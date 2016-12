„Ich musste zweimal in Deutschland ankommen“ Der Bundestagsabgeordnete Karamba Diaby aus Halle über sein neues Leben nach 1989 und die Erfahrungen im Alltag.

Karamba Diaby, „Mit Karamba in den Bundestag“, 224 S.; Verlag Hoffmann und Campe, 20 Euro

Herr Diaby, als 1989 die Mauer fiel, fühlten Sie sich da als Ossi?

In der Zeit der Demonstrationen war ich sehr verunsichert. Die Menschen riefen: Wir sind das Volk! Und ich wusste nicht, ob ich dazugehöre. Diese Verunsicherung war auch deshalb groß, weil ich nicht wusste, ob ich mein Studium noch weiterführen durfte. Denn der Staat, der mich eingeladen hatte, in dem ich studieren durfte, verschwand gerade. Und den neuen Staat kannte ich nicht. Aber später, als es darum ging, vor Ort mitzugestalten, als wir an der Uni neue Strukturen aufbauten – auch für die internationalen Studenten –, da fühlte ich mich dann richtig dazugehörig.

Und heute? Sind Sie Ostdeutscher?

Ja, ich fühle mich als Politiker, der die Belange des Ostens vertritt. Ich lebe seit 30 Jahren in Halle und bin dort in meinem Netzwerk aus Freunden, Bekannten, Partei, Familie. Das alles macht meine Identität aus. Und da fühle ich mich dann natürlich dazugehörig und als richtiger Ossi.

Würden Sie sagen, Sie mussten zweimal in Deutschland ankommen?

Ja, ich musste zweimal in Deutschland ankommen. Das erste Ankommen, das war ja das Studium und der Versuch, diese neue Gesellschaft kennenzulernen. Der Sozialismus und Senegal – das waren ja zwei sehr unterschiedliche gesellschaftliche Gegebenheiten. Und in dem neuen vereinten Deutschland mit neuen Strukturen und neuen Zugängen – ja, das musste ich ein zweites Mal ankommen.

Ostdeutschland gilt heute als tendenziell fremdenfeindlich. Als Sie Mitte der 80er-Jahre in den Osten kamen, wie ist Ihnen der Osten da begegnet?

In den 80er-Jahren, als ich in die DDR gekommen bin, hatte man keinen richtigen Kontakt zur Bevölkerung. Wir waren in Studentenwohnheimen untergebracht. Es war nicht vorgesehen, dass man in einer privaten Wohnung lebte. Der direkte Kontakt mit der normalen Bevölkerung war ja kaum gegeben. Du bist den Leuten vielleicht in der Straßenbahn begegnet, wenn du mal in die Stadt gefahren bist. Aber private Kontakte gab es gar nicht. An der Universität gab es diese verordnete Völkerfreundschaft. Menschenfeindlichkeit gab es wohl auch damals. Gespürt habe ich das als Student nicht so direkt – vielleicht in kleinen Vorfällen, in bestimmten Anmerkungen, die man schon mal hörte.

Im Buch beschreiben Sie eine Fahrt mit der Bahn...

Ich war mit einem Parteifreund unterwegs nach Bitterfeld. In unserem Abteil saß bereits eine Gruppe jüngerer Leute. Als wir uns dazusetzten, fuhr der Wortführer unter ihnen seine Lautstärke deutlich nach oben. Er setzte unter ständigem Schielen zu meinem Platz zu einem abstrusen Monolog über Geflüchtete an – dass nur die wenigsten von ihnen wirklich verfolgt gewesen seien, dass die meisten nur an unserem Sozialsystem schmarotzen wollten und dass für die Deutschen mal wieder nichts getan werde. Die Stimmung war latent aggressiv. Das war am Tag. Nachts fahre ich nicht gerne alleine mit dem Regionalzug.

Niemandem mit Ihrem Aussehen...

Ja, niemandem mit erkennbarem Migrationshintergrund. Ich will das nicht dramatisieren. Es gibt vollkommen übertriebene Vorstellungen, die mich wütend machen. Niemand muss eine Reise nach Leipzig oder Halle absagen, weil er dort auf der Straße nicht sicher wäre. Aber wir müssen uns mit den Problemen, die es gibt, ernsthaft auseinandersetzen. Wir müssen die Probleme benennen und Herausforderungen gemeinsam angehen.

