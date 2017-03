„Ich wäre nichts gewesen ohne diese Spieler“ Füchse-Trainer Hannu Järvenpää über seine Saison in Weißwasser und sein Leben in dieser Stadt.

So – ohne äußere Regung und mit verschränkten Armen – beobachtet Hannu Järvenpää meistens die Spiele seiner Mannschaft. Ob der ruhige Finne auch in der nächsten Saison hinter der Bande der Füchse steht, ist noch offen. © thomas heide

Hannu Järvenpää, Trainer der Lausitzer Füchse, packt gerade Sachen. Die Eishockeysaison ist nach dem Viertelfinal-Aus für die Füchse beendet. Der Finne, der das Weißwasseraner Team zur besten Saison seit vielen Jahren geführt hat, bricht zumindest vorübergehend seine Zelte in Weißwasser ab. Als er ein klein wenig verspätet zum Termin kommt, sagt er: „Ich muss mich entschuldigen, aber ich habe gerade mein Handy nicht rechtzeitig gefunden.“ In der Trainerkabine sieht es anders als sonst chaotisch aus. Die Schränke sind ausgeräumt. Vieles liegt auf den Tischen, auf Sitzgelegenheiten, auf dem Boden. Der 53-jährige Järvenpää, ehemaliger NHL- und finnischer Nationalspieler, bittet um Verständnis. Das hier, ein kleines Büro ohne Tageslicht, ist sonst seine Wohlfühl-oase, wie es ein Nachwuchstrainer vorher einflüstert. Zeit für ein kurzes SZ-Interview nimmt sich der „Trainer des Jahres“ in der DEL 2 trotz des ganzen Umzugs-/Aufräumstresses.

Herr Järvenpää, kennen Sie Jürgen Klopp?

Natürlich, wer kennt den Fußballtrainer von Borussia Dortmund und jetzt Liverpool nicht.

Jürgen Klopp ist auf der einen Seite als seriöser, akribischer Trainer bekannt, aber auch für Spaß, Lachen bei der Arbeit. Wenn der Gegner den Ball hat, lässt er aggressiv mit vielen Spielern angreifen, wenn sein Team den Ball hat, lässt er schnell nach vorn spielen. Erkennen Sie sich irgendwie wieder?

Das ist mein Lieblingstrainer. Er ist positiv. Am besten gefällt mir, wie er sich um seine Spieler kümmert. Als er in Dortmund war, habe ich alles genau verfolgt. Er ist auf der einen Seite positiv zu den Spielern, wenn es notwendig ist, kann er aber auch die Peitsche rausholen.

Ist Ihre Art, ein Team zu führen, der von Jürgen Klopp ähnlich?

Das ist fast unmöglich zu sagen. Wenn jemand sagt, ich würde so ähnlich coachen, wäre ich sehr stolz darauf.

Sie haben auch die Spielweise, selbst aggressiv zu sein – vielleicht zulasten der Sicherheit, aber dafür mit einer attraktiven Spielweise – nach Weißwasser gebracht.

Trainer mögen unterschiedliche Philisophien haben. Ich sehe Hockey so: Lasst uns Hockey spielen. Und lasst uns sehen, wer der Bessere ist. Jetzt kenne ich die Liga. Es gibt Teams, die Hockey spielen wollen, und es gibt Teams, die warten nur. Das ist eine Spielweise, die mich ärgert. Es wäre viel schöner, wenn alle Coaches sagen: Lasst uns spielen. Das würde auch den Fans viel mehr Spaß machen. Es gab Mannschaften, wenn wir in deren Arena gespielt haben, sind die nur rückwärts gelaufen und haben auf unsere Fehler gewartet, während wir das Spiel gemacht und versucht haben, anzugreifen. Ich habe bei mir gedacht: Eigentlich sollte das andersherum sein. Wir sollten hier rückwärts laufen, und das Heimteam angreifen. Das Gute am Ende: Wir haben beide Spiele dieser Art gewonnen.

Als Sie vor der Saison das erste Mal Weißwasser persönlich gesehen haben, was haben Sie da gedacht? Jetzt können Sie es ja sagen!

Ich kannte die Geschichte von Dynamo Weißwasser. Als ich im Mai das erste Mal nach Weißwasser kam, war mir schon klar, dass diese Stadt hier nicht Berlin ist. Aber ich bin wegen Eishockey hier. Das ist meine Arbeit. Und die Eishockeyarena ist großartig, die vielleicht beste in der DEL 2. Auch die Nebenanlagen – der Kraft-Trainingsraum, die Umkleidekabinen – alles ist gut, auch unser Büro. Mir gefällt es hier. Und der Platz, an dem du arbeitest, ist extrem wichtig.

Ihr Büro hat kein Tageslicht. Haben Sie auch mal die Sonne gesehen oder war der Tag voll von Arbeit?

Ich habe hier viele, viele Stunden gearbeitet. Und wenn ich hier fertig war, habe ich meine Arbeit zu Hause fortgesetzt. Ich kann da meinen Laptop an einen Monitor anstecken und mir die für mich wichtigen Videos anschauen. Viel ferngesehen habe ich in all der Zeit jedenfalls nicht.

Als Sie nach Weißwasser kamen, waren die Spieler für Sie unbekannt, auch die Liga. Hatten Sie Sorgen?

Der erste Spieler, den ich damals traf, war Elia Ostwald. Er gab mir einen guten Eindruck. Ich kannte zwar die Liga nicht, auch viele Spieler dieser Liga nicht, aber eines wusste ich: Wenn wir gut trainieren, wenn wir gut unser Spiel spielen, können wir jeden Gegner in dieser Liga bezwingen.

