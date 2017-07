Ich heb’ ab Mehr als zehn Jungvögel sind geschlüpft. Jetzt üben sie für die erste große Reise ihres Lebens.

Drei Jungstörche schauen zu: Nummer Vier traut sich. Rekordnachwuchs beim Fliegen in Lommatzsch. © Sebastian Weisz

Mitten im Sommer bereiten sie sich auf den Abschied von der warmen Jahreszeit vor. Der Storchenhorst in Lommatzsch wirkt in diesen Tagen wie eine Flugschule. Insgesamt vier Jungvögel üben sich im Starten und Landen, testen ihre Fähigkeiten bei kürzeren und längeren Runden rund um einen alten Schornstein. Seit 2011 haben die Großvögel die Esse des ehemaligen Lommatzscher Gaswerks belegt. Vor allem bei Sonnenschein und Wind herrsche reger Betrieb in der Luft, sagt Stefan Weisz. Der Senior beobachtet, filmt und fotografiert seit Jahren unmittelbar aus der Nachbarschaft das Leben der Lommatzscher Störche. Bereits in wenigen Wochen werden seine Lieblingsmotive gen Süden aufbrechen. Geht alles gut, wird es für die Jungvögel die erste große Reise über Tausende von Kilometern.

Was für Lommatzsch gilt, lässt sich mit kleineren Abstrichen fast für sämtliche Standorte im Altkreis Meißen sagen. Vogelkundler sprechen derzeit von einem guten Storchenjahr 2017. Mit als Erster konnte Sebastian Weisz am 18. März in Lommatzsch den ersten Storch melden. Nur wenige Tage später kam sein Partner an. Wenn Störche zeitig im Jahr mit dem Brutgeschäft beginnen, haben sie gute Aussichten auf eine erfolgreiche Aufzucht ihrer Jungen. In Lommatzsch funktionierte das beispielhaft. Am 20. Mai lugten die ersten beiden Schnäbelchen über den Horstrand. Am 27. Mai waren dann schon vier Jungtiere zu erkennen.

In Zehren war es Storchen-Experten Jürgen Biller vergönnt, Anfang April zwei der Großvögel nach langem Flug begrüßen zu dürfen. Mittlerweile stehen seinen Angaben zufolge drei schöne, große Jungstörche auf der Esse. Ebenfalls dreimal Nachwuchs gibt es auf dem Schornstein in Rhäsa. Hier hielt Beobachter Peter Thiele am 26. März die Ankunft der Weißstörche fest. Die Nahrungsgrundlage scheint in der Nossener Umgebung gut zu sein. Es werden noch Grünflächen gemäht, wo die Tiere ein reichhaltiges Angebot finden.

In Niederlommatzsch konnte Betreuer Alexander Körner erst im Mai den Brutbeginn registrieren. Auf seinen Fotos waren im Wechsel zwei Ringstörche zu erkennen. Einer von ihnen brütet mittlerweile mit einem unberingten Weibchen in Zehren und das in Niederlommatzsch zurückgebliebene Männchen mit einem Weibchen ohne Ring. Mindestens ein Jungvogel dürfte geschlüpft sein.

Sorgen bereitet den Vogelkundlern weiterhin die hohe Zahl von Storchenkämpfen. Diese zeigt an, dass die Ressourcen für die Tiere knapper geworden sind. Die intensivierte Landwirtschaft mit ihren Schädlingsbekämpfungsmitteln vernichtet kleine Tiere wie Mäuse, Frösche oder Insekten und ihre Larven. Konkurrenz durch Nilgänse hat es dieses Jahr dagegen nicht direkt gegeben. Lediglich Zehren wurde von Nilgänsen überflogen. In Mehltheuer machten es sich die Konkurrenten des Storches kurz mehrfach auf dem Horst bequem. Für die nächsten Wochen hängt viel vom Wetter ab. Optimal wäre eine ausgeglichene Niederschlagsbilanz. Je feuchter das Wetter, desto mehr Regenwürmer können sie mit dem Schnabel aufpicken.

Doch bei starkem Regen sammelt sich in ihren Nestern Wasser – und fließt oft nicht schnell genug ab. Für die Jungtiere kann das tödlich enden. „Störche sind besonders dann empfindlich, wenn sie drei, vier Wochen alt sind“, erklärt Kai-Michael Thomsen vom Naturschutzbund NABU. Der Nachwuchs sei zu groß, um von den Eltern gewärmt zu werden, und zu klein, um richtiges Gefieder zu haben. „Wenn es stark regnet, nässt ihr Daunenkleid durch. Die Jungvögel unterkühlen und gehen ein.“ Schon ein einzelner Tag Dauerregen Ende Juni habe im nördlichen Schleswig-Holstein alle Vögel einer Altersklasse getötet.

Ähnlich positiv wie im Meißner Land stellt sich die Lage bei den Störchen im Raum Riesa-Großenhain dar. Der Storchenbeauftragte des Landkreises Olaf Gambke und Vogelschützer Peter Kneis waren hier in den letzten Wochen unterwegs, um Tiere zu beringen und den Nachwuchs in den einzelnen Horsten zu dokumentieren. Im aktuellen Jahr brüten fast alle der insgesamt 21 Storchenpaare erfolgreich: „Wir rechnen derzeit mit einem Spitzenwert von 2,3 Jungen pro begonnene Brut“, so die beiden Naturschützer. Bislang wurden 49 Jungstörche gezählt. Wie viele von ihnen dann auch flügge werden, wird sich in den nächsten Wochen zeigen.

Um die Entwicklung der Storchenpopulation langfristig zu verfolgen, werden die Jungtiere bereits seit vielen Jahren beringt. Das geschieht durch Ehrenamtler wie Olaf Gambke und Peter Kneis vom Verein Pro Natura Elbe-Röder, die dafür einen ganzen Tag unterwegs sind.

zur Startseite