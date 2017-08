„Ich kann diese Landschaft jetzt anders lieben“ Das neue Leag-Konzept hat auch ihre Arbeit und sie selbst verändert, sagt Bergbau-Seelsorgerin Antje Schröcke.

Antje Schröcke ist Theologin und Ansprechpartnerin für alle Bergbau-Betroffenen im Kirchspiel Schleife. © Sabine Larbig

Vor sieben Jahren kam die Leipziger Theologin in die Lausitz, um den Menschen im geplanten Abbaugebiet des Braunkohletagebaus Nochten zur Seite zu stehen – durch Gespräche oder auch einfach mal durch Zuhören. All die Jahre ging sie davon aus, dass noch mehr als 1 700 Einwohner für den Tagebau umziehen müssen. Nun hat die Lausitz Energie Bergbau AG (Leag) vor rund vier Monaten ein neues Revierkonzept vorgelegt. Im Gespräch mit der SZ beschreibt Antje Schröcke, wie sie die Zeit seit dem Leag-Beschluss erlebt hat und wie es für sie weitergeht.

Frau Schröcke, was hat sich seit Ende März für Sie verändert?

Ich mache wieder das, was ich ganz am Anfang getan habe, als ich neu hierherkam: Ich gehe überall dorthin, wo Menschen zusammenkommen. Einfach, damit die Leute sehen, dass ich da bin und sie mit mir reden können, wenn sie möchten. Ich war beim Hexenbrennen, beim Maibaumwerfen, habe in den Dörfern Ostergrüße überbracht, Einwohnerversammlungen besucht und bei allen Gelegenheiten mit vielen Menschen sprechen können. Obwohl ich wusste, wie sehr sich die Menschen schon darauf eingestellt hatten, für den Tagebau umzuziehen, war ich immer wieder neu erstaunt und betroffen zugleich, mit welchen starken Gefühle die Menschen reagierten. Und auch ich hatte ja wie alle hier mit dem Bewusstsein gelebt, dass diese Landschaft einmal weg sein wird. Jetzt kommt alles anders, das bewegt die Menschen im Schleifer Kirchspiel, und das bewegt auch mich. Ich kann diese Landschaft jetzt ganz anders lieben. Ich habe eine andere Beziehung dazu gefunden, weil die Häuser, die Felder und Bäume bleiben. Vorher konnte ich mich hier nicht festlieben.

Sind Sie jetzt bei den Menschen mehr gefragt als vorher?

Es gab nach Ende März ein kleines Hoch beim Gesprächsbedarf, aber inzwischen hat sich alles wieder eingepegelt. Es mussten sich doch alle erst einmal nur sortieren und orientieren, und das ist ja jetzt auch wieder möglich. Die Zeit des Wartens vor dem neuen Revierkonzept war lähmend, und das besonders, weil die Menschen auf eine Entscheidung gewartet haben, auf die sie keinen Einfluss hatten. Jetzt können und müssen die Menschen wieder auf einer realen Grundlage für die Zukunft planen, und sie haben die Kraft dafür. Diese Haltung, das Beste aus den Lebensbedingungen, wie sie nun einmal sind, zu machen, haben die Menschen hier seit Jahrhunderten gebraucht und erworben. Die Entscheidung der Leag hat erst einmal Frust freigesetzt, aber sie hat auch neue Kraft freigesetzt. Jetzt geht es darum, vieles zu regeln, zu planen und einzufordern. Das schafft auch neuen Gesprächsstoff für die Einwohner – sowohl untereinander als auch mit mir.

Für die Bürger von Mühlrose ändert sich ja nichts...

Das stimmt, und das merke ich natürlich auch in den Gesprächen. Die Situation in Mühlrose ist im Moment so, dass die Einwohner jetzt ganz genau wissen: Wir müssen wirklich umziehen, es gibt kein „vielleicht“ mehr. Und die Mehrheit will auch umsiedeln, viele so schnell wie möglich. Und doch wird es wehtun, wenn es dann so weit ist. Je konkreter das wird, desto mehr wird es wohl auch Bedarf an seelsorgerischer Begleitung geben. Wobei die Umsiedlung ja nicht von heute auf morgen kommt. Die Mühlroserinnen und Mühlroser werden ihre neuen Häuser wachsen sehen, sie können nach und nach Abschied vom Vergangenen nehmen. Es ist klug, das Schritt für Schritt zu tun.

Wie haben Sie denn Ende März vom neuen Leag-Konzept erfahren?

Ich wurde am Abend, als das Unternehmen das neue Konzept öffentlich vorstellte, von der Leag angerufen. So wie auch die Bürgermeister und viele andere. Da wusste ich Bescheid und konnte mich auf die neue Situation einstellen.

Hatten Sie eine solche Entscheidung erwartet – alle Orte bis auf Mühlrose bleiben stehen?

Ich hatte mich nicht auf eine bestimmte Erwartung festgelegt. Ich habe ja schon gesagt, dass ich bis Ende März damit rechnen musste, dass es diese Landschaft eines Tages nicht mehr geben könnte. Aber bei der Erwartung des neuen Revierkonzepts habe ich versucht, mich nicht von vornherein auf eine bestimmte Position zu begeben. Ich wollte jede Position verstehen und nicht schon festgelegt sein. Ein Sprichwort heißt: Was des einen Eule, ist des anderen Nachtigall – und genau so ist es ja jetzt.

Wie lange werden Sie als Ansprechpartnerin hier erhalten bleiben?

Ich habe einen Vertrag mit dem Evangelischen Kirchenkreis Schlesische Oberlausitz bis zum Februar 2020. Dieser wiederum hat einen Vertrag mit der Leag, die meine Stelle refinanziert. Ich gehe auch davon aus, dass das so bleibt. Jedenfalls habe ich bisher von keiner Seite etwas anderes gehört.

zur Startseite