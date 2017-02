„Ich könnte Sachen erzählen…“ Karl-Heinz Lehmann hat über 1000 Eishockeypartien gepfiffen. Für die SZ plaudert er aus dem Nähkästchen.

Ex-Schiedsrichter Karl-Heinz Lehmann hat 1 268 Eishockey-Partien gepfiffen: „Ich habe viel gesehen.“ © Joachim Rehle

Ich bin impulsiv. Aber Leidenschaft gehört in jedem Fall zum Eishockey. Als es kürzlich beim letzten Spiel gegen Crimmitschau zu diesem klassischen Stockschlag kam, bin ich hochgegangen und hab‘ ziemlich laut reingebrüllt. Normalerweise mache ich so was nicht. Als Schiedsrichter geht das ja gar nicht. Da muss man ruhig Blut bewahren. Aber auch das kann ich. Ich könnte da Sachen erzählen…

Als ich in Berlin das Spiel Schlittschuhclub gegen den EHC Freiburg gepfiffen habe, rotzte einer der Spieler eine fette Aule auf den Puck. Ich hab’ mir nichts anmerken lassen, den Puck genommen und den Bully gegeben. Ich erinnere mich genau: Das war im Dezember 1990. Damals hieß es noch „Ost gegen West“. Das war beim Eishockey nicht anders oder vielleicht gerade dort so. Und die Spieler wussten genau, dass ich aus dem Osten komme. Als ich dann keine Miene verzog, haben die nicht schlecht gestaunt. Das war übrigens das einzige Erstligaspiel, in dem ich zum Einsatz kam. Ansonsten war ich in der 2. Liga und in der Oberliga unterwegs.

Angefangen hat alles 1973. Da kam ich gerade von der Armee. Obwohl in der Zeit ganz dringend Schiedsrichter gesucht wurde, konnte ich mich erst vier Jahre später durchringen, Ja zu sagen. Mein Problem war nur: Ich hatte keine Trillerpfeife. In der DDR gab‘s keine, die unter freiem Himmel und bei Minustemperaturen funktionierten. Aber in Polen gab es englische. Das sind die besten auf der Welt. Aber wie da rankommen? Über Umwege hat es geklappt: Die Westverwandtschaft musste tätig werden. Als ich meine Schwester in Bochum besuchte, konnte ich das gute Stück mitnehmen. Fünf D-Mark hat es gekostet. Na klar, hab‘ ich die Pfeife noch, obwohl ich schon seit 2005 nicht mehr aktiv bin.

Für Hockey interessiere ich mich nach wie vor. Aber zu den Auswärtsspielen der Füchse fahre ich nicht mehr. Das ist mir zu anstrengend. In der Eisarena verpasse ich dafür normalerweise kein Spiel. Früher war ich fast jedes Wochenende unterwegs. Zu DDR-Zeiten ging es fast ausschließlich nach Berlin, später nach Bad Tölz, Leipzig Braunlage… Ich war überall. Aber nicht überall ging es fein zu. In Crimmitschau wurden früher angetaute Broiler aufs Eis geworfen, wenn den Zuschauern etwas nicht gepasst hat. In Braunlage flogen Fische aufs Eis, weil ich nicht so gepfiffen habe, wie die das wollten. Am Ende habe ich mir doch den Respekt der Zuschauer verdient. Bei einem Spiel in Wolfsburg stand ich mit einem Berliner Kollegen auf dem Eis. Ein einziges Chaos. Wir waren kurz davor abzubrechen, brachten die Partie aber doch noch unter Kontrolle. Die Zuschauer haben getobt und als ich hinterher auf dem Parkplatz ankam, war mein Auto zerkratzt.

Ich habe Doping gesehen, Beschiss erlebt und gut gegessen. Die beste Verpflegung gab‘s immer in Selb. Kaum war ich in der Kabine, stand da ein Tablett mit Brötchen. Das mit dem Doping war noch zu DDR-Zeiten. Da war ich bei einem Lehrgang für den Nachwuchs in Berlin. Anschließend fuhren die nach Finnland und einige wurden positiv getestet. Keiner hat je wieder gespielt. Aus gesundheitlichen Gründen, wie es hieß. Ich wusste Bescheid.

Etwas Besonderes waren die Spiele der Frauen. Ich habe nie wieder so viel an Spucken, Kratzen, Beißen und Haareziehen erlebt. Das war eine Strafe für jeden Schiedsrichter. Da waren sich alle Kollegen einig. Fragen Sie meinen Vater. Der ist zu den meisten Spielen mitgefahren. Meine Frau blieb lieber zu Hause. Geschlafen hat sie allerdings erst, wenn wir wieder zu Hause waren. Einmal sollte ich spontan in Duisburg einspringen. Ich hab’s gemacht und bin noch in derselben Nacht nach Weißwasser zurückgefahren, war nachmittags zu Hause, habe Kaffee getrunken und bin zur Arbeit.

Gute Erinnerungen habe ich an Leipzig. Das war mein 1111 Spiel. Der Stadionsprecher wusste das, und posaunte die Information über die Stadionlautsprecher raus. Und plötzlich: ein riesen Applaus. Das war toll. Insgesamt habe ich es auf 1 268 Spiele gebracht. Darauf bin ich stolz, zugegeben.

Heute könnte ich nicht mehr pfeifen. Ist mir zu kompliziert. Als Zuschauer – klasse. Ich freue mich schon auf das nächste Spiel in der Eisarena. Wir sind ja top diese Saison. Ich denke, wenn wir noch zulegen, können wir Dresden überrunden und die Saison mit einem 4. Platz beenden. Das wär‘ doch spitze, oder?

Aufgeschrieben von Thomas Staudt

zur Startseite