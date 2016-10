„Ich hätte den Major freigesprochen“ Den Bautzener Richter Dirk Hertle überrascht das eindeutige Votum der Zuschauer beim TV-Experiment „Terror“

Dr. Dirk Hertle, ist Richter in Bautzen. Auch er hat am Montag „Terror“ in der ARD gesehen.

Die Entscheidung ist schwer zu treffen: 70 000 Menschen werden gerettet, 164 dafür getötet. So hat es Major Lars Koch entschieden. Ist er schuldig zu sprechen? Beim TV-Experiment zu Ferdinand von Schirachs Buch „Terror“ durften am Montagabend die Fernsehzuschauer die Position des Gerichts übernehmen. Die große Mehrheit sprach den Angeklagten frei. Die SZ sprach über den Film und die Entscheidung mit Amtsrichter Dr. Dirk Hertle.

Dr. Hertle, am Montag lief „Terror“ in der ARD. Haben Sie den Film gesehen?

Ja, ich habe den Film gesehen, auch die anschließende Diskussion bei Frank Plasberg. So ein Medienereignis, was ja mögliche Szenarien des Terrorismus behandelt, sollte man sich nicht entgehen lassen. Die hochkarätige Besetzung mit etwa einer glänzenden Martina Gedeck in der Rolle der Staatsanwältin, aber auch die permanente Spannung bis zum Ende trotz nur eines Handlungsortes, dem Gerichtssaal, waren ein beachtlicher Erfolg. Wenn auch Fernsehen und Theater nur eingeschränkt vergleichbar sind: Die Inszenierung des Stücks im Deutsch-Sorbischen Volkstheater Bautzen, aufgeführt im Schwurgerichtssaal unter der Regie von Stefan Wolfram, ist dem mindestens ebenbürtig.

Wie realistisch war ihrer Meinung das Szenario oder hat sich der Autor viele Freiheiten genommen?

Durchaus realistisch. Ich bin immer skeptisch bei „Fernseh-Prozessen“, weil Verfahrensfragen nicht zutreffend oder verzerrt dargestellt werden. Anders hier: Das Verfahren lief im Wesentlichen wie Strafprozesse bei uns „echten“ Richtern, einschließlich kleiner „Kabbeleien“ der Verfahrensbeteiligten. Nur am Anfang war ich etwas irritiert: Der geständige Angeklagte, der keine Anstalten zu fliehen machte, saß zuerst in einem Glaskäfig. Das kenne ich nur vom Prozess gegen die Mädchen-Punk-Band „Pussy Riot“ in Russland. So wurden nicht einmal die RAF-Terroristen in den 70er Jahren in Stammheim vorgeführt.

Die Zuschauer haben am Ende mit 87 Prozent für unschuldig plädiert. Hat Sie das eindeutige Votum überrascht?

Das Ergebnis war durchaus überraschend, waren es bis dahin im Bundesschnitt bei Theateraufführungen rund 60 Prozent, die für einen Freispruch votierten. Ich erkläre mir das eindeutige Ergebnis mit dem Wunsch der Bevölkerung, in Sicherheit zu leben und in jeder Lage Gefahren, insbesondere terroristische, abwehren zu können. Viele, die den Bundeswehrmajor freigesprochen habe, hielten ihn daher auch für einen Helden.

Wie hätten Sie in diesem Fall entschieden – und warum?

Auch ich hätte den Major freigesprochen. Man muss streng unterscheiden zwischen verfassungsrechtlichen Grundsätzen, also insbesondere die Menschenwürde aus Artikel 1 des Grundgesetzes und die Bewertung individueller strafrechtlicher Schuld des Majors. Es ist keine Frage, dass das Recht auf Leben unveräußerlich ist und unter allen Umständen durch den Staat geschützt werden muss. Das ist der Kern der Entscheidung des Verfassungsgerichts in Karlsruhe. Doch jenseits dessen gibt es eben besonders schwere Gefahrensituationen, die nur noch durch den Einsatz der Streitkräfte abgewendet werden können. Auch dessen sind sich die Karlsruher Richter bewusst.

Erklären Sie diesen Widerspruch.

In diesem konkret zu beurteilenden Einzelfall kann ein sogenannter „übergesetzlicher Notstand“ vorliegen, der die Strafbarkeit des Handelns ausschließt. Das ist unter Rechtsgelehrten umstritten und kann nur bei einmaligen, nach menschlichem Ermessen nie wiederkehrenden Ereignissen gegeben sein. Es zeigt aber, wie schwerwiegend das zu beurteilen ist. Wir müssen also unterscheiden: Das Luftsicherheitsgesetz ist zwar in den entsprechenden Passagen für verfassungswidrig erklärt worden – andererseits müssen Richter immer die persönliche Schuld des Angeklagten feststellen. Das widerspricht im Übrigen nicht der Entscheidung des Verfassungsgerichts: In seiner Entscheidung hat Karlsruhe dazu klar ausgeführt: „Wie ein gleichwohl vorgenommener Abschuss strafrechtlich zu beurteilen wäre, ist hier noch nicht entschieden“. Mit anderen Worten: Das BVG hat für individuelle strafrechtliche Beurteilung des Täters völlig freie Hand gelassen.

Ist ein Film eine geeignete Form, um über Rechtssprechung aufzuklären?

Warum nicht ? Ich denke sogar, der Zuschauer wird animiert, eine eigene Meinung zu bilden und darüber zu diskutieren. Und es zeigt, wie schwer manche Entscheidungen sind und dass es oftmals keine einfachen Antworten auf wichtige Fragen gibt. Gerade in unserer derzeitigen Zeit, wo manche meinen, sie müssten mit Lautstärke und einfachen „Rezepten“ Lösungen präsentieren. Die plurale, freiheitliche Gesellschaft verlangt stets ein Abwägen unterschiedlicher Interessen.

Kontroverse wie zum Film „Terror“ lösen viele Gerichtsurteile aus. Müssten Gerichte Urteile besser erklären?

Man wird es nie allen recht machen. Wer etwa die Wiedereinführung der Todesstrafe fordert, wird von einer rechtsstaatlichen Justiz immer enttäuscht sein. Ich würde sagen, Gerichte müssen den Verfahrensgang näherbringen. Wir haben im Amtsgericht sehr häufig Schulklassen zu Besuch, mit denen wir nach Abschluss der Verhandlung sprechen und Fragen zu Staat und Gesellschaft erörtern. Nicht zuletzt leistet die Presse durch die Berichterstattung einen wesentlichen Beitrag zum Gelingen unseres Rechtsstaats.Mehr im Feuilleton

Gespräch: Miriam Schönbach

