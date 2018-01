„Ich musste Leute wegschicken“ Thomas Born hatte am Sonntag eine Vorstellung in seinem neuen Zauberladen auf der Hauptstraße. Die Resonanz hat ihn überrascht.

Thomas Born hat bis zur Wende im Stahlwerk gearbeitet. Danach wurde er Berufszauberer. Er stammt aus Riesa und lebt in Wülknitz.

Riesa/Wülknitz. Berufszauberer Thomas Born will im leerstehenden Ladenlokal seines Elternhauses (Hauptstraße 69) einen magischen Treffpunkt etablieren. Im Grunde eine Notlösung, weil er keinen neuen Mieter gefunden hatte. Die SZ sprach mit dem 59-Jährige über seine letzte Vorstellung.

Herr Born, am Sonntag standen Sie in Ihrem neuen Zauberladen. Mit dem gewünschten Effekt?

Ja, auf jeden Fall. Ich war positiv überrascht. Um 15.30 Uhr sollte die Vorstellung beginnen, schon um zehn Minuten vor drei waren die ersten Kinder mit ihren Eltern da. Einige Leute musste ich leider wegschicken, weil nicht genug Stühle für alle da waren. Die Resonanz war ausschließlich positiv. Den Kindern hat’s gefallen.

Wie geht es jetzt weiter?

Ich werde nun mal ins Rathaus gehen, um mich zu informieren, was ich alles für eine Nutzungsänderung des Ladens brauche.

Und wann stehen die nächsten Veranstaltungen an?

Am Donnerstagabend um 20 Uhr möchte ich eine Show für Erwachsene ausprobieren. Allerdings muss ich die Zuschauerzahl dann auf 20 Gäste beschränken. Sonst kann man in der hintersten Reihe nichts mehr sehen. Bis dahin muss ich mir noch eine neue „Rückendeckung“ organisieren, denn die Naturausstellung, die bislang im linken Schaufenster stand, ist wieder weg. Am kommenden Sonntag, 14. Januar, plane ich die nächste Kindervorstellung. Dann aber eine halbe Stunde später, um 16 Uhr.