Aber auch der Staat begegnet Ihnen nicht immer freundlich…

Vor ein paar Jahren kam ich mit der Bahn von Magdeburg in meine Heimatstadt Halle. Am Ende des Bahnsteigs am Hauptbahnhof hielt mich ein Bundespolizist an und fragte, „kann ich mal den Ausweis sehen?“ Ich reichte ihm meinen Personalausweis. Er fragte, „wo wohnst du?“ Da waren wir offenbar schon beim Du. Er studierte ihn eingehend. Ich zeigte ihm deshalb auch noch meinen Stadtratsausweis und den Dienstausweis aus dem Magdeburger Sozialministerium. Das war natürlich höchst verdächtig… Schließlich sagte er zu seinem Kollegen: „Gut, mit den Papieren lassen wir ihn laufen.“ Sie sprachen über mich wie über einen Kleinkriminellen, den sie aufgegabelt hatten und dem sie gerade leider nichts nachweisen konnten.

Haben Sie etwas unternommen?

Ich sagte, ich werde mich über ihn beschweren. Aber ich war so aufgeregt, dass ich vergaß, was ich selbst immer allen predige, die so etwas erleben: Frag nach seinem Namen! Aber ich war so überrascht. Und dabei habe ich viele Seminare gemacht – Workshops zum Thema interkulturelle Kompetenz, interkulturelle Bildung, interkulturelle Aufklärung. Und dann fehlt das richtige Wort…

Hunderttausende Menschen sind in den vergangenen anderthalb Jahren nach Deutschland gekommen. Können Sie sich mit denen identifizieren? Würden Sie sagen, ich weiß, wie es euch als Zuwanderer in ein fremdes Land geht?

Ich versetze mich in die Lage der Menschen, die noch nicht der deutschen Sprache mächtig sind, die keinen gefestigten Aufenthaltstitel haben, die in einer prekären Situation leben oder im Heim. Ich sehe mich in deren Lage, wenn sie erleben, was ich erlebt habe. Deshalb bin ich der Meinung, interkulturelle Öffnung ist eine ganz, ganz wichtige Herausforderung. Deutschland ist ein Einwanderungsland. Das heißt, sowohl die Eingewanderten als auch die Mehrheit der Gesellschaft sind hier gefragt.

Passiert genug?

Es ist gut, dass viele Menschen, die an Leib und Leben bedroht sind, bei uns Zuflucht gefunden haben. Das ist ein Grundrecht. Dazu stehe ich. Und wir haben in den vergangenen Monaten sehr viel getan, um die Integration dieser Menschen zu erleichtern. Wir müssen den Leuten Teilhabe ermöglichen durch Zugang zu Kita, Schule und Ausbildung. Aber natürlich haben wir auch die Erwartung, dass derjenige, der zu uns gekommen ist, auch Bereitschaft zur Integration zeigt und unsere Freiheit und demokratische Grundordnung anerkennt.

Hört das Gefühl der Fremdheit nie auf?

Das hängt auch davon ab, wie die Bedingungen sind, unter denen man angekommen ist und aufgenommen wird. Ich habe persönlich nie gezweifelt, ob ich da angekommen bin. Aber wenn ich mich in die Lage von einem Geflüchteten versetze, der innerhalb von 24 Stunden nach seiner Ankunft mit Rassismus, rechtsextremistischen Gedanken oder Ablehnung und Gewalt konfrontiert wird, dann kann es selbstverständlich Zweifel geben, ob das der Ort ist, wo er sicher ist.

Würden Sie sagen, Deutschland hat es Ihnen leicht gemacht?

Ich habe über mein Studium, aber auch über die Qualifizierung nach der Wiedervereinigung einen Zugang gefunden. Ich habe hier Freunde und Familie gefunden. Aber ich habe nie erwartet, dass man sofort etwas für mich tut. Sondern ich wollte immer selbst etwas machen. Ich möchte mich beteiligen, ich möchte teilhaben.

Gespräch: Peter Heimann und Sven Siebert

