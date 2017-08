„Ich kann mit einem Lächeln gehen“ Dresdens beste Beachvolleyballerin Anni Schumacher beendet ihre Karriere nach der deutschen Meisterschaft. Das liegt auch an der Situation im Verband.

Anni Schumacher (l.) beendet ihre Beachvolleyballkarriere. International war Platz fünf bei den FIVB Open in Antalya ihr größter Erfolg. Der 29-Jährigen fehlt noch ein Podestplatz bei der deutschen Meisterschaft in ihrer Vita – 2012 wurde sie Vierte. © CEV

Für den großen internationalen Durchbruch hat es nie so wirklich gelangt. Dennoch gehört Anni Schumacher (29) vom Dresdner SSV mit ihrer Partnerin Kim Behrens bei der deutschen Beachvolleyballmeisterschaft am Timmendorfer Strand als derzeit fünftbestes deutsches Frauenteam zum erweiterten Favoritenkreis. Für die gebürtige Lausitzerin wird es der letzte Auftritt auf dieser Bühne. Mit der Sächsischen Zeitung spricht sie über die verschiedenen Gründe ihres Karriere-Schlussstrichs.

Frau Schumacher, mit welchen Hoffnungen treten Sie am Wochenende am Timmendorfer Strand an?

Kim und ich haben einen schönen Abschluss verdient von dieser durchaus guten Saison. Den möchte ich nicht an einer Platzierung festmachen. Wir wollen auf dem Feld unser bestes Beachvolleyball spielen und das auch genießen können. Das wäre mir ganz wichtig.

Sie reden vom Abschluss. Wie geht es dann für Sie weiter?

Ich habe beschlossen, meine leistungssportliche Karriere zu beenden. Von daher ist das der Abschluss der Saison – und eines ganzen Lebensabschnitts.

Weshalb hören Sie auf?

Es gibt mehrere Gründe. Das ist für mich eine Reaktion auf die letzten Jahre und die Situation mit dem Verband. Eine internationale Perspektive, die ich meines Erachtens draufhabe und gerne spielen würde, gibt es nicht. Und es wird für mich auch Zeit für andere Sachen im Leben. Wir hatten eine geile Saison. Auf der europäischen CEV-Tour und der deutschen Tour fast jedes Wochenende auf dem Podest zu stehen, war super. Es war immer mein Wunsch, mich mit einem Lächeln zu verabschieden. Das kann ich jetzt gerade. Ich glaube auch, dass mich noch eine Saison „nur“ auf dem Level nicht ausfüllen würde.

Wie meinen Sie das?

Die Möglichkeit, auf der World Tour zu spielen und mich mit der Weltspitze dauerhaft zu messen, ist nicht gegeben.

Weil das der Verband verhindert?

In dieser Saison war es nicht so, dass wir großartig geblockt wurden. Andere schon. Man sieht ja, wenn man nicht in das Fördersystem oder die langfristigen Planungen passt, bekommt man da kaum eine Chance, sich sportlich dafür zu qualifizieren. Julia Großner ist das beste Beispiel. Gerade Europameisterin geworden und dann trotzdem aus dem System geworfen zu werden. Nicht zu wissen, wo und wie viel sie im nächsten Jahr international spielen und ob sie das durch Leistung beeinflussen kann. Da würde ich es als Nicht-Europameisterin nicht leichter haben.

Was hätte passieren müssen, damit Sie sich weiter gebraucht gefühlt hätten?

Ich bin die Saison angegangen in dem Wissen, dass es eventuell meine letzte wird. Da hätte sich also gar nicht so viel bewegen müssen. Ich denke, der Zug bei mir ist von Verbandsseite in den letzten zwei Jahren abgefahren. Vielleicht hätte ich eine schlechte Saison spielen müssen, um mir zu beweisen, dass ich es besser kann.

Welche konkreten Vorwürfe machen Sie dem Verband?

Jetzt keine mehr, das ist durch. Deshalb kann ich auch mit einem Lächeln gehen. Ich will keine dreckige Wäsche waschen.

Machen Sie sich selbst Vorwürfe?

Nein, von beiden Seiten sind ja nie böse Worte gefallen. Es fielen eher gar keine. Die mangelnde Kommunikation war schon immer ein Thema.

Hätten Sie eine Lösung parat, die den Umgang miteinander verbessert?

Ich glaube, dass das jetzt gerade in Arbeit ist. Das Problem in der Vergangenheit war, dass Entscheidungen gefällt wurden, bei denen man nicht wusste, von wem. Da hat es an Transparenz gefehlt. Dass es im Leistungssport unangenehme Entscheidungen gibt, ist klar. Jetzt ist die Rollenverteilung strukturiert, Sportdirektorin und Bundestrainer sprechen mehr mit den Athleten.

Angesichts der herausragenden nationalen Rivalinnen um die Olympiasiegerinnen Laura Ludwig und Kira Walkenhorst könnte man vermuten, dass Ihnen die Konkurrenz zu stark sei.

Klar, die deutsche Konkurrenz ist enorm. Aus den Erfahrungen in den letzten beiden Jahren ist es auch schwer, sich mit ihnen zu vergleichen, wenn man nicht die Chance bekommen hat, sich trotz ausreichender internationaler Punkte auf dieser Ebene zu beweisen und entwickeln. Das hat nichts damit zu tun, dass ich sage: Die sind alle so gut, da höre ich auf. So fühlt sich das nicht an. Es ist doch toll, in einem Land zu spielen, in dem die Konkurrenz so stark ist – und man weiß, man ist ein Teil davon.

Welche anderen Wege gehen Sie nun?

Ich werde erst einmal einen Monat Urlaub machen und im Winter mein Psychologie-Studium beenden, meine Diplomarbeit schreiben. Berufseinstieg wird das spannende Thema werden.

Schwebt Ihnen da Konkretes vor?

Ich bin seit anderthalb Jahren für die Firma Laganda unterwegs. Die bietet als Dienstleister Teambuilding, Coaching, mentale Begleitung von Leistungssportlern, aber auch von Wirtschaftsunternehmen an.

Welche Erfahrungen nehmen Sie mit aus Ihrer Sportlerzeit?

Man lernt sich besser kennen und auch den Umgang mit anderen in vielen extremen und Stresssituationen. Das wird im Berufsleben hilfreich sein. Man lernt, mit Niederlagen umzugehen, sich darauf einzustellen, wenn mal etwas nicht läuft. Ich würde mich als stressresistent, als geduldig, lernfähig und ehrgeizig bezeichnen.

