„Ich werde dich in jedem Fall töten“ Ein Meißner beleidigt Frauen, tippt wirre Botschaften ins Handy, entblößt sich vor einer Essenszustellerin.

Einfach mal aus Wut eine Todesdrohung ins Handy tippen und die Nachricht abschicken, ist keine gute Idee. Ein Meißner landet auch deswegen vor Gericht. © Symbolfoto: dpa

Dass mit dem 37-jährigen Meißner irgendetwas nicht stimmt, wird auch Laien ganz schnell klar. Er ist redselig, redet wirres Zeug. Wirr sind auch die Straftaten, die ihm vorgeworfen werden. So beschädigt er ohne erkennbaren Grund die Klingelanlage an einem Mehrfamilienhaus in Meißen, in dem eine Bekannte wohnt. Es entsteht ein Schaden von 1 126 Euro. „Der Eigentümer hat die Fassade für 650 000 Euro saniert, lässt aber die alte Klingelanlage dran“, echauffiert er sich vor Gericht. Als ob ihn das was anginge. Jetzt allerdings geht es ihn etwas an. Der Eigentümer hat Schadenersatz gefordert. Nun bekommt er eine neue Klingelanlage. Auf Kosten des Angeklagten. Auch sein Respekt vor Frauen lässt bei dem Angeklagten zu wünschen übrig. „Halts Maul, du fettes Tier“ ist dabei eher noch eine der harmloseren Beleidigungen, die er absondert. Das hatte er zu der jungen Frau gesagt, die ihn beim Beschädigen der Klingelanlage beobachtet hatte. Die könne das gar nicht bemerkt haben, sagt er. „Es war eine geräuschlose Tat.“ Die Beleidigungen habe sich die Frau ausgedacht. Nicht ausgedacht ist mit Sicherheit die Kurznachricht, die er einer Bekannten schickte. „Ich werde dich in jedem Fall töten“, hatte er ihr geschrieben. Der Anlass ist ein nichtiger. Die beiden hatten zuvor ferngesehen. Weil es spät war, sollte er nach Hause gehen, weigerte sich aber. Da rief die Frau die Polizei. „Ich war in Rage, habe das aus Wut eingetippt“, so der Angeklagte.

In einem anderen Fall entblößte sich der Mann vor einer Frau, die einer Rentnerin in dem Mietshaus das Mittagessen brachte. Als sie die Treppe herunterkam, stand der Angeklagte mit offener Hose und entblößtem Geschlechtsteil in der Tür. Er gibt das zu. Warum er das gemacht habe, wisse er nicht. „Ich möchte das auch nicht erleben“, sagt er kleinlaut. Fast schon läppisch ist eine weitere Tat, die ihm vorgeworfen wird. In einem Supermarkt klaute er eine Salami für 3,79 Euro. Die Ware war gesichert. Als er durch die Kasse wollte, löste Alarm aus. „Ich wollte mir was gönnen, hatte Hunger“, sagt er. Sein Betreuer teile ihm wöchentlich 50 Euro zu, die seien fast alle gewesen. „Man braucht ja auch noch Brot und Butter. Ich hatte aber nur noch fünf Euro, die mussten das ganze Wochenende reichen“, sagt er. Vor Ostern wurde er angeblich in ein Casino „gelockt“, verspielte dort 75 Euro, sein Ostergeld. Zu Hause nahm er dann jede Menge Tabletten, Neuroleptika. „Weil die so schön süß schmecken.“

Siebenmal stand der Meißner schon vor Gericht, viermal wurde er wegen Schuldunfähigkeit freigesprochen. Zuletzt wurde er wegen Sachbeschädigung zu einer Geldstrafe von 300 Euro verurteilt. Im Hinblick auf diese Verurteilung stellt die Richterin drei Verfahren ein, das vierte ebenfalls, aber wegen geringer Schuld. „Nach dem Eindruck, den ich aus der Hauptverhandlung gewonnen habe, kann ich Sie nicht guten Gewissens verurteilen“, sagt sie. Der Mann steht seit 2004 unter Betreuung, befindet sich regelmäßig zur Behandlung in der Psychiatrie. Die Richterin warnt ihn eindringlich. „Auch wer krank ist, darf nicht machen, was er will.“ Bei der nächsten Straftat werde sie ihn von einem Psychiater begutachten lassen, ob er weiterhin schuldunfähig sei. Stellt sich das heraus, droht dem Mann die Einweisung in die Psychiatrie. Das ist mitunter schlimmer als eine Gefängnisstrafe. Denn die Betroffenen wissen nicht, ob und wann sie da wieder herauskommen.

zur Startseite