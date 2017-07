„Ich habe zwei Hunde und eine Waffe im Auto“ Trotz Sperrung will ein Radebeuler mit seinem Auto auf das Weinfestgelände. Nötigte er eine Mitarbeiterin der Security?

Der Radebeuler hat eine lange Autofahrt hinter sich, war mit seinen Hunden zu einer Prüfung im Saarland. Um 9 Uhr fuhr er los, war eher da, als er geplant hatte. Doch er weiß, dass er an diesem Tag mit dem Auto nicht an sein Grundstück kommt. Das liegt auf dem Gelände, auf dem das Radebeuler Weinfest stattfindet. Bis 22 Uhr ist es an diesem Tag für jeglichen Fahrzeugverkehr gesperrt.

So fährt der Jäger in den Wald nach Moritzburg, wo er seine Hunde frei laufen und sich die Zeit vertreiben kann. Gegen 18.30 Uhr ist er wieder in Radebeul. Auf dem Festgelände ist kaum noch Betrieb, um diese Zeit verlagern sich die Feierlichkeiten auf die Festwiese an der Elbe. Er fährt an die Absperrung heran, erklärt einer Mitarbeiterin des Sicherheitsdienstes, dass er Anwohner sei und nach Hause möchte.

Doch eine Ausnahmegenehmigung hat er nicht. Die Frau vom Security lässt ihn deshalb nicht rein. Frühestens um 21 Uhr könne er das Gelände befahren. Der Mann, der in einer Behörde arbeitet, will seine Beziehungen ausspielen. Die Frau solle einen Mitarbeiter des Kulturamtes der Stadt anrufen, der die Durchfahrt genehmige. Doch auch das lehnt die Frau ab. Die Regeln gelten für alle, sie habe ihre Anweisungen. Daraufhin sagt der 53-Jährige, er habe zwei Hunde und eine Waffe im Auto. Eine Drohung? Schließlich soll er laut Staatsanwaltschaft mit seinem Auto auf die Frau zugefahren sein, habe sie zwei Meter über die Motorhaube geschoben. Nun ist er wegen Nötigung angeklagt. Er habe sich die Zufahrt auf das Gelände erzwingen wollen.

Das bestätigt auch ein Zeuge. „Als ich an dem Auto gerade vorbeiging, ließ er den Motor an und rollte langsam auf die Frau, die vor dem Auto stand, zu“, sagt dieser. Erst als die Frau mit den Händen auf die Motorhaube schlug und „Jetzt reicht´s aber“ schrie, habe er angehalten. Auch ein anderer Zeuge hat das gesehen. Stückweise sei der Angeklagte auf die Frau zugefahren, habe sie zurückgedrängt. „Ich will mir gar nicht vorstellen, was passiert wäre, wenn die Frau weggerutscht wäre“, so der Zeuge. Schließlich sei ihm das zu viel geworden. Er habe die Polizei anrufen wollen, doch jemand anderes war schneller. Gleich mit sechs Mann rücken die Beamten an, machen bei dem Fahrer einen Alkoholtest. Der ist allerdings negativ.

Die Frau vom Sicherheitsdienst sieht die Situation gelassener als die anderen Zeugen. Wegen der angeklagten Nötigung habe sie nicht die Polizei gerufen, sondern weil der Mann sagte, dass er eine Waffe im Auto habe. „Das zu melden ist Vorschrift“, sagt sie. Er habe damit nicht drohen, sondern nur klarmachen wollen, dass er das Auto nicht mit der Waffe einfach irgendwo abstellen könne, so der Angeklagte. Und auch nicht mit der Waffe über das Gelände laufen dürfe. Er spricht von einem „Kommunikationsproblem“.

Der Richter ist überzeugt, dass sich die Situation mit dem Auto wie geschildert abgespielt hat. Eine Nötigung sieht er darin nicht. Die „Erheblichkeitsgrenze“ für eine Nötigung sei nicht erreicht, sagt er und vergleicht das mit der Lichthupe auf der Autobahn. Wenn jemand kurz aufblende, um zu zeigen, dass er überholen wolle, sei das auch keine Nötigung. Der Richter spricht den Mann frei.

