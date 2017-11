Lichtblick „Ich selbst wär nicht auf die Idee gekommen“ Eine ledige 53-Jährige ist gern für andere da. Nun brauchte sie selbst Hilfe – für eine kleine Selbstverständlichkeit.

Petra Wegner vom Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) vermittelte diese und weitere Lichtblickspenden. © Klaus-Dieter Brühl (Archiv)

Die Großenhainerin, die nicht erkannt werden möchte – also nennen wir sie Uschi – geht einer geregelten Arbeit nach. Sie betreut im ambulanten Assistenzdienst der Diakonie zehn behinderte Menschen. Doch weil ihr Einkommen nicht ausreicht, um ihren Lebensunterhalt zu finanzieren, ist sie Aufstocker beim Jobcenter. Man sieht ihr das nicht an – Uschi achtet sehr auf ihr Äußeres. Dennoch kam sie jetzt in eine Notsituation, in der die Großenhainerin auf Unterstützung angewiesen war.

Ihr Fernseher gab den Geist auf – den einzigen Luxus, den sie in der Wohnung hätte, so Uschi. Gleich nach der Wende hatte sie sich einen „Interby“ gekauft. Und als der kaputt war, ein Gerät aus dem An- und Verkauf. Der hatte ihr nun schon 18 Jahre genutzt. „Doch einen Neuen, bei dem ich endlich Garantie habe, kann ich mir nicht leisten“, sagt Uschi.

Gefreut wie ein Schneekönig

Das Auto, mit dem sie zur Arbeit fährt, leiht sie sich bei ihrer großen Tochter. Aus ihren geringen Mitteln muss sie die Benzinkosten bestreiten. Aufgrund dieser finanziellen Situation sind Rücklagen nicht möglich. „Auch das Jobcenter konnte nicht helfen, und selbst ein Darlehen war nicht möglich“, sagt Petra Wegner vom ASB. Die Beraterin, bei der Uschi gelegentlich ihre Unterlagen prüfen lässt, bot der Großenhainerin deshalb an, bei der Stiftung Lichtblick nachzufragen.

„Ich selbst wäre auf diese Idee nie gekommen“, gesteht sich Uschi ein. Der Antrag auf Hilfe wurde mit 500 Euro bewilligt. Als die Großenhainerin den Bescheid bekam, freute sie sich wie ein Schneekönig, sagt sie und jauchzt noch einmal auf. „500 Euro sind für mich wie für andere 5000 Euro!“ Uschi holte sich ein Angebot ein, und konnte den Fernseher, einen Panasonic, sogar in Großenhain kaufen. „Ich bin total happy und danke allen, die für Lichtblick spenden“, sagt sie. „Ich habe so ein Geschenk noch nie bekommen.“

Früher schon Bekannte betreut

Doch noch wichtiger ist ihr, all jene aufzufordern, die eine Hemmschwelle haben. „Ich habe mich selbst auch nicht als so bedürftig eingeschätzt, und dachte, anderen geht es bestimmt noch schlimmer“, sagt sie. Uschi hat versucht, immer zu arbeiten, hat nicht lediglich die Hand aufgehalten. Die Unterstützung durch „Lichtblick“ zeigte ihr, dass es legitim ist, um Hilfe zu bitten. „Viele haben wenig Ahnung – sie müssen sich eine Anlaufstelle suchen“, rät sie.

Trotzdem würde Uschi gern vom Jobcenter wegkommen. Ihr Ziel ist es, ihre Arbeitsstunden von derzeit 13 in der Woche aufstocken zu können, um mehr zu verdienen. „Ich bin immer gern für andere da und habe auch schon früher Bekannte betreut“, sagt Uschi.

