenchef.

Es ist eine verworrene Geschichte mit handfesten Folgen – in Form einer Dienstanweisung. Diese erging von Oberbürgermeister Marco Müller (CDU) an alle Mitarbeiter der Stadtverwaltung. Jegliche Kontakte mit Stadträten müssen seit Jahresbeginn dem Büro des Rathauschefs gemeldet werden. Wilfried Brendel von der Bürgerbewegung bezeichnete das in der letzten Sitzung des Stadtrates als „Stasi-Methode“ (SZ berichtete). Müller argumentiert mit einem Vorfall, bei dem ein Stadtrat einen Feuerwehrmann per E-Mail unter Druck gesetzt haben soll. Diese E-Mail wurde der SZ-Redaktion nun zugespielt.

Beteiligt sind der Stadtrat Stefan Schwager (Freie Wähler) und Robert Steinig, der hauptamtlich für die Feuerwehr der Stadt Riesa arbeitet. Ausgangspunkt der Fehde: ein Beitrag im Internet auf der Facebookseite von SZ Riesa. Steinig reagierte im vergangenen November auf einen Artikel der SZ, in dem Schwager als Stadtrat die Zuschüsse der Sachsenarena hinterfragt. OB Müller verwies darin auf Zuschüsse, die Schwagers Verein Sternwarte Riesa von der Stadt bekommt.

Steinig kommentierte daraufhin: „Ich versuche mich jetzt mal mit meiner Frage vorsichtig auszudrücken, was macht der Herr denn eigentlich neben seiner Arbeit im Stadtrat und im Verein? Oder werden die Zuschüsse, um die er jetzt Angst hat, etwa auch als verdeckte Lohnzahlungen genutzt? Zudem fällt mir auch kein Verein ein, welcher mal schnell für einen Shuttle-Start nach Amerika reisen kann.“

Das ließ Stefan Schwager nicht auf sich sitzen, „da dies unbegründete, falsche und zum Teil sehr harte Vorwürfe gegen mich als Vorstand, den Verein und die dort engagierten Mitglieder sind. Das wollte ich richtigstellen und bot sogar Gespräche an, um Missverständnisse aus dem Weg zu räumen“, erklärte er auf SZ-Anfrage.

Kurz nach dem Facebook-Kommentar Steinigs schrieb Schwager eine E-Mail an den Feuerwehrmann. Betreff: „Überlegen Sie bitte, was Sie sagen und vor allem, wer Ihnen hilft.“ Steinig solle sich fragen, wer die Feuerwehr hinter den Kulissen unterstützte und derzeit dafür kämpfte, dass die Riesaer Wehren bessere Ausstattung bekommen? „Ich werde Sie bei der Feuerwehr im Auge behalten und Ihren Wehrleiter habe ich bereits über ihr öffentliches Verhalten informiert“, so Schwager in der E-Mail. Im letzten Absatz heißt es: „Wenn ich Ihnen als Stadtrat helfen kann (auch und vor allem der Feuerwehr, die in Riesa jahrzehntelang ebenso nachrangig bei der Vergabe der Förderung behandelt wird), dann müssen Sie sich melden. Und Sie werden sehen, wie schnell ich auch für Sie bereit bin, im Stadtrat für ihre Interessen zu kämpfen, so wie für viele andere auch.“

Bedeutet das, dass Stadtrat Stefan Schwager nur diejenigen unterstützt, die auch die Sternwarte befürworten – oder zumindest nicht kritisieren?

Schwager dementiert: „Wenn jemand an mich herantritt, dann stehe ich als Stadtrat jedem zur Verfügung. Ich setze mich auch für sternwartenfremde Vereine sehr gerne ein, wie für Kegler, Tierschutzverein, Flieger, Kitas- und Hortträger oder Heimatvereine.“

Aus Sicht von OB Marco Müller hat Schwager mit seiner E-Mail eine Grenze überschritten. Auch was Recht und Gesetz angeht? „Nein, die Aussagen sehe ich als unkritisch. Es ja nicht so, dass der Stadtrat für seine Gunst Geld gefordert hätte“, meint der Riesaer Amtsgerichtsdirektor Herbert Zapf. Er könne weder in dem Facebook-Beitrag noch in der E-Mail des Stadtrates etwas Strafbares entdecken. Aus Sicht des Richters: eine typische Lokalposse.

Feuerwehrmann Robert Steinig möchte die Sache am liebsten abhaken. „Ich bin das Thema mit der Zeit nun auch leid und möchte mich nicht dazu äußern“, teilte er mit. Immerhin hat die Geschichte weite Kreise gezogen – was bleibt, ist die neue Dienstanweisung, nach der sich nun alle städtischen Mitarbeiter zu richten haben.

Stefan Schwager hält diese für übertrieben. „Wenn normale Gespräche, Anfragen und Argumentationen sofort als Beleidigungen, Nötigungen oder sonst wie geartete Straftaten verstanden werden, dann haben wir ein Problem in der demokratischen Gesellschaft“, meint er.

zur Startseite