„Ich kämpfe für unser Krankenhaus“ Oberbürgermeister Holm Große ist schockiert. Wegen der Schließung der Bischofswerdaer Frauenklinik geht er mit dem Landkreis hart ins Gericht.

Der Bischofswerdaer OB Holm Große ist schockiert von der Nachricht, dass die Geburtenklinik schließt. © Steffen Unger

Die Nachricht hat viele in Bischofswerda kalt erwischt. Die Oberlausitz-Kliniken wollen die Frauenklinik in Bischofswerda schließen und die Betten der Klinik stattdessen in Bautzen aufstellen. 7 500 Babys kamen in den vergangenen 20 Jahren in dem Haus zur Welt. Oberbürgermeister Holm Große (parteilos) befürchtet nun, dass die Schließung der Geburtenstation nur der Anfang vom Ende für das Bischofswerdaer Krankenhaus sein könnte. Er nimmt vor allem Klinikchef Reiner E. Rogowski und den Aufsichtsratsvorsitzenden des kreiseigenen Unternehmens, Landrat Michael Harig (CDU), in die Pflicht.

Herr Große, was bedeutet der Verlust der Frauenklinik aus Ihrer Sicht für Bischofswerda?

Die Nachricht von der geplanten Schließung der Geburtenstation hat mich am Dienstagnachmittag durch einen Anruf von Herrn Rogowski völlig unerwartet – im wahrsten Sinne des Wortes „kalt“ – getroffen. Vorher gab es keinerlei Information oder Ankündigung, dass es in dieser Richtung auch nur Überlegungen gäbe. Nach der Schließung vieler anderer kreiseigener Einrichtungen in unserer Stadt, wäre dies ein weiterer Nackenschlag, den wir aber nicht so einfach hinnehmen werden. Der Verlust der Station beträfe übrigens nicht nur Bischofswerda und Umland, fragen Sie doch mal im Raum Neustadt / Sebnitz nach. Nachdem vor zwei Jahren die Klinik in Sebnitz geschlossen wurde, haben sich immer mehr werdende Mütter in Bischofswerda vorzüglich betreuen lassen.

Sie sagen, Sie wurden gestern von der Nachricht „kalt erwischt“.

Wir wurden überhaupt nicht in die Entscheidung einbezogen und das ist es, was so fassungslos macht. Nach der Bundestagswahl wird speziell in Sachsen von vielen Politikern gefordert, den ländlichen Raum nicht abzuhängen, und dann geschieht so etwas. Es stellen sich mir in diesem Zusammenhang drei Fragen: Warum wird wieder eine Einrichtung in Bischofswerda geschlossen und nicht die in Bautzen? Was spräche beim überregional guten Ruf der Bischofswerdaer Entbindungsstation dagegen, genau diese zu erhalten und auszubauen? Wie geht es weiter mit unserem Krankenhaus, ist das nur der Anfang vom Ende? Auf die Antworten von Herrn Rogowski und die unseres Landrates Michael Harig bin ich sehr gespannt.

Was wollen Sie und die Stadt möglicherweise noch tun, um die Entscheidung abzuwenden?

Meine ersten Schritte werden intensive und fordernde Gespräche mit Landrat Harig und Klinikchef Rogowski sein, wir werden darüber hinaus alle politischen Mittel und Ebenen nutzen, um für die Zukunft der Geburtenstation und unseres Krankenhauses – und damit unserer Stadt und des ländlichen Raums – zu kämpfen. Bischofswerda darf in seiner Funktion als faktisches Mittelzentrum nicht noch weiter geschwächt werden. Denn die Stadt besitzt Bedeutung für die Menschen in der Stadt und im Umland sowie als Pfeiler der regionalen Entwicklung.

Wie geht es ohne die Frauenklinik in Bischofswerda weiter, wenn Sie die Entscheidung nicht mehr drehen können?

Das können wir noch nicht abschätzen. Was wir aber wissen, dass für jährlich mindestens 400, Tendenz steigend, werdende Mütter der bekannt gute Service der Geburtenstation in ihrer Heimatregion wegfallen und mit längeren Wegen verbunden sein wird. Dies können wir als familienfreundliche Stadt, was auch in unserem städtischen Leitbild verankert ist, einfach nicht zulassen. Wir werden uns deshalb auch noch nicht mit Gedankenspielen beschäftigen, was wäre wenn…

Was wünschen Sie sich denn für den Krankenhausstandort Bischofswerda?

Ich wünsche mir für den Standort eine Zukunftssicherheit, mit mindestens allen bisher angebotenen Leistungen. Und allgemein wünsche ich mir ein Umdenken der großen Politik. Da ist doch ein Fehler im System, wenn in einem der reichsten Länder der Welt die Gesundheitsversorgung als Grundbedürfnis der Einwohner sich nur nach eventuellen Kosten und Dividenden richtet. Wenn man den Bürgern im ländlichen Raum immer mehr Dienstleistungsangebote entzieht, braucht man sich nicht wundern, dass man diese als Menschen und Wähler nicht mehr erreicht.

Gespräch: Nicole Preuß

zur Startseite