„Ich hatte keinen Lebensmut mehr“ Über ihre jahrelangen Schmerzen hat die junge Linda Quellmalz lange nicht sprechen können. Heute tut sie es, um zu helfen.

Jahrelang hat Linda Quellmalz nicht über ihre schwere Erkrankung sprechen können. Inzwischen ist das anders. © privat

Linda Quellmalz hat in ihrem jungen Leben bereits einiges erdulden müssen. Schon als Neugeborene war sie schwer krank, kam mit einer Zwerchfellhernie sie zur Welt – ihre Organe waren in den Brustkorb gerutscht und hatten ihr Herz nach rechts verschoben. Nach mehreren Operationen hoffte ihre Familie, das Schwerste überstanden zu haben. Doch im Mai 2003 kam der Schock.

Das kleine Mädchen erkrankte an Leukämie. Es folgten wieder viele Operationen. Außerdem Untersuchungen und Chemotherapien. Sie verlor ihre Haare, musste sogar das Laufen neu erlernen. Als nach zwei Jahren Therapie das Schlimmste überstanden war, wurde sie eingeschult. Die Schulzeit half ihr, alles zu verdrängen. Selten hat sie in dieser Zeit über ihren erlebten Schmerz gesprochen.

Als sie am Elsterschloss-Gymnasium Elsterwerda in die zehnte Klasse kam, merkte sie, dass sie die Last innerlich zusammenbrechen ließ. Sie begann eine Traumatherapie im Uniklinikum in Dresden. Diese parallel zur Abitur-Zeit zu machen sei eine Herausforderung gewesen, mehrmals habe sie ans Aufgeben gedacht, um sich besser auf die Therapie konzentrieren zu können. Heute ist sie froh, ihr Abitur mit 1,5 geschafft zu haben. „Die Schule und das damit verbundene Lernen haben mich oft abgelenkt und meine Familie mich zum Durchhalten ermutigt.“

Ihr Blick auf sich und ihre Vergangenheit hat sich stark verändert. „Vor zwei Jahren konnte ich nicht darüber reden, hatte keinen Lebensmut mehr und sah meine Erkrankung nur negativ.“ Heute rede sie darüber, „um andere zu ermutigen“.

Ihre Geschichte hat Linda Quellmalz, heute 18 Jahre alt, in Koselitz erzählt. In der dortigen Kirche fand am Sonnabend der offizielle Schlusspunkt unter die Paddeltour von Philipp Zeiler) und Kevin Ludewig statt (SZ berichtete). Mit der Aktion hatten der Gröditzer und sein Freund aus Großenhain 500 Euro für den Verein Sonnenstrahl gesammelt. Die Dresdner Initiative unterstützt krebskranke Kinder und Jugendliche und deren Familien.

Zeiler, 22, und Ludewig, 23, die seit einiger Zeit mit ihrem Projekt „Aktiv helfen“ Spenden für verschiedene gute Zwecke sammeln, hatten Linda Quellmalz im Frühjahr bei einem Benefizkonzert zugunsten des Vereins Sonnenstrahl in der Dresdner Kreuzkirche kennengelernt.

Besonders Philipp Zeiler war so fasziniert von der Geschichte der jungen Frau, dass er sie danach kontaktierte. Aus der Unterstützungsanfrage wurde ein intensiveres Schreiben und Kennenlernen. Mittlerweile sind die beiden ein Paar und Linda Quellmalz zeigt sich gerührt davon, dass ihre Rede selbst so etwas bewegen konnte.

Diese Woche wird Linda Quellmalz ihre Traumatherapie abschließen. Gemeinsam mit ihrer Psychologin wird sie die Kinderonkologie im Uniklinikum Dresden besuchen und ihre eigene Zeit Revue dort passieren lassen. „Ich wage mich noch einmal, die Station zu besuchen und auch aktuell erkrankten Kindern Mut zu machen, dass es weiter geht“, sagt Linda Quellmalz. – Nachträglich haben ihre Mutter und sie gemeinsam mit dem Verein Sonnenstrahl begonnen, eine sogenannte Mutperlenkette zu fädeln, da es diese zu Lindas Zeit auf der Station noch nicht gab: Für jede Blutabnahme, Lumbal- und Knochenmarkpunktion und vieles mehr wird eine bestimmte Perle aufgesteckt. Fast drei von neun Monaten sind aufgefädelt. Schon jetzt ist diese Kette 2,25 Meter lang.

Start in neuen Lebensabschnitt

Linda Quellmalz will mit ihrer Geschichte Menschen ermutigen, in persönlichen Tiefpunkten weiter nach vorn zu schauen und negative Energie dafür zu nutzen, eine positive Lebenseinstellung zu gewinnen. „Denken sie immer daran: Sie sind auf der Welt um geliebt zu werden“, sagte sie in Koselitz, wo ihre Worte für große Emotionen sorgten. – Für die 18-Jährige beginnt nach Schul- und Traumatherapie-Abschluss demnächst ein ganz neuer Lebensabschnitt: Sie startet eine Ausbildung zur Verwaltungsfachangestellten bei der Stadt Finsterwalde. (SZ)