Warum? Was bringt Sie zu der Überzeugung, Ihnen noch unbekannte Spieler so gut zu machen, dass sie Ihnen noch unbekannte Gegner schlagen können?

Ich glaube, wenn Du hart arbeitest, gut trainierst, dann wird es früher oder später einen Durchbruch geben, und das Team wird beginnen, gutes Hockey zu spielen. Die größte Sache ist aber folgende: Ich bin nur der Trainer. Wenn nach alledem, dem harten Training und der Einstellung durch mich, die Spieler aufs Eis gehen, dann entscheiden nur sie: Werde ich jetzt hart spielen, oder stehe ich nur da und beobachte das alles. Ich habe viel Respekt vor meinen Spielern.

Im Eishockey, so wird oft gesagt, macht ein guter Torwart 50 Prozent eines Teams aus. Sie sind in die Saison mit zwei jungen Torhütern gestartet. Hatten Sie da Bedenken?

Ich habe im Sommer mit unserem Torwarttrainer Sebastian Elwing gesprochen und ihn gefragt: Wir haben zwei 20-jährige Torhüter. Denkst du, dass wir mit ihnen in die Saison starten können? Und er hat nur gesagt: Ja, Hannu. Natürlich können wir. Ich vertraue beiden Torhütern. Und ich werde alles dafür tun, sie besser zu machen. Im Nachhinein hatten wir einen großen Vorteil, auch weil wir eine Ausländeroption auf dem Feld frei hatten. Danke an Sebastian Elwing für die tolle Arbeit.

Wer war aus Ihrer Sicht der wichtigste, beste Spieler im Team?

Das ist so schwer zu sagen. Wenn man auf die Punkte schaut, dann sind es Jeff Hayes, Denis Swinnen, Jakub Svoboda und Patrik Parkkonen. Wenn man an die Defensive denkt, dann fallen mir André Mücke und Dominic Bohac ein. Ein Spieler, der die ganze Saison über großartig gespielt hat, war Roberto Geiseler. Wenn ich aber einen Namen zu sagen hätte, würde ich sagen: die Füchse.

Welcher Spieler hat sich am meisten verbessert?

Erik Hoffmann. Er ist jung, für ihn geht es aufwärts, auch Ryan Warttig.

Hat das auch etwas mit Selbstvertrauen zu tun?

Ja. Beim Eishockey sind 50 Prozent Talent – wie technisch gut man ist, wie schnell und stark man ist, die anderen 50 Prozent spielen sich im Kopf ab, sind auch Selbstvertrauen.

Glauben Sie, dass Sie mit diesem Team das Maximum herausgeholt haben?

Natürlich gibt es immer Raum für Verbesserung. Perfekt wäre es erst, wenn wir jedes Spiel gewonnen hätten. Aber wir sind nicht der FC Barcelona, sondern die Lausitzer Füchse.

Das hat auch etwas mit dem Budget zu tun, oder?

Ich will nicht über Geld sprechen. Aber wir alle verstehen jetzt nach dem Duell mit Kassel: Wir haben mit drei Reihen gespielt, sie mit vier Reihen. Wenn Du in einer Best-of-Seven-Serie mehr Spieler hast, hilft das natürlich. Die Spieler sind nicht so schnell müde, können weiter hohes Tempo gehen. Wir haben gegen Kassel getan, was wir konnten. Kassel hatte auch den Vorteil, viel eher für die Play-offs qualifiziert gewesen zu sein und den Fokus rechtzeitig darauf zu legen. Unser Ziel war es bis zuletzt, unter die Top 6 zu kommen. Bevor die Saison begonnen hat, wurden wir auf den Plätzen elf bis 14 eingeordnet. Ich habe diesen Artikel den Spielern gezeigt und gesagt: Wir haben keinen Druck. Lasst uns hart arbeiten, gut trainieren und gutes Hockey spielen. Dann werden wir einige Leute hier in Deutschland überraschen. Nach dem letzten Spiel habe ich den Spielern gesagt: Ihr solltet stolz auf Euch sein, weil ich stolz auf Euch bin. Es ist eine kleine Sache, dass ich Coach des Jahres in dieser Liga geworden bin. Aber ich wäre nichts gewesen ohne Euch, denn Ihr habt die Arbeit gemacht.

Wie war ihr Leben in Weißwasser, oder haben Sie außer dem Eisstadion gar nicht viel gesehen?

Ich kenne all die Wälder rund um Weißwasser. Ich habe jeden Tag versucht, etwas frische Luft zu bekommen. Ich weiß, dass Weißwasser ein kleiner, schöner Platz zum Leben ist. Aber mein Leben in dieser Saison hat sich wirklich nur um Eishockey gedreht. Ich kann nichts Schlechtes über Weißwasser sagen. Ich war mit meinem Leben hier zufrieden.

Sie haben in ihrer Karriere als Spieler und Trainer in vielen großen Städten gelebt. Ist Ihnen Weißwasser nicht zu klein?

Ich habe in meiner Karriere mal in Schweden, in Leksands gespielt. Dort gibt es 5 000 Einwohner. In Weißwasser sind es an die 18 000, da ist das doch ganz ok. Außerdem haben mich während der Saison meine Frau und unsere drei Kinder besucht, auch um Weißwasser zu sehen und natürlich auch Daddy.

Können Sie uns etwas Hoffnung machen, dass Sie auch in der neuen Saison Trainer der Lausitzer Füchse sind?

Dirk Rohrbach und ich haben darüber gesprochen. Nun muss ich das alles setzen lassen. Wir müssen das nicht zu schnell entscheiden.

