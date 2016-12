„Ich mache, was ich kann – aber nicht mehr“ Papst Franziskus ist mit der Katholischen Kirche noch nicht dort, wo er eigentlich hin will. Zu seinem 80. Geburtstag am Sonnabend zieht er eine gemischte Bilanz.

Bescheidenheit zeigte Franziskus bei der Wahl seines Dienstwagens. Mit einem Fiat 500 lässt er sich fahren – auch bei seinem Besuch in den USA im September 2015. © Caro / photoshot

Die ersten Glückwünsche hatte Franziskus schon am Mittwoch während der Generalaudienz entgegennehmen können: Zahlreiche Pilger sangen in der Audienzhalle des Vatikans „Tanti auguri a te“, die italienische Variante von „Happy Birthday“. Aber so richtig geheuer war dem Papst die Sache nicht: „Ich sage euch jetzt etwas, worüber ihr vielleicht lachen werdet. Aber bei uns in Argentinien heißt es, dass vorzeitige Glückwünsche Unglück bringen.“

Huldigungen mag Franziskus nicht, und deshalb wird der runde Geburtstag nicht groß gefeiert. Franziskus wird einen normalen Arbeitstag mit einer Reihe von Audienzen absolvieren. Das Arbeitspensum, das sich Franziskus trotz seines fortgeschrittenen Alters auferlegt, ist eindrücklich genug – und im kürzlich zu Ende gegangenen Heiligen Jahr der Barmherzigkeit war es noch dichter: Zusätzlich zu den täglichen Frühmessen um sieben Uhr, den Verpflichtungen als Kirchenoberhaupt und den wöchentlichen Generalaudienzen empfing der Papst in den letzten zwölf Monaten Pilgergruppen aus aller Welt, er besuchte Sozialeinrichtungen und Hospitäler – und nebenbei standen auch noch sieben Auslandsreisen auf dem Programm, darunter ein siebentägiger Besuch in Mexiko. Auf die Frage, wie er dieses Pensum durchstehe, antwortete Franziskus in einem Interview, dass er eben schlafe „wie ein Stein“. Das sei eine „Gnade Gottes“.

Siesta für 45 Minuten

„Er arbeitet unermüdlich und verliert keine einzige Minute“, betont der ehemalige Privatsekretär und heutige Chef des vatikanischen Wirtschaftssekretariats, der Malteser Alfred Xuareb. Nur um etwa 15 Uhr hält Franziskus eine rund 45-minütige Siesta – eine Gewohnheit, die er aus Buenos Aires mit nach Rom genommen hat. Der 80-jährige Papst ist sich bewusst, dass er mit seinen Kräften haushalten muss: „Ich mache, was ich kann – aber nicht mehr“, sagte Franziskus in einem Interview zum Abschluss des Heiligen Jahres.

Jorge Mario Bergoglio geht an die Grenzen seiner physischen Leistungsfähigkeit, weil er ahnt, dass ihm nicht mehr allzu viele Jahre bleiben werden für den Umbau seiner Kirche. „Ich habe das Gefühl, dass mein Pontifikat kurz sein wird. Vier oder fünf Jahre. Ich weiß nicht, vielleicht auch nur zwei oder drei“, sagte er im März 2015 gegenüber einem mexikanischen TV-Sender. Immerhin: Am kommenden 13. März wird er bereits vier Amtsjahre als Papst hinter sich haben. Und von einem möglichen Rücktritt bei der Vollendung des 80. Lebensjahres, den Franziskus ebenfalls einmal angedeutet hatte, ist heute keine Rede mehr.

Der Papst weiß sehr wohl, dass die Bilanz seines bisherigen Pontifikats aus innerkirchlicher Sicht durchwachsen geblieben ist. Zwar wurde die Vatikanbank IOR ausgemistet und hat zumindest bis heute keine neuen Skandale mehr geliefert. Aber die Kurienreform ist bisher nicht über die Zusammenlegung einiger Ämter und die Schaffung eines neuen Wirtschaftssekretariats hinausgekommen – da bleibt noch etliches zu tun. Vor allem aber stößt auch seine Vision von einer armen Kirche für die Armen, sein Verständnis für menschliche Schwächen und Unzulänglichkeiten, in der Kurie und in konservativen Kirchenkreisen auf immer offeneren Widerstand.

So haben am 14. November vier Kardinäle in einem offenen Brief „Zweifel“ an der doktrinären Festigkeit des Pontifex geäußert. Anlass war das Schreiben „Amoris laetitia“ nach der Familiensynode gewesen, in welchem der Papst die Möglichkeit eines Kommunionsempfangs für wieder verheiratete Geschiedene nicht a priori ausgeschlossen hatte. Die konservativen Kardinäle – unter ihnen der emeritierte Kölner Erzbischof Joachim Meisner und der US-Kardinal Raymond Leo Burke – forderten von Franziskus fast ultimativ eine Klärung. Ansonsten würden sie selber eine „Korrektur“ zu den päpstlichen Thesen veröffentlichen. Ein einmaliger Vorgang in der jüngeren Kirchengeschichte.

Dabei hat Franziskus die geltende Lehre gar nicht umgekrempelt – „Amoris laetitia“ ist eine einzige Hymne an die Ehe und an die Liebe. Der Papst will keine andere Lehre, sondern eine andere Haltung der Kirche: Er fordert Respekt und Mitgefühl auch für Kirchenmitglieder, die vom Pfad der katholischen Tugend abgewichen sind. „Moralische Gesetze sind keine Felsblöcke, die man auf das Leben von Menschen wirft“, heißt es im päpstlichen Schreiben - ein völlig neuer Ton im Vergleich zu seinen Vorgängern. Und ein Ton, der von den Konservativen offenbar bis heute nicht verstanden wird. Aber um die Botschaft zu verstehen, müsste man sie verstehen wollen.

Völlig anders als die Wirkung gegen innen ist dagegen die Strahlkraft des argentinischen Papstes nach außen. Mit seinem Einsatz für die Armen, für die Flüchtlinge, für Umweltschutz und für den Frieden, mit seiner offenen und volkstümlichen Art ist Jorge Mario Bergoglio eine der ganz wenigen Lichtgestalten auf der Weltbühne. Eine Lichtgestalt, der man zum 80. Geburtstag alles Gute und noch möglichst viele Lebensjahre wünscht.

